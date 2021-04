NFL Draft 2021: So funktioniert der Draft

Heute Nacht ist es endlich soweit, der NFL Draft 2021 geht los! Doch wie läuft er ab? Wer sind die Top-Spieler und wer hat die meisten Picks? SPOX gibt einen Überblick.

Alle Jahre wieder trifft sich die NFL zum Draft, um die besten Spieler des abgelaufenen College-Jahrgangs in ihren Reihen zu begrüßen. Da es in der NFL um möglichst große Chancengleichheit geht, bekommt das schlechteste Team des Vorjahres den ersten Pick, während der Super-Bowl-Sieger den letzten Pick erhält.

In diesem Jahr bedeutet das, dass die Jacksonville Jaguars zuerst einen Spieler ziehen dürfen, während die Tampa Bay Buccaneers als Champion den finalen Pick der ersten Runde erhalten.

Grundsätzlich gibt es sieben Runden zum Ziehen der Spieler, jedes Team hat per se einen Pick pro Runde. Jedoch kann ein Team seine Picks auch traden, zudem könnte ein Entzug bestimmter Picks eine Strafe für etwaige Regelverstöße sein. Zudem gibt es die Möglichkeit, sogenannte Compensatory Picks zwischen den Runden zu bekommen.

Diese gibt es etwa für den Verlust teurer Spieler in der Free Agency oder neuerdings auch dafür, wenn ein Coach oder Funktionär einer ethnischen Minderheit von der Konkurrenz für eine Führungsposition abgeworben wird. Diese zusätzlichen Picks werden ab Runde 3 vergeben und jedes Team kann maximal vier solcher Compensatoy Picks bekommen.

Da niemand wirklich vorhersagen kann, wie gut sich ein Spieler in der NFL entwickeln wird, gilt es generell als gut, so viele Picks wie möglich zu haben. In diesem Jahr etwa gehen die Philadelphia Eagles und Minnesota Vikings mit den meisten Picks in den Draft - beide dürfen elfmal wählen, so sie denn nicht doch noch per Trade mehr Picks erlangen oder eben welche abgeben, um früher zu picken. Dahinter folgen mehrere Teams mit zehn Picks.

Am anderen Ende des Spektrums stehen indes die Seattle Seahawks, die das Kunststück vollbracht haben, lediglich mit drei Picks in den Draft zu gehen.

NFL Draft 2021: Teams mit den meisten Picks

Team Anzahl Draftpicks Draftpicks Philadelphia Eagles 11 12, 37, 70, 85, 124, 151, 190, 225, 226, 235, 241 Minnesota Vikings 11 14, 79, 91, 120, 126, 135, 144, 158, 169, 200, 224 Jacksonville Jaguars 10 1, 25, 33, 45, 65, 107, 131, 146, 171, 251 New York Jets 10 2, 23, 34, 66, 87, 108, 147, 155, 187, 227 Dallas Cowboys 10 10, 44, 75, 100, 116, 139, 180, 193, 228, 239 New England Patriots 10 15, 46, 97, 121, 123, 140, 178, 189, 198, 244 Green Bay Packers 10 29, 62, 93, 136, 143, 174, 179, 215, 221, 258

Stattfinden wird der Draft in diesem Jahr in Cleveland/Ohio und zwar in drei Locations: Die Hauptbühne wird dabei am Lake Erie stehen. Zudem wird es Draft-Events am FirstEnergy Stadium sowie der Rock & Roll Hall of Fame geben. Darüber hinaus werden wie üblich am dritten Tag Picks aus den Regionen der 32 Teams verkündet.

Es ist eine Rückkehr Richtung Normalität, nachdem der Draft aufgrund der Coronavirus-Pandemie 2020 ein komplett virtuelles Event war und alle Teams essenziell aus dem Home Office gedraftet hatten. In Cleveland werden nun 50.000 Zuschauer pro Tag erwartet - mit Abstandsregeln und Masken.

NFL Draft 2021: Der Zeitplan

Der Ablauf des Drafts ist dann je nach Tag unterschiedlich. Runde 1, die in der Nacht zum Freitag (2 Uhr live auf DAZN) stattfindet, ist freilich das Highlight. Hier werden die ganz großen Namen gezogen und Teams haben auch die meiste Zeit, um sich zu entscheiden. Konkret bekommt ein Team pro Pick zehn Minuten, um seine Entscheidung bei der NFL einzureichen. Wer die Zeit überschreitet, verliert seinen Pick - das kommt zum Glück allerdings höchst selten vor.

Tag 2 (Samstag, ab 1 Uhr live auf DAZN) besteht dann aus den Runden 2 und 3. In diesen haben die Teams noch sieben Minuten pro Pick. Hier kommt dann ein wenig mehr Unterhaltung rein, denn im Gegensatz zum ersten Tag, wird NFL Commissioner Roger Goodell nicht mehr jeden Pick selbst auf der Bühne in Cleveland verkünden, sondern diverse andere Stars und Sternchen: Viele Teams schicken hier dann ihre Teamlegenden ins Rennen, die gerne für Stimmung sorgen.

Am dritten Tag (Samstag, ab 18 Uhr live auf DAZN) geht es dann relativ schnell: In den Runden 4 bis 6 haben Teams nur noch fünf Minuten pro Pick, in Runde 7 sogar nur noch vier Minuten.

NFL Draft 2021: Das sind die Top-Talente

Im Mittelpunkt stehen jedoch wie immer die Spieler, die beim Draft erfahren, wo sie ihre professionelle Karriere beginnen werden. Das größte Talent in diesem Jahr ist dabei nach Meinung nahezu aller Experten Quarterback Trevor Lawrence von Clemson. Er gilt als klarer Favorit auf den ersten Pick insgesamt, wird also sehr wahrscheinlich zu den Jacksonville Jaguars gehen.

Generell wird die Offensive gerade zu Beginn des Drafts wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen. Da wären neben Lawrence mit Zach Wilson (BYU), Justin Fields (Ohio State), Trey Lance (North Dakota State) und Mac Jones (Alabama) noch einige weitere Quarterbacks, die hoch gehandelt werden, aber eben auch ein "Generational Talent" auf Tight End: Kyle Pitts von Florida. Er gilt als bester Nicht-Quarterback im Draft und könnte eine ganze Ära prägen.

Wie im Vorjahr haben die Teams auch wieder die Wahl zwischen mehreren sehr guten Wide Receivern in Ja'Marr Chase (LSU), DeVonta Smith (Alabama) oder auch Jaylen Waddle (Alabama). Zudem wird Offensive Tackle Penei Sewell (Oregon) ebenfalls unter den ersten zehn Picks erwartet.

Die besten 75 Spieler im Draft stellen wir Euch im SPOX Big Board ausführlich vor!

