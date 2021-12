Pro Football Hall of Fame: 15 Finalisten für 2022 stehen fest

Die Pro Football Hall of Fame hat die Finalisten für die Klasse von 2022 bekanntgegeben. 15 Spieler dürfen sich Hoffnungen auf das berühmte goldene Jackett und eine Aufnahme in die Football-Ruhmeshalle machen.

Darunter befinden sich mit Pass Rusher DeMarcus Ware, Wide Receiver Andre Johnson und Return-Legende Devin Hester gleich drei Spieler, die es im ersten Anlauf unter die 15 Finalisten geschafft haben.

Bis zu fünf Spieler werden für die Klasse von 2022 ausgewählt, bekanntgegeben wird das Ergebnis am 10. Februar. Die Zeremonie in Canton/Ohio wird voraussichtlich im August stattfinden

Ware, der mit den Denver Broncos in der Saison 2015 den Super Bowl gewann, brachte es im Jersey der Broncos und Dallas Cowboys auf insgesamt 138,5 Sacks (Platz neun der ewigen Bestenliste) und neun Pro-Bowl-Teilnahmen. Johnson führte die Liga in den Jahren 2008 und 2009 in Sachen Receiving Yards an, er nahm im Jersey der Houston Texans an sieben Pro Bowls teil.

Hester, der auch Wide Receiver spielte, verdiente sich seine Sporen hauptsächlich in den Special Teams der Chicago Bears und Atlanta Falcons: Seine 20 Special-Teams-Touchdowns sind NFL-Rekord.

Die übrigen Finalisten sind: