Kader-Deadline im Ticker: Welche Stars müssen noch gehen? Gibt es weitere Trades?

Bis um 22 Uhr deutscher Zeit am heutigen Dienstag müssen die 32 NFL-Franchises ihre aufgeblähten Preseason-Kader auf 53 Spieler kürzen. Dabei kommt es Jahr für Jahr auch zu unerwartet prominenten Cuts - und jetzt ist auch die ideale Gelegenheit für GMs, um noch einen Trade einzufädeln. SPOX begleitet die letzten Stunden bis zur Deadline im Liveticker.

NFL: Roster-Cuts: Die Stunden bis zur Deadline im LIVETICKER

14.53 Uhr: Und wenn wir schon dabei sind, gleich noch zwei Trades hinterher: Die Denver Broncos traden Receiver Trinity Benson nach Detroit. Denver erhält einen Fünft- und Siebtrunden-Pick 2022 und die Lions bekommen zusätzlich zu Benson einen Sechstrunden-Pick 2023. Im tiefen Receiving-Corps der Broncos hätte der Undrafted Free Agent von 2019 keinen Platz gefunden, die Lions dagegen haben jede Menge Möglichkeiten, um junge Receiver einzubauen. Benson ist ein Speedster, der die 40 Yards in 4,44 Sekunden läuft und der eine sehr gute Saisonvorbereitung in Denver hatte.

Derweil wechselt Linebacker Jonas Griffith von den San Francisco 49ers nach Denver zu den Broncos. Der Preis: Ein Sechstrunden-Pick 2022 sowie ein Siebtrunden-Pick 2023, Denve erhält zusätzlich einen Siebtrunden-Pick 2022 von den Niners. Griffith war ein Undrafted Free Agent im Vorjahr, kam 2020 allerdings nicht zum Einsatz.

Diese Art Trades wird es heute noch in diversen Varianten geben. Spieler, die bei einem Team den Kader nicht schaffen würden - und dann werden sie lieber für Late-Round-Picks weg getradet, bevor sie ohne Gegenwert entlassen werden.

14.47 Uhr: Außerdem gab es bereits weitere Trades: Die Kansas City Chiefs traden Offensive Lineman Yasir Durant nach New England, und erhalten im Gegenzug einen Siebtrunden-Pick 2022. Durant hatte im Vorjahr den Kader der Chiefs als Undrafted Free Agent geschafft, infolge der Runderneuerung der Offensive Line stand er vermutlich vor dem Aus.

Die Jacksonville Jaguars derweil erhalten einen Sechstrunden-Pick im kommenden Jahr von den Seattle Seahawks, im Austausch für Cornerback Sidney Jones. Jones konnte seine Karriere letztes Jahr bei den Jaguars wieder etwas in die Spur bringen und spielte in limitierter Einsatzzeit - 303 Snaps insgesamt - eine solide Saison. Angesichts der Outside-Corner-Fragen in Seattle könnte er bei den Seahawks eine größere Rolle einnehmen.

14.40 Uhr: Die erste größere Nachricht von heute kommt aus Arizona: Cornerback Malcolm Butler, der in der Offseason aus Tennessee kam und als Nummer-1-Corner in Arizona in die neue Saison gehen soll, erwägt offenbar seinen Rücktritt! Das vermeldete das NFL Network. Grund soll ein Vorfall im persönlichen Umfeld des einstigen Super-Bowl-Champions sein. Sollte sich Butler tatsächlich zu diesem Schritt entschließen, müssten Byron Murphy, Robert Alford und mehrere Rookies die Cornerback-Gruppe bei den Cards besetzen. Butler war bereits während der vergangenen Woche abwesend, diese Abwesenheit scheint verknüpft mit der Situation zu sein, welche Butler gerade durchläuft.

14.33 Uhr: Damit alle auf einem Stand sind - das waren die wichtigsten News des gestrigen Tages.

Die Indianapolis Colts hatten gerade Carson Wentz nach dessen Verletzungspause zurückerhalten, jetzt muss der Quarterback erneut aussitzen: Wentz muss, genau wie Center Ryan Kelly und Wide Receiver Zach Pascal, auf die Covid-19-Liste. Er muss als Risikokontakt mindestens fünf Tage aussitzen, was angesichts der geltenden NFL-Regularien bedeutet, dass Wentz, genau wie Kelly und Pascal, nicht geimpft sind. Ein möglicher Einsatz in Woche 1 gegen die Seahawks ist somit weiter offen.

