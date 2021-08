Roster Cutdowns im Liveticker: Welche Stars müssen gehen? Wer wird getradet?

Bis Dienstag, 22 Uhr deutscher Zeit müssen die 32 NFL-Franchises ihre aufgeblähten Preseason-Kader auf 53 Spieler kürzen. Dabei kommt es Jahr für Jahr auch zu unerwartet prominenten Cuts - und jetzt ist auch die ideale Gelegenheit für GMs, um noch einen Trade einzufädeln. SPOX begleitet die letzten beiden Tage bis zur Deadline im Liveticker.

NFL Roster Cuts: Die Stunden bis zur Deadline im LIVETICKER

14.21 Uhr: Der heißeste Name - in vielerlei Hinsicht - ist in dieser Woche Deshaun Watson. Traden die Texans den Quarterback tatsächlich noch vor Saisonstart, trotz der juristischen Probleme, die auf Watson noch zukommen könnten? Zuletzt hieß es, dass die Miami Dolphins wieder stärkeres Interesse bekunden, nach dem Preseason-Spiel gegen die Bengals letzte Nacht wurde auch Head Coach Brian Flores darauf angesprochen. Sein Kommentar? "Alle Gespräche, die wir mit anderen Teams haben oder nicht haben, bleiben privat. Daran halten wir fest." Das klingt nicht gerade nach einem Dementi, also gab es die Nachfrage, ob er bereit sei, zu sagen, dass die Dolphins kein Interesse haben. Hier betonte er lediglich, dass ihn seine Spieler in Miami interessieren...

14.07 Uhr: Den ersten namhaften Cut des Tages haben wir schon: Die Lions trennen sich von Breshad Perriman. Detroit hatte Perriman 2 Millionen Dollar als Free Agent in dieser Offseason garantiert, doch Berichte, wonach er über den Sommer wenig überzeugen konnte und in der internen Hackordnung zurückgefallen war, hatten sich zuletzt gehäuft. Auch sollen ihn einige Knieprobleme plagen. Eine denkbare Option für den Receiver? Die New Orleans Saints! New Orleans könnte noch einen großen Outside-Receiver gebrauchen, und Perriman hat schon einmal gezeigt, dass er eine hervorragende Chemie mit Jameis Winston hat. In Detroit derweil wird der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown schon als Rookie eine größere Rolle einnehmen müssen. St. Brown, Tyrell Williams, Quintez Cephus und Kalif Raymond bilden im Kern das Wide Receiver Corps.

13.50 Uhr: Der letzte Preseason-Spieltag ist abgeschlossen, für GMs und Head Coaches beginnt jetzt der unangenehmste Teil eines jeden Jahres: Die Kader müssen radikal eingekürzt werden. Je 53 Spieler dürfen alle Teams am Dienstagabend um 22 Uhr unserer Zeit noch im Kader haben, was im Umkehrschluss heißt, dass jedes Team bis dahin mehr als 20 Spieler entlassen muss.

Es ist auch ein attraktives Fenster, um letzte Trades vor Saisonstart über die Bühne zu bringen. Hier bei SPOX bleibt ihr auf dem Laufenden, wir begleiten die Stunden bis zur Deadline im Liveticker.

NFL Roster Cuts: Welche Stars könnten getradet werden?

Der Name, der bereits seit Monaten gehandelt wird, ist Zach Ertz. Der Tight End der Philadelphia Eagles schien im Frühjahr wie ein sicherer Wechselkandidat, dann aber wurde es wieder ruhiger um den 30-Jährigen. Ertz hatte zuletzt abgebaut, ist aber noch immer eine solide Receiving-Option auf der Tight-End-Position. Könnte ein Team wie Buffalo oder Arizona hier noch kurzfristig zuschlagen?

In der gleichen Division könnte Cowboys-Linebacker Jaylon Smith per Trade zu haben sein. Die Cowboys haben sich mit Micah Parsons, Keanu Neal und Jabril Cox gleich mehrfach auf der Linebacker-Position verstärkt, auf welcher zudem auch Leighton Vander Esch in sein letztes Vertragsjahr geht. Smith scheint zumindest nicht die langfristige Zukunft in Big D zu gehören, könnte er jetzt vielleicht noch Draft-Ressourcen einbringen?

Spannend sind auch die Wide Receiver. Neben den unten aufgeführten Namen könnte auch Andy Isabella in Arizona vor dem Aus stehen, der Speedster konnte sich am Catch Point über die letzten beiden Jahre nicht weiterentwickeln und ist in der internen Hackordnung hinter Rookie Rondale Moore sowie Neuzugang A.J. Green gefallen. Isabella verpasste große Teile des Training Camps auf der Covid-19-Liste, sein Kaderplatz in Arizona ist alles andere als garantiert.

Auch die Miami Dolphins haben eine tiefe Receiver-Gruppe, hinter DeVante Parker, Will Fuller, Jaylen Waddle und Albert Wilson scheint einiges denkbar. Ein Spieler wie Preston Williams könnte auf den Markt kommen, das gilt auch für Gadget-Spieler wie Jakeem Grant oder Malcolm Perry.

Weitere Kandidaten für mögliche Trades oder Cuts:

O.J. Howard, Tight End, Tampa Bay Buccaneers (Trade)

N'Keal Harry, Wide Receiver, New England Patriots (Trade)

Breshad Perriman, Wide Receiver, Detroit Lions (Release)

Rashaad Penny, Running Back, Seattle Seahawks (Release)

Peyton Barber, Running Back, Washington Football Team (Release)

Miles Boykin, Wide Receiver, Baltimore Ravens (Release)

J.J. Arcega-Whiteside, Wide Receiver, Philadelphia Eagles (Release)

NFL: Diese Free Agents sind noch zu haben

Die Spieler, die über die nächsten 24 Stunden auf den Markt kommen, gesellen sich dann zu den Free Agents, die ohnehin noch auf dem Markt sind, weil sie infolge der Free Agency aus verschiedenen Gründen bislang keinen neuen Vertrag unterschrieben haben

Einige der besten noch verfügbaren Free Agents sind: