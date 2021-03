NFL: Monster-Trade! San Francisco 49ers holen sich den 3. Pick von den Miami Dolphins

Die San Francisco 49ers haben sich den dritten Pick im kommenden NFL Draft gesichert. Im Gegenzug schickt die Franchise zahlreiche Picks zu den Miami Dolphins. Die Dolphins wiederum traden mit den Eagles.

Das berichtet ESPN. Demnