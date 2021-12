NFL Week 15 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 15

Zum Auftakt von Woche 15 treffen die Indianapolis Colts auf die New England Patiots. Die Baltimore Ravens hoffen am Sonntag ausgerechnet gegen die Green Bay Packers auf eine Trendwende. in Denver steigt ein richtungsweisendes Duell.

NFL Previews Week 15 2021

Verletzungsübersicht: Coronawelle trifft drei Teams hart - Ravens bangen um Lamar Jackson

Das Spiel der Woche

Baltimore Ravens (8-5) - Green Bay Packers (10-3) (So., 22.25 Uhr)

Baltimore bangt um Quarterback Lamar Jackson. Der ehemalige MVP verletzte sich gegen die Browns am Knöchel und konnte die gesamte Woche über nicht trainieren. Head Coach John Harbaugh wollte einen Einsatz von Jackson nicht ausschließen, doch vieles deutet daraufhin, dass Tyler Huntley für die Ravens starten muss. Huntley zeigte in seinen bisherigen Einsätzen in dieser Saison durchaus positive Ansätze, die Offense der Ravens hat jedoch weiter Sand im Getriebe. Gegen ein unangenehmes Packers-Team wird Baltimore offensiv Punkte brauchen.

Helfen würde dabei eine Rückkehr zum in den Vorjahren so starken Run-Game, insbesondere weil Green Bay gegen den Run bislang nicht immer sattelfest wirkte. Die Dominanz am Boden ist aber dahin, ohne Jacksons Explosivität dürfte dieser Erfolg noch schwieriger zu reproduzieren sein. Die Offensive Line der Ravens hat an Stärke eingebüßt, in dieser Woche wird die Unit noch weiter dezimiert: Left Guard Ben Powers wird verletzungsbedingt fehlen.

Green Bay bezwang in der Vorwoche trotz großer Probleme in den Special Teams die Bears und eroberte den ersten Platz in der NFC zurück. Die Offense läuft wie eine perfekt geölte Maschine, Aaron Rodgers spielt erneut auf MVP-Niveau. Können die Gastgeber dem etwas entgegensetzen? Baltimore fehlen seine beiden besten Cornerbacks, nach der Corona-Infektion von Chuck Clark fallen wohl auch beide Starting Safeties aus. Davante Adams und Co. könnten gegen diese stark dezimierte Secondary für einige Big Plays sorgen.

Trotz der Verletzungssorgen in der Secondary blieben die Ravens ihrem aggressiven defensiven Ansatz in der Vorwoche gegen die Browns treu. Wagt Defensive Coordinator Don Martindale das in dieser Woche tatsächlich erneut? Aaron Rodgers ist herausragend gegen den Blitz, zudem verfügen die Packers über deutlich gefährlichere Playmaker als die Browns. Die Ravens scheinen gut beraten, in dieser Woche einen etwas konservativeren Ansatz zu wählen.

Indianapolis Colts (7-6) - New England Patriots (9-4) (So., 2.15 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die Patriots mussten den ersten Platz in der AFC nach dem Sieg der Chiefs über die Chargers abgeben. Dies ist allerdings nur eine Momentaufnahme, sofern die Patriots in der Nacht auf Sonntag die Colts schlagen. New England kommt aus seiner Bye Week und konnte sich dementsprechend lange auf seinen Gegner aus der AFC Sourth vorbereiten. Gegen die starke Front der Colts wird Mac Jones in dieser Woche definitiv deutlich mehr werfen als im Orkanspiel gegen die Bills. Im Run-Game dürfte Rhamondre Stevenson eine große Rolle zukommen, Damien Harris fällt verletzungsbedingt aus.

Die Colts gehen mit einem völlig ungefährdeten Sieg über die Texans und dementsprechend viel Selbstvertrauen im Rücken ins Spiel. Die Basis der Offense bleibt das Run-Game über Jonathan Taylor. Gegen die Front der Patriots sollte Indy den Ball theoretisch laufen können. Es scheint aber gut denkbar, dass Bill Belichick defensiv mit aggressiven Boxen spielen lässt, um das Spiel mehr in die Hände von Carson Wentz zu legen. Für das Team von Frank Reich wäre ein Sieg über New England äußerst wichtig. Indy braucht wohl mindestens drei Siege aus den letzten vier Saisonspielen - und in der kommenden Woche trifft man auf die Cardinals.

New York Giants (4-9) - Dallas Cowboys (9-4) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die schlechten Nachrichten in New York reißen nicht ab, auch in dieser Woche wird Quarterback Daniel Jones einmal mehr ausfallen. Der 24-Jährige kann aufgrund einer Nackenverletzung weiter nicht spielen. Damit wird Mike Glennon erneut für die G-Men starten müssen, in seinen letzten beiden Starts bekleckerte sich der Veteran nicht gerade mit Ruhm. Dass Glennon und die Giants den Ball gegen die aggressive Defense der Cowboys gut bewegen können werden, darf daher bezweifelt werden. New York wird offensiv vor allem die Turnover vermeiden müssen. Nur die Colts verbuchen noch mehr Takeaways pro Spiel als Dallas.

Auf Seiten der Cowboys wird Dak Prescott hoffen, dass er nach seinem sehr durchwachsenen Auftritt in der Vorwoche zurück in die Spur findet. Gegen Washington warf Prescott einen üblen Pick Six und machte sein wohl schlechtestes Spiel der Saison. Die Giants sind in dieser Saison eine durchaus anfällige Defense. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams erzielten die Cowboys 44 Punkte, Prescott warf für mehr als 300 Yards sowie 3 Touchdowns. Eine solche Vorstellung dürfte der Cowboys-QB sicher wiederholen wollen.

Jacksonville Jaguars (2-11) - Houston Texans (2-11) (So., 19.00 Uhr)

Urban Meyer ist Geschichte, Darrell Bevell ist der neue Head Coach bei den Jaguars. Nach zahlreichen Eskapaden sowie ausbleibendem sportlichen Erfolg wurde die einstige College-Legende am Donnerstag vor die Tür gesetzt. Ob mit Bevell sofort ein anderer Wind in die Franchise kommt, ist fraglich, immerhin war er vorher bereits als Offensive Coordinator für die Offense verantwortlich. Klar ist: James Robinson soll wieder mehr Touches kriegen, zumal Backup Carlos Hyde ohnehin mit einer Gehirnerschütterung ausfällt. Auch Trevor Lawrence hatte zuletzt gefordert, dass der Running Back häufiger auf dem Feld steht. Gegen die Texans könnte Robinson ordentlich Yards auflegen.

Bei Houston wird erneut Davis Mills starten. Der Rookie durfte in der Vorwoche bereits gegen die Seahawks ran und machte seine Sache nach einem starken ersten Drive zumindest ordentlich. Mit einem Sieg über die Jaguars würden die Texans in der Draft-Reihenfolge 2022 wieder ein wenig zurückfallen, aktuell hält Houston dort den zweiten Pick. Head Coach David Culley und sein Team dürften dennoch auf einen Erfolg in Florida aus sein.

Pittsburgh Steelers (6-6-1) - Tennessee Titans (9-4) (So., 19.00 Uhr)