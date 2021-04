NFL: Penei Sewell oder Ja'Marr Chase? Offensive Tackle oder Wide Receiver? Darum spaltet diese Debatte die NFL

Der NFL Draft 2021 steht unmittelbar bevor und die Draft-Auswahl der Cincinnati Bengals wird im Vorfeld besonders hitzig diskutiert. Penei Sewell oder Ja'Marr Chase? Wer wäre die bessere Wahl? Es ist eine Debatte über ganz grundlegende Philosophien in der NFL mit einer entscheidenden Frage im Mittelpunkt: Was ist wichtiger? Ein Elite-Tackle oder ein Elite-Receiver?

Auch in diesem Jahr ranken sich jede Menge Gerüchte und Diskussionen um den NFL Draft.

Nehmen die Jaguars an Position eins tatsächlich Trevor Lawrence oder sorgt die Franchise für eine Sensation? Ist der Pick von Zach Wilson bei den Jets bereits in Stein gemeißelt? Haben die 49ers wirklich Mac Jones weit oben auf ihrem Board? Und geht auch an vierter Position ein Quarterback vom Board?

Naturgemäß befassen sich die meisten Berichte und Debatten mit den Quarterbacks im Draft. Es ist die wichtigste Position im Football, es sind die Quarterbacks, die am wahrscheinlichsten zu Superstars reifen werden.

Eine der spannendsten, weil tiefgründigsten, Fragen beschäftigt sich allerdings mit dem fünften Pick im kommenden Draft, dem ersten Pick, mit dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Quarterback gezogen werden wird. Mit Joe Burrow haben die Bengals ihren Quarterback der Zukunft bereits gefunden, sie werden sich anderen Baustellen widmen können.

NFL: Wide Receiver oder Offensive Tackle als grundsätzliche Frage

Auf der Suche nach Verstärkungen für sein Team wird Cincinnati Ende dieser Woche (nahezu) freie Auswahl aus allen Nicht-Quarterbacks haben. Die beiden am häufigsten genannten Namen in dieser Diskussion sind Ja'Marr Chase von LSU und Penei Sewell aus Oregon.

Kyle Pitts von Florida wird ebenfalls gehandelt, der Tight End wurde bislang aber nicht ganz so stark mit den Bengals in Verbindung gebracht. Zudem gilt er als wahrscheinlichster Pick der Falcons, sofern an vierter Position kein weiterer Quarterback gedraftet wird.

Die Debatte über Chase und Sewell spaltet Experten und Bengals-Fans in diversen Internet-Foren gleichermaßen, in den vergangenen Wochen machte so manches Meme bei Twitter die Runde. Vor allem aber ist sie besonders interessant, weil es in der Diskussion um deutlich mehr geht als einfach nur um die Frage, ob Chase oder Sewell der bessere Spieler, das größere Talent, ist.

Denn sowohl an Chases als auch an Sewells Qualität besteht wenig Zweifel. Der Wide Receiver gilt als vielleicht größtes Talent auf seiner Position innerhalb der letzten Jahre, Gleiches gilt für Sewell, den Offensive Tackle. Darüber sind sich die meisten Experten einig.

Die Diskussionen rund um den Pick der Bengals öffnen somit das Tor zu einer tiefgründigeren Dimension. Es geht nicht darum, einfach den besseren der beiden Spieler zu nehmen. Es geht um ganz grundsätzliche Philosophien, darum, wie Organisationen in der modernen NFL ihr Team möglichst erfolgversprechend aufbauen können. Es geht um die Frage: Wen sollte man eher mit einem hohen Draftpick auswählen? Einen Wide Receiver? Oder einen Offensive Tackle?