NFL Draft 2021 - Pick-Reihenfolge: An dieser Stelle dürfen die Teams wählen

Es ist mal wieder so weit! Der NFL Draft 2021 steht kurz bevor. Welches Team darf wann jemanden picken? SPOX erklärt das Prozedere.

NFL Draft 2021: Termin, Ort

Ab Donnerstag, 29. April, wird in der NFL wieder gepickt! In Cleveland (Ohio) geht bis zum Samstag, den 1. Mai, der Draft für das Jahr 2021 über die Bühne. Nachdem dieser im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie noch per Videochat stattgefunden hatte, soll es jetzt wieder ganz normal vonstatten gehen. Schauplätze in Ohio sind das FirstEnergy Stadium, die Rock & Roll Hall of Fame und das Great Lakes Science Center.

NFL Draft 2021: Modus

Der Draft ist eine Art Casting, bei dem die Verantwortlichen der NFL-Teams Amateur- und Jugendspieler aus College-Mannschaften auswählen, um sich zu verstärken. Ein Spieler kann an einem der drei Draft-Tage gepickt werden, er muss sich dabei zuvor körperlichen und geistigen Aufgaben stellen. Dort versucht er, sich für möglichst viele Teams interessant zu machen.

Top 10 Ranking: Das sind die besten Cornerbacks im Draft © getty 1/21 Coverage ist mehr und mehr der wichtigste Part einer NFL-Defense - welche Spieler im diesjährigen Draft könnten in diesem Bereich helfen? SPOX-Redakteur Adrian Franke hat die Cornerback-Klasse analysiert und präsentiert seine Top 10. © getty 2/21 10. IFEATU MELIFONWU, SYRACUSE: Physisch ein Monster von einem Outside-Cornerback mit 6'3" und 210 Pfund. Dabei schnell und explosiv, Melifonwu hat physische Tools, die wenige Cornerbacks haben und die blitzen auch immer wieder auf. © getty 3/21 Er kann Lücken schließen, er kann hitten. Aber die Agilität ist überschaubar, er braucht hier und da einen Schritt mehr und er reagiert auch (noch) mehr als dass er antizipiert. Melifonwu ist noch ein Projekt, aber mit Tools, die wenige Corner haben. © getty 4/21 9. TYSON CAMPBELL, GEORGIA: Groß, lange Arme, kann pressen und hat Top-Speed. Campbell bewegt sich auch gut für seine Größe, er ist agil und hat eine beachtliche Reichweite. Kann Cuts eines Receivers "leicht" mitgehen. © getty 5/21 Das größte Problem bei Campbell ist noch die Konstanz. Auch er hat physische Tools, die in der Kombination selten sind, aber im College wurde er noch zu häufig geschlagen, mal mit Physis, mal von guten Route-Runnern. © getty 6/21 8. ERIC STOKES, GEORGIA: Sprinter-Background, und das sieht man. Hat auch Explosivität, kann Lücken wieder schließen, die vermeintlich verloren sind. Bringt auch den Hit als Blitzer, Körperkontrolle ist sichtbar. © getty 7/21 Stokes ist ein Outside Corner der sofort in einer Press-Coverage-Defense helfen kann. Er sucht noch zu häufig den Kontakt und er ist nicht der agilste Cornerback, aber kaum ein Corner kommt mit mehr Speed und mehr Press-Erfahrung in diesen Draft. © getty 8/21 7. KELVIN JOSEPH, KENTUCKY: Ist groß und lang, aber bewegt sich nicht schlacksig. Joseph öffnet die Hüften schnell, er kann blitzartig beschleunigen, auch aus dem Backpadel. Mit seinen langen Armen gewinnt er zudem am Catch Point. © getty 9/21 Joseph ist noch roh, hat schlicht auch nur wenig gespielt (2019 nach Transfer ausgesetzt). Potenzial für einen dominanten Outside-Corner ist da, aber Joseph wird noch Zeit und gutes Coaching brauchen. © getty 10/21 6. ELIJAH MOLDEN, WASHINGTON: Reiner Slot-Corner (oder Safety?) mit Blick auf die NFL, aber ein absoluter Playmaker. Antizipiert Plays super, bewegt sich exzellent, Richtungswechsel sind ohne jeden Speed-Verlust. © getty 11/21 Irre viele Plays auch am Ball, spielt größer als er ist. Aber: nicht der explosivste Spieler, kein High-Speed, kein Elite-Run-Defender. Vermutlich auf den Slot limitiert, da aber sollte er ein vergleichsweise sicherer Starter sein. © getty 12/21 5. GREG NEWSOME, NORTHWESTERN: Ein toller Cornerback. Extrem fließende Bewegungen, sehr gute Balance, Richtungswechsel sind wahnsinnig effizient. Hat schnelle Füße und zeigt in der Folge immer und immer wieder sehr enge Coverage. © getty 13/21 25 abgewehrte Pässe in 21 College-Spielen. First-Round-Talent. Der größte Kritikpunkt ist aber nicht zu unterschätzen: Speed und Beschleunigung sind durchschnittlich. Hatte da immer wieder Probleme, könnte manche bei einem Outside-Corner abschrecken. © getty 14/21 4. ASANTE SAMUEL, FLORIDA STATE: Ist klein und mit Blick auf die NFL vermutlich eher im Slot als Outside zuhause, könnte aber ähnlich wie ein Chris Harris herumgeschoben werden. Hatte teilweise Probleme mit physischeren Receivern. © getty 15/21 Gleichzeitig hilft ihm seine Größe im Slot: Bewegt sich wahnsinnig agil, ist explosiv und kombiniert seine Athletik mit sehr gutem Spielverständnis. Dadurch ein Playmaker, konstant in der Nähe des Balls. Spielt "giftig". © getty 16/21 3. CALEB FARLEY, VIRGINIA TECH: Hat die Größe, aber bewegt sich dennoch unheimlich smooth. Hoher Grund-Play-Speed, ist kaum mal aus dem Play raus. Komplett anderes Level an Agilität und Richtungswechsel als die beiden Top-Corner. © getty 17/21 Der Ex-QB ist relativ frisch auf der Position, teilweise sieht man das, etwa in Press. Das größte Bedenken für Teams aber ist die Rücken-OP, welcher er sich jüngst unterziehen musste. Wie sicher sind die GMs, dass das Problem nicht bald wieder auftritt? © getty 18/21 2. JAYCEE HORN, SOUTH CAROLINA: Eines der besten Press-Man-Corner-Prospects seit Jahren. Horn spielt wahnsinnig physisch und explosiv, ist aber auch sehr sticky in Coverage. Stark am Catch Point, hat sich von 2019 auf 2020 merklich verbessert. © getty 19/21 Bei Horn sind es am ehesten noch Nuancen. Manchmal zu aggressiv und sucht den Kontakt zu sehr, generell ist er noch nicht so sicher in Off-Coverage, wenn er aus dem Raum agieren muss. Könnte dennoch sehr gut der beste Corner der Klasse werden. © getty 20/21 1. PATRICK SURTAIN, ALABAMA: Kein Corner in diesem Draft hat einen höheren Floor als Surtain. "Spektakulär unspektakulär" beschreibt ihn gut, Surtain ist groß, hat lange Arme und wird schlicht kaum geschlagen. Konstant "on Top" der Route. © getty 21/21 Er spielt kontrolliert, er liest die Offense sicher. Langjähriger Starter unter Saban. Das größte Fragezeichen ist die Athletik: Er ist kein High-End-Athlet, gerade in puncto Speed und Quickness nicht. Könnte "nur" ein High-End-Nummer-2-Corner werden.

