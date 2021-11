NFL Playoffs 2021/22: Spielplan, Ergebnisse, Spielberichte, TV-Übertragungen

Die NFL-Saison 2021/2022 geht in die heiße Phase. Welche Teams können einen der jeweils sieben Playoff-Plätze in den beiden Conferences ergattern? Und wer geht leer aus? SPOX gibt einen Überblick über den Spielplan, die Daten und die TV-Übertragungen.

NFL: So laufen die Playoffs 2021/22

Die Playoffs beginnen in dieser Saison am 15. Januar 2022. Die erste Runde wird vom 15. bis zum 17. Januar ausgetragen, zum ersten Mal über drei statt zwei Tage. Weil die Regular Season in dieser Saison 17 Spiele - also ein Spiel mehr als in den letzten Saisons - hat, beginnen die Playoffs erst eine Woche später als bislang gewohnt.

Für die Playoffs qualifizieren sich die besten sieben Teams jeder Conference, jeweils ein Team mehr als in den Jahren 2020, 2019, 2018 und so weiter. In der letzten Saison wurden erstmals Playoffs mit 14 Teams gespielt. Diese 14 Teams spielen untereinander den Super-Bowl-Champion aus, jede Conference schickt einen Champion in das große Spiel.

Die beiden besten Teams der Conferences haben in der ersten Playoff-Runde, der so genannten Wildcard Round, spielfrei. In dieser Runde treffen der 2. auf den 7., der 3. auf den 6. sowie der 4. auf den 5. Seed. Die Sieger der Spiele ziehen alle in die nächste Runde ein, wo dann auch der 1. Seed ins Rennen um den Super Bowl eingreift.

NFL Playoffs 2021/2022: Termine und Spielplan

Datum Runde 15./16. Januar 2022 Wildcard Round 22./23. Januar 2022 Divisional Round 30. Januar 2022 Championship Games 13. Februar 2022 Super Bowl

NFL Playoffs 2021/2022: Die Wildcard Round

Das erste Playoff-Wochenende jeder Saison! In der Wildcard Round werden sechs Spiele an einem Wochenende ausgetragen - und das in der Regel ausschließlich mit starken Teams. Spannende Spiele scheinen unter diesen Voraussetzungen garantiert.

Im Vorjahr setzten sich gleich vier niedriger gesetzte Teams in der Runde durch: In der AFC schlugen die Baltimore Ravens die Tennessee Titans und die Cleveland Browns die Pittsburgh Steelers. In der NFC setzten sich die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks und der spätere Super-Bowl-Sieger Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team durch.

Alle Spiele werden in Deutschland live auf DAZN sowie von der Mediengruppe ProSiebenSat-1 im Free-TV übertragen.

Datum Team 1 Team 2 noch unklar 2. Seed der AFC 7. Seed der AFC noch unklar 3. Seed der AFC 6. Seed der AFC noch unklar 4. Seed der AFC 5. Seed der AFC noch unklar 2. Seed der NFC 7. Seed der NFC noch unklar 3. Seed der NFC 6. Seed der NFC noch unklar 4. Seed der NFC 5. Seed der NFC

NFL Playoffs 2021/2022: Welche Teams sind dabei?

Noch ist nicht klar, welche Teams in den Playoffs in dieser Saison spielen werden. Qualifizieren tun sich sowohl in der AFC als auch in der NFC die vier Sieger der Divisions sowie zusätzlich die drei besten Teams, die ihre Division nicht gewinnen konnten.

Aktuell ist der Stand in den beiden Conferences folgendermaßen:

NFL Playoffs 2021/2022: Die aktuellen Platzierungen in der AFC

Platz Team Bilanz 1. Baltimore Ravens 8-3 2. New England Patriots 8-4 3. Tennessee Titans 8-4 4. Kansas City Chiefs 7-4 5. Cincinnati Bengals 7-4 6. Buffalo Bills 7-4 7. Los Angeles Chargers 6-5

NFL Playoffs 2021/2022: Die aktuellen Platzierungen in der NFC

Platz Team Bilanz 1. Arizona Cardinals 9-2 2. Green Bay Packers 9-3 3. Tampa Bay Buccaneers 8-3 4. Dallas Cowboys 7-4 4. Tampa Bay Buccaneers 6-3 5. Los Angeles Rams 7-4 6. San Francisco 49ers 6-5 7. Washington Football Team 5-6

Super Bowl LVI

Der Super Bowl findet in dieser Saison am 13. Februar 2022 statt. Ausgetragen wird er wie immer zwischen dem Sieger des AFC Championship Games und dem Sieger des NFC Championship Games.

Gespielt wird der Super Bowl in diesem Jahr im SoFi Stadium in Inglewood in Kalifornien. Das SoFi Stadium ist die Heimspielstätte der Los Angeles Chargers sowie der Los Angeles Rams.

Übertragen wird der Super Bowl in den USA in diesem Jahr auf NFC. Wer in der Halbzeit-Show auftreten wird, ist bereits bekannt. Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Snoop Dogg sollen in der Halbzeit-Pause die Zuschauer einheizen.