NFL Draft, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Es ist Draft-Week. Der erste Tag beim NFL Draft 2021 steht an. Alles, was Ihr zur ersten Runde wissen müsst und wo Ihr diese live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schon lange wurde auf den Draft hingefiebert, ab heute geht es los. Gleich mehrere Quarterbacks und damit potenzielle neue Top-Stars im American Football könnten heute ihr neues Team finden.

Hier findet Ihr eine Vorschau zum Draft sowie die genauen Angaben, wie Ihr die Talenteziehung live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

NFL Draft, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV und Livestream

Im deutschsprachigen Raum gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, den Draft live zu verfolgen. Sowohl im Free-TV als auch im frei empfangbaren Livestream ist dies möglich.

NFL Draft, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV

Zum einen bietet ProSiebenMAXX eine Übertragung an. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt die Sendung beim Free-TV-Sender um 1.45 Uhr.

NFL Draft, Übertragung: Tag 1 heute live im Livestream auf ran.de

Darüber hinaus könnt Ihr bei ran.de auch den kostenlosen Livestream der Übertragung abrufen. Dieser startet ebenfalls ab 1.45 Uhr. Dabei ist die komplette erste Runde zu sehen.

Hier geht es zum Livestream von Tag 1 des NFL Draft.

NFL Draft, Übertragung: Tag 1 heute live im Livestream auf DAZN

Die volle Ladung Draft-Coverage bekommt Ihr auch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt jeden Pick live im Livestream. Pünktlich ab 2 Uhr startet die Übertragung beim Streamingdienst.

Außerdem werdet Ihr am Donnerstagabend ab 19 Uhr auf DAZN für den Draft eingestimmt. Dann nämlich gibt es die Down, Set, Talk! - Die NFL Draft Liveshow mit SPOX-Redakteur Adrian Franke und Christoph Kröger vom gleichnamigen NFL-Podcast auf der Plattform zu sehen.

Neben Tag 1 hat DAZN auch die weiteren Tage des Drafts im Livestream. Somit verpasst Ihr keinen einzigen Pick.

Darüber hinaus ist DAZN auch in der kommenden Saison der Anbieter, der die meisten Spiele der NFL-Saison live und in voller Länge zeigt. Weiterhin werden das Thursday Night Game, das Sunday Night Game und das Monday Night Game live zu sehen sein. Außerdem gibt es weiterhin die Redzone mit allen Spielen am Sonntagabend.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr die ersten 30 Tage nichts. Erst nach dem Probemonat könnt Ihr Euch für ein Abo entscheiden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Monats-Abo für 11,99 Euro, monatlich kündbar

Jahres-Abo für 119,99 Euro

Hier geht es zum Gratismonat von DAZN, mit dem Ihr kostenlosen Zugriff auf die Livestreams des kompletten Draft habt.

NFL-Draft: Zeitplan

Tag Runden Datum Uhrzeit 1 1. Runde Freitag, 30. April 2 Uhr 2 2. und 3. Runde Samstag, 1. Mai 1 Uhr 3 4. bis 7. Runde Samstag, 1. Mai 18 Uhr

NFL Draft: Tag 1 heute live im Liveticker

Immer auf den Laufenden in Sachen NFL Draft halten wir Euch selbstverständlich auch bei SPOX. Wir haben an allen drei Tagen einen eigenen Liveticker auf der Seite.

Diesen findet Ihr hier.

© getty Trevor Lawrence gilt als Favorit auf den Nummer eins Pick.

NFL Draft: Tag 1 heute live - Vorschau

Der Draft 2021 verspricht viel Spannung. Es ist nur zu gut möglich, dass Teams Trades einfädeln, um sich weiter nach vorne zu schieben. Unser NFL-Experte Adrian Franke hat eine Prognose gewagt und einen Mock Draft aufgestellt. So könnt die erste Runde laufen.

Als sicher gilt, dass Trevor Lawrence der No.1-Pick sein wird. Die Jacksonville Jaguars werden sich den Quarterback schnappen. Darüber hinaus gibt es jedoch viele (herausragende) Talente in diesem Jahr. Wir stellen Euch die besten 75 Spieler vor.

NFL Draft: Tag 1 heute live - Pick-Reihenfolge

Die San Francisco 49ers haben bereits vor dem Draft mit einem teuren Trade für Aufsehen gesorgt. Die 49ers schnappten sich den No.3-Pick, mit dem sie aller Voraussicht nach einen Quarterback ziehen werden.