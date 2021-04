NFL Draft: Übertragung im TV und Livestream

Der 86. Draft der NFL-Geschichte wirft seine Schatten voraus. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr das Spektakel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

NFL Draft 2021: Termin, Ort, Infos

Es ist schon einige Zeit her, dass die Tampa Bay Buccaneers die Kansas City Chiefs in Super Bowl LX besiegten. Das vergangene Finale der NFL fand am 8. Februar statt. Nach einiger Zeit der Stille steht in der NFL jetzt das nächste Highlight bevor: Der Draft 2021.

Dieser findet von Donnerstag, 29. April, bis Samstag, 1. Mai, in Cleveland (Ohio) statt. Im vergangenen Jahr wurden zukünftigen Rookies von den Franchises per Videochat ausgewählt und nicht wie ursprünglich geplant in Las Vegas auf die Bühne gebeten. In diesem Jahr soll wieder zur Normalität zurückgekehrt werden.

Der Draft besteht aus sieben Runden. Um die Kräfteverhältnisse auszugleichen, darf die schlechteste Mannschaft der Vorsaison in jeder Draft-Runde zuerst wählen - und nimmt dann in der Regel den besten Spieler -, während der Super-Bowl-Champion als letztes an der Reihe ist.

NFL Draft 2021: Die Reihenfolge der 1. Runde

Pick Mannschaft Bilanz der Vorsaison 1 Jacksonville Jaguars 1-15 2 New York Jets 2-14 3 Miami Dolphins (via Houston Texans) 4-12 (Texans) 4 Atlanta Falcons 4-12 5 Cincinnati Bengals 4-11-1 6 Philadelphia Eagles 5-11 7 Detroit Lions 5-11 8 Carolina Panthers 5-11 9 Denver Broncos 5-11 10 Dallas Cowboys 6-10 11 New York Giants 6-10 12 San Francisco 49ers 6-10 13 Los Angeles Chargers 7-9 14 Minnesota Vikings 7-9 15 New England Patriots 7-9 16 Arizona Cardinals 8-8 17 Las Vegas Raiders 8-8 18 Miami Dolphins 10-6 19 Washington Football Team 7-9 20 Chicago Bears 8-8 21 Indianapolis Colts 11-5 22 Tennessee Titans 11-5 23 New York Jets (via Seattle Seahawks) 12-4 (Seahawks) 24 Pittsburgh Steelers 12-4 25 Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams) 10-6 26 Cleveland Browns 11-5 27 Baltimore Ravens 11-5 28 New Orleans Saints 12-4 29 Green Bay Packers 13-3 30 Buffalo Bills 13-3 31 Kansas City Chiefs 14-2 32 Tampa Bay Buccaneers 11-5

NFL Draft 2021 im TV und Livestream sehen

Den NFL Draft 2021 könnt Ihr auch in diesem Jahr live bei DAZN sehen. Los geht die Übertragung bei dem Streamingdienst in der Nacht zum Freitag um 2 Uhr (MESZ). Runde 2 und 3 seht Ihr dann in der Nacht zum Samstag ab 1 Uhr und Runde 4 bis 7 gibt es schließlich am Samstag ab 18 Uhr.

Es gibt auch noch weitere Alternativen, den NFL Draft live zusehen. ProSieben Maxx überträgt die 1. Runde am Freitag, 30. April, ab 1.45 Uhr im Free-TV. Den passenden Livestream dazu findet Ihr bei ran.de.