Die Cincinnati Bengals und die New York Giants haben sich auf einen Trade geeinigt: Center Billy Price wechselt zu den Giants, im Gegenzug kommt Defensive Lineman B.J. Hill nach Cincinnati. Price war 2018 ein Erstrunden-Pick, blieb bislang aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hill, der letztes Jahr 22 Quarterback-Pressures für die Giants hatte, könnte dagegen in Cincinnati zumindest in der Rotation direkt eine Rolle spielen. Umso kurioser, dass die Bengals außerdem einen Conditional Siebtrunden-Pick mit erhalten.

Die Arizona Cardinals waren das aktivste Teams was die erste Welle an Entlassungen angeht. Unter anderem mit dabei: Wide Receiver KeeSean Johnson, der für viele einen Kaderplatz sicher hatte, sowie Safety Chris Banjo, letztes Jahr zeitweise Starter in Arizona. Mit Johnsons Entlassung scheint ein Kaderplatz für Receiver Andy Isabella nahezu gesichert.

Auch die Detroit Lions haben ihren Kader deutlich ausgedünnt. Unter anderem Wide Receiver Breshad Perriman musste gehen, genau wie Backup-Offensive-Lineman Tyrell Crosby.

Die Baltimore Ravens sollen trotz der Verletzung von J.K. Dobbins aktuell kein Interesse an einem erfahrenen Running Back als Ersatz haben. Stattdessen sei man mit der eigenen Kadertiefe im Backfield zufrieden. Auch jüngst erneut aufgekommene Meldungen über mögliches Interesse an Free Agent Todd Gurley entsprechen Insider-Berichten zufolge im Moment nicht der Wahrheit

Die Houston Texans sind Medienberichten zufolge bereit dazu, Deshaun Watson die gesamte Saison im 53-Mann-Kader zu führen und ihn für kein Spiel zu aktivieren. Das würde die Texans 10,5 Millionen Dollar kosten. Es unterstreicht, dass Houston nicht bereit ist, den Quarterback noch in dieser Offseason unter Wert zu verkaufen.

14.20 Uhr: Der letzte Preseason-Spieltag ist abgeschlossen, für GMs und Head Coaches beginnt jetzt der unangenehmste Teil eines jeden Jahres: Die Kader müssen radikal eingekürzt werden. Je 53 Spieler dürfen alle Teams am heutigen Dienstagabend um 22 Uhr unserer Zeit noch im Kader haben, was im Umkehrschluss heißt, dass jedes Team bis dahin mehr als 20 Spieler entlassen muss.

Es ist auch ein attraktives Fenster, um letzte Trades vor Saisonstart über die Bühne zu bringen. Hier bei SPOX bleibt ihr auf dem Laufenden, wir begleiten die Stunden bis zur Deadline im Liveticker.

Prominente Kandidaten für mögliche Trades oder Cuts:

Stephon Gilmore, Cornerback, New England Patriots (Trade)

Zach Ertz, Tight End, Philadelphia Eagles (Trade)

O.J. Howard, Tight End, Tampa Bay Buccaneers (Trade)

N'Keal Harry, Wide Receiver, New England Patriots (Trade)

Rashaad Penny, Running Back, Seattle Seahawks (Release)

Peyton Barber, Running Back, Washington Football Team (Release)

Miles Boykin, Wide Receiver, Baltimore Ravens (Release)

J.J. Arcega-Whiteside, Wide Receiver, Philadelphia Eagles (Release)

NFL: Diese Free Agents sind noch zu haben

Die Spieler, die über die nächsten Stunden auf den Markt kommen, gesellen sich dann zu den Free Agents, die ohnehin noch auf dem Markt sind, weil sie infolge der Free Agency aus verschiedenen Gründen bislang keinen neuen Vertrag unterschrieben haben

Einige der besten noch verfügbaren Free Agents sind: