Die NFL-Saison 2021/22 wird mit dem Super Bowl LVI beendet. Doch wann und wo findet die 56. Auflage des Spektakels statt? SPOX beantwortet Euch diese Fragen.

In der NFL ist die letzte Phase der Regular Season angebrochen. 16 der geplanten 18 Wochen wurden bereits absolviert. Zahlreiche Mannschaften kämpfen noch um Playoff-Tickets. Einige haben ihre Division bereits gewonnen und damit die Fahrkarte für die Playoffs in der Tasche.

Die Kansas City Chiefs (Gewinner der AFC West), die Dallas Cowboys (Gewinner der NFC East), die Green Bay Packers (Gewinner der NFC North) und die Tampa Bay Buccaneers (Gewinner der NFC South) werden auf jeden Fall in den Playoffs spielen und erst ab der Divisional-Runde einsteigen.

Zu Beginn der Playoffs, also eine Runde vor der Divisional-Runde, steigen zuerst die Wildcard-Spiele. Auf die Divisional-Runde folgen die Championship-Games, in denen ermittelt wird, wer beim Super Bowl die AFC bzw. die NFC repräsentiert.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wann und wo der Super Bowl 2022 stattfindet.

NFL: Wann und wo findet der Super Bowl 2022 statt?

Die 56. Auflage des Super Bowls findet in dieser Saison in der Nacht vom Sonntag, den 13. Februar, auf Montag, den 14. Februar, statt. Als Spielstätte dient das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Im SoFi Stadium bestreiten sowohl die Los Angeles Rams als auch die Los Angeles Chargers ihre Heimspiele in der NFL. Normalerweise bietet das Stadion Platz für knapp mehr als 70.000 Zuschauer. Für den Super Bowl soll die Kapazität jedoch auf rund 100.000 Plätze vergrößert werden.

Neben der Spielstätte ist auch bereits bekannt, wer in der Halbzeitpause für das nächste Spektakel sorgen wird. Hip-Hop-Fans haben diesbezüglich besonders viel Grund zur Freude. Mit Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Snoop Dogg performen zur Halbzeit absolute Stars des Genres.

NFL Playoffs 2021/2022: Termine und Spielplan

Datum Runde 15./16. Januar 2022 Wildcard Round 22./23. Januar 2022 Divisional Round 30. Januar 2022 Championship Games 13. Februar 2022 Super Bowl

