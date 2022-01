NFL Championship Games: Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals und Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers im LIVETICKER

Vier Teams haben es in das Championship Game ihrer Conference geschafft, heute werden die beiden Teilnehmer des Super Bowls ausgespielt. Zunächst treffen die Chiefs in Kansas City auf die Bengals. Anschließend empfangen die Rams die 49ers.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Championship Games: Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals im LIVETICKER

Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals Ergebnis 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Kansas City Chiefs 0 Cincinnati Bengals 0

Vor Beginn: Die Nationalhymne schallt durch das Stadium in Kansas City. Am Mikrofon: Ashanti. Das bedeutet auch: Der Kickoff steht unmittelbar bevor.

Vor Beginn: Nur noch rund zehn Minuten, dann geht es rund im Arrowhead Stadium. Die Chiefs gehen natürlich als Favorit in dieses Matchup. Dass die Bengals nicht chancenlos sind, bewiesen sie aber vor weniger als einem Monat. In Week 17 bezwangen Joe Burrow und Co. im heimischen Paul Brown Stadium Patrick Mahomes und seine Chiefs mit 34:31.

Vor Beginn: Ein ganz kurzer Blick weg von den heutigen Spielen: Die Raiders haben offenbar ihren neuen Head Coach gefunden. Es ist ein prominenter Name: Josh McDaniels! Hier geht's zu unserer News.

Vor Beginn: Gute Nachrichten gibt es bei den Gastgebern. Die Chiefs können heute gegen die Bengals auf die Dienste von Tyrann Mathieu bauen. Der Safety hat seine Gehirnerschütterung auskuriert und wird dementsprechend auflaufen können. Das gab das Team soeben bekannt.

Vor Beginn: Zunächst geht der Blick nach Kansas City. Dort treffen die Chiefs auf die Bengals. Ihr wollt eine Preview zu dem Spiel? Ihr kriegt eine Preview zu dem Spiel! Hier entlang.

Vor Beginn: Herzlichen willkommen zu unserem nächsten Liveticker in den NFL-Playoffs. Nach dem unglaublichen Wochenende in der Divisional Round können wir uns auch heute auf zwei Knallerspiele freuen.

NFL Playoff: Die Championship Games im Überblick

An diesem Wochenende finden in den NFL-Playoffs zwei Spiele statt. Beide Partien könnt Ihr in Deutschland live auf DAZN verfolgen. Hier seht Ihr die zwei Matches im Überblick.