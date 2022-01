NFL: Fan verklagt New York Giants und New York Jets wegen Irreführung

In der NFL ist es zu einem Kuriosum gekommen. Ein Fan hat offenbar die Liga, die New York Giants sowie Stadtrivale New York Jets in Milliardenhöhe verklagt. Als Grund dafür gibt er falsche Werbung, betrügerische Machenschaften und rechtswidrige Verschwörung an.

So würden die beiden New Yorker NFL-Teams ihre Heimspiele trotz des entsprechenden Teamnamens in East Rutherford, New Jersey, austragen. Der New Yorker Abdiell Suero hat deshalb eine Klage gegen beide Teams, die Liga sowie das Stadion eingereicht. Das berichtet die Sportnachrichten-Seite Sportico.com.

In der von Rechtsanwalt Evan Spencer verfassten Anklage fordert Suero nun zwei Milliarden Dollar Schadenersatz und vier Milliarden Dollar Bußgeld. Die Fans würden durch die Irreführung "geschädigt" werden. Weiter heißt es, dass "viele NFL-Fans keine Live-Spiele der Giants oder Jets besuchen würden, wenn sie im Voraus davor gewarnt werden, dass diese im Bundesstaat New Jersey spielen."

Vor allem die "teuren und zeitaufwendigen Transportkosten" nach New Jersey seien ein Knackpunkt. An einem Spieltag dauere eine Hin- und Rückfahrt von New York aus "durchschnittlich vier Stunden oder mehr und ist mit sehr hohen Kosten verbunden, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto."

Zudem würden Giants- und Jets-Fans von der NFL und den ganzen Vereinigten Staaten "beleidigt, verspottet, belästigt, gequält und schikaniert werden, weil die Giants und Jets dem Staat New York angehören und nicht ihrer eigentlichen Heimat New Jersey".

Suero sieht umfassende Verschwörung

Davon betroffen seien jedoch nicht ausschließlich die New Yorker Klubs. Auch bei den Dallas Cowboys, die ihre Heimspiele in Arlington austragen, dem Washington Football Team, welches in Landover, Maryland spielt oder den San Francisco 49ers, die in Santa Clara Zuhause sind, gäbe es ähnliche geographische Schikanen.

Darin sieht Suero eine umfassende Verschwörung zur "künstlichen Aufblähung der Einnahmen und des Wertes" der NFL-Franchises. Diese treibe dann letztlich auch die Preise für Eintrittskarten, Fanartikel und Erinnerungsstücke in betrügerischer Weise in die Höhe.