Ein Team kann sich mit insgesamt sieben Spielen verstärken - ein Spieler pro Runde. Sieben Runden stehen auf dem Programm. Weil sie in der NFL eine bestmögliche Chancengleichheit haben möchte, darf die in der Saison zuvor schlechteste Mannschaft den ersten Pick machen - und sich damit die Dienste des vermeintlich besten Spielers sichern. Das beste Team, also der aktuelle Super-Bowl-Champion - ist bei den Picks immer erst als Letzter dran.

Amtierender Gewinner sind momentan die Tampa Bay Buccaneers, die im Februar die Kansas City Chiefs in die Knie zwingen konnten. Die Chiefs sind bei dem Draft somit als Vorletzter am Zug. Teams können Draft-Picks übrigens aber auch untereinander tauschen. Tauschmittel sind hierbei entweder künftige Picks oder aktive Spieler.

NFL Draft 2021: Die Pick-Reihenfolge

Dieses Jahr dürfen die Jacksonville Jaguars als Erster picken. SPOX bietet die komplette Pick-Reihenfolge im Überblick.

Pick Mannschaft Bilanz der Vorsaison 1 Jacksonville Jaguars 1-15 2 New York Jets 2-14 3 Miami Dolphins (via Houston Texans) 4-12 (Texans) 4 Atlanta Falcons 4-12 5 Cincinnati Bengals 4-11-1 6 Philadelphia Eagles 5-11 7 Detroit Lions 5-11 8 Carolina Panthers 5-11 9 Denver Broncos 5-11 10 Dallas Cowboys 6-10 11 New York Giants 6-10 12 San Francisco 49ers 6-10 13 Los Angeles Chargers 7-9 14 Minnesota Vikings 7-9 15 New England Patriots 7-9 16 Arizona Cardinals 8-8 17 Las Vegas Raiders 8-8 18 Miami Dolphins 10-6 19 Washington Football Team 7-9 20 Chicago Bears 8-8 21 Indianapolis Colts 11-5 22 Tennessee Titans 11-5 23 New York Jets (via Seattle Seahawks) 12-4 (Seahawks) 24 Pittsburgh Steelers 12-4 25 Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams) 10-6 26 Cleveland Browns 11-5 27 Baltimore Ravens 11-5 28 New Orleans Saints 12-4 29 Green Bay Packers 13-3 30 Buffalo Bills 13-3 31 Kansas City Chiefs 14-2 32 Tampa Bay Buccaneers 11-5

NFL Draft 2021 im TV und Livestream

Den Draft könnt Ihr hierzulande live bei DAZN verfolgen. Mit dem NFL Network hat der Streamingdienst den offiziellen NFL-Channel zu jeder Tageszeit auf der Plattform im Angebot.

DAZN lässt sich die ersten 30 Tage kostenlos nutzen - zumindest für all jene, die bis dato noch keine Kunden waren. Nach dem Gratis-Probemonat könnt Ihr Euch für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden. Zur Auswahl stehen Euch zwei Modelle: Monatsabo (11,99 Euro) und Jahresabo (119,99 Euro).

© getty Joe Burrow wurde 2020 von den Cincinnati Bengals an Position 1 gezogen.

© getty Joe Burrow wurde 2020 von den Cincinnati Bengals an Position 1 gezogen.

