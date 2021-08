NFL: Indianapolis Colts verlängern langfristig mit Frank Reich und Chris Ballard

Die Indianapolis Colts haben die Verträge von Head Coach Frank Reich und Chris Ballard vorzeitig und langfristig verlängert. Das bestätigte das Team offiziell.

Sowohl Reich als auch Ballard unterschrieben Vertragsverlängerungen, die sie bis 2027 an die Franchise binden sollen. Ballard ist seit 2017 für die Colts tätig, Reich seit 2018.

"In Chris Ballard und Frankreich haben wir eine der besten Manager-Coach-Kombinationen in der NFL. Ich kann Euch nicht sagen, wie stolz ich bin, dass sie unsere Franchise anführen", freute sich Teambesitzer Jim Irsay. "Ich glaube, dass diesem Team großartige Dinge bevorstehen. Der Grund dafür ist die Kultur, die die beiden etabliert haben."

In den vergangenen drei Saisons, in denen Ballard und Reich gemeinsam für die Colts arbeiteten, gewannen die Colts 28 von 48 Regular-Season-Spielen und zogen zweimal in die Playoffs ein. 2018 gewannen die Colts ein Playoff-Spiel.

Im NFL Draft 2018 wählte Ballard mit Quenton Nelson, Darius Leonard, Braden Smith und Nyheim Hines mehrere Eckpfeiler des heutigen Colts-Teams aus. Zuletzt geriet der Aufstieg des Teams jedoch ein wenig ins Stocken. Carson Wentz sollte Indianapolis vierter Starting Quarterback in vier Jahren sein, er wird jedoch vorerst aufgrund einer Fußverletzung ausfallen.