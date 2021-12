Wegen Daumenverletzung: 49ers bangen um Garoppolo

Die San Francisco 49ers müssen womöglich länger auf Quarterback Jimmy Garoppolo verzichten. Garoppolo hat sich während der Niederlage am vergangenen Donnerstag gegen Tennessee am Daumen verletzt, Berichten zufolge droht eine längere Zwangspause.

Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter. Niners-Coach Kyle Shanahan hatte sich am Montag, nachdem Garoppolo nicht mit dem Team trainiert hatte, noch zurückhaltender geäußert. Shanahan erklärte, dass Garoppolo keinen Bruch erlitten habe und dass die Verletzung am Mittwoch nochmals evaluiert werden soll.

Laut Schefter hat Garoppolo allerdings einen Bänderriss im rechten Daumen sowie auch einen Bruch im gleichen Daumen erlitten. Der Bänderriss - eine Seitenbandruptur des Daumens laut Schefter - geht meist mit einer mehrwöchigen Pause einher, Shanahan erklärte, dass Garoppolos Daumenverletzung ihn auch im Spiel gegen Tennessee bereits beeinträchtigt hatte.

Bestätigen sich Schefters Berichte, dürfte Garoppolo vorerst nicht zur Verfügung stehen. Dann würde Rookie Trey Lance am kommenden Sonntag gegen die Houston Texans zu seinem zweiten Start kommen, Lance hatte bereits gegen Arizona infolge einer Garoppolo-Verletzung gespielt.

"Der vergangene Monat waren Treys beste vier Trainingswochen seit er hier ist", lobte Shanahan am Montag. "Er hatte mehrere gute Tage, und einige schlechte Tage, so wie die meisten Jungs. Aber was die Konstanz angeht, war das in meinen Augen sein bester Monat."

Die Niners sind auch nach der Niederlage gegen Tennessee mittendrin im Playoff-Rennen, mit Siegen gegen Houston und zum Abschluss gegen die Rams würden sie aus eigener Kraft ihr Postseason-Ticket lösen.