NFL Week 6 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 6

Die Jaguars haben nun schon 20 Spiele in Serie verloren und müssen bekanntlich auf Wide Receiver DJ Chark verzichten. Dennoch kennen sie sich natürlich in der englischen Metropole aus. Sie treten bereits zum achten Mal in London an, allerdings zum ersten Mal an der White Hart Lane. Ihre London-Bilanz bis hierhin: 3-4, wobei der jüngste Auftritt 2019 gegen die Houston Texans verloren ging.