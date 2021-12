Im Cotton Bowl ermitteln die Alabama Crimson Tide und die Cincinnati Bearcats den ersten Teilnehmer am National Championship Game. Wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Den Cotton Bowl Alabama vs. Cincinnati heute live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

College Football, Cotton Bowl Cincinnati vs. Alabama: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der letzte Tag des Jahres 2021 steht in den USA in sportlicher Sicht ganz im Zeichen des College Football. Noch bevor auf das neue Jahr angestoßen wird, finden am heutigen 31. Januar die beiden Playoff-Halbfinalspiele im College Football statt.

Im Cotton Bowl, zugleich den ersten Halbfinalspiel, treffen Titelverteidiger Alabama Crimson Tide und die Cincinnati Bearcats aufeinander. Im At&T Stadium in Arlington (Texas) beginnt das Spiel um 21.30 Uhr deutscher Zeit.

SEC-Champion Alabama geht als klarer Favorit in den Cotton Bowl. Die Crimson Tide standen seit Einführung der Playoffs im Jahr 2014 sieben Mal in der Endrunde. Cincinnati schaffte es dagegen als erstes Team, das keiner Power-5-Conference (SEC, ACC, Big Ten, PAC12, BIG12) angehört, in die Playoff.

Alabama schloss die Regular Season mit zwölf Siegen bei nur einer Niederlage ab, Cincinnati blieb in 13 Spielen sogar ungeschlagen. Im Mittelpunkt des Interesses steht auch das Duell der beiden Quarterbacks Bryce Young (Alabama) und Desmond Ridder (Cincinnati)

College Football, Übertragung: Cotton Bowl Cincinnati vs. Alabama heute live im TV und Livestream

Was gibt es für Fans des American Football schöneres, als das Jahr mit einer Liveübertragung im TV oder Livestream abzuschließen - und damit sogar ins neue Jahr zu starten? Heute ist das möglich, da der Cotton Bowl gleich von mehreren Anbietern live übertragen wird.

Auf ProSieben Maxx könnt Ihr Cincinnati vs. Alabama ab 21.10 Uhr live im Free-TV verfolgen - oder Ihr klickt in den kostenlosen Livestream auf ran.de. Folgendes Team wird euch durch den College-Football-Abend begleiten:

Kommentator: Mattis Oberbach

Mattis Oberbach Experte: Jörg Opuchlik

Jörg Opuchlik Co-Kommentator: Mike Stiefelhagen

Auch bei DAZN ist der Cotton Bowl zwischen Cincinnati und Alabama live zu sehen. Die Übertragung im Livestream beginnt wenige Minuten vor dem Kick-Off.

Der Streamingdienst ist in Sachen American Football der prädestinierte Anbieter für jeden Fan. DAZN zeigt neben College Football in dieser NFL-Saison in der Regel vier Spiele pro Woche live und bis zu 72 Stunden danach auf Abruf. Zudem gibt es die kompletten Playoffs, den Pro Bowl sowie den Super Bowl live zu sehen. Und das ist noch nicht alles! An jedem NFL-Sonntag der Regular Season zeigt DAZN ab 19 Uhr NFL RedZone, die große Konferenz der Sonntagsspiele.

Weitere Highlights aus anderen Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Basketball, Boxen, Wintersport oder Motorsport runden das umfangreiche DAZN-Liveangebot ab.

Ein Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) könnt Ihr Euch hier sichern!

College Football: Die Playoffs im Überblick

Das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern findet am 11. Januar in Indianapolis statt.

Datum (dt. Zeit) Runde Team 1 Team 2 31. Dezember, 21.30 Uhr Halbfinale, Rose Bowl Alabama Crimson Tide Cincinnati Bearcats 1. Januar 2022, 1.30 Uhr Halbfinale, Sugar Bowl Georgia Bulldogs Michigan Wolverines 11. Januar, 2 Uhr Finale, National Championship Game

College Football: Die Sieger seit 2014 im Überblick