NFL: Las Vegas Raiders verpflichten offenbar Josh McDaniels von den New England Patriots als neuen Head Coach

Die Las Vegas Raiders werden offenbar Josh McDaniels als ihren neuen Head Coach verpflichten. Das berichteten am Sonntagabend zahlreiche US-amerikanische Medien übereinstimmend.

Noch hätten sich beide Seiten nicht final auf einen Vertrag geeinigt, berichtete zunächst Adam Schefter von ESPN. Die Raiders und McDaniels hätten demnach jedoch eine Einigung über eine Zusammenarbeit getroffen. Es stünden nur noch finale Details aus. Ian Rapoport verriet kurz darauf, mittlerweile hätten sich beide Seiten auch auf einen genauen Vertrag geeinigt.

In der Stadt der Sünde folgt McDaniels auf Rich Bisaccia, der die Franchise in der vergangenen Saison als Interimstrainer übernommen hatte. Bisaccia hatte den Job von Jon Gruden übernommen, der seinen Hut mitten in der Saison nach einem E-Mail-Skandal hatte nehmen müssen.

McDaniels wechselt von den New England Patriots zu den Raiders. Für die Patriots war der 54-Jährige seit 2012 und zuvor bereits von 2001 bis 2008 tätig. McDaniels gewann mit New England sechsmal den Super Bowl.

Neben McDaniels holen die Raiders auch Dave Ziegler von den Patriots. Ziegler war zuletzt als Director of Player Personnel für New England tätig gewesen. Insidern zufolge arbeitete er neben Bill Belichick als De-facto-General-Manager des Teams. Las Vegas holt Ziegler als seinen neuen General Manager. Das gab das Team bereits offiziell bekannt.

NFL: Josh McDaniels seit 2012 Offensive Coordinator der Patriots

Bei den Patriots arbeitete McDaniels seit 2012 als Offensive Coordinator und mit Ausnahme von 2020 auch als Quarterbacks Coach. Er kooperierte somit eng mit Tom Brady und nahm in der laufenden Saison auch Rookie Mac Jones unter seine Fittiche.

McDaniels gilt als eines der besten Offensivhirne der NFL. Seine Offenses zählten über die letzten Jahre immer wieder zu den Elite-Offenses in der NFL.

Von 2009 bis 2010 war McDaniels auch als Head Coach für die Denver Broncos tätig, konnte dort jedoch nicht an seine Erfolge aus New England anknüpfen. In seiner ersten Saison in der Mile High City gewann McDaniels acht Spiele, nach drei Siegen aus zwölf Begegnungen wurde er in seiner zweiten Spielzeit in Denver gefeuert.

2018 hatten die Colts McDaniels bereits als Head Coach verpflichten wollen. Trotz einer Einigung zog der Offensive Coordinator der Patriots seine Zusage allerdings wieder zurück und entschied, doch in New England zu bleiben. Die Colts verpflichteten stattdessen Frank Reich als ihren neuen Head Coach.