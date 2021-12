NFL: Tampa Bay Buccaneers verlieren drei Stars nach Pleite gegen New Orleans Saints

Die Personalsituation bei den Tampa Bay Buccaneers hat sich nach der 0:9-Pleite gegen die New Orleans Saints am Sonntag drastisch verschlechtert. Bis zu drei Stars werden in dieser Regular Season womöglich nicht mehr spielen.

Am Dienstag wurde bekannt, dass sich Wide Receiver Chris Godwin das Kreuzband gerissen hat. Damit wird er in dieser Saison inklusive den Playoffs nicht mehr zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus verloren die Bucs auch noch Running Back Leonard Fournette mit einer Oberschenkelverletzung sowie Linebacker Lavonte David mit einer Fußverletzung. Laut ESPN ist es wahrscheinlich, dass Fournette erst zu den Playoffs im Januar zurückkehren und zunächst auf Injured Reserve gesetzt werde. Bei David scheint eine Rückkehr zum Spiel in Woche 18 gegen die Carolina Panthers möglich.

Als erste Reaktion auf den Ausfall von Fournette werden die Bucs indes Running Back Le'Veon Bell verpflichten, wie ESPN vermeldet. Bell war in dieser Saison bereits in fünf Spielen für die Baltimore Ravens aktiv, lief jedoch lediglich für 83 Yards und 2 Touchdowns. Es wird allerdings erwartet, dass ohnehin Ronald Jones den Großteil der Carries für die Bucs bekommen wird.

Bell wiederum feiert ein Wiedersehen mit seinem früheren Kollegen bei den Pittsburgh Steelers, Wide Receiver Antonio Brown, der nach seiner Sperre für seinen gefälschten Impfnachweis in dieser Woche zum Team zurückgekehrt ist. Brown wird umso wichtiger für Tampa, da auch Mike Evans mit einer Oberschenkelverletzung angeschlagen ist und am kommenden Wochenende gegen die Panthers ausfallen könnte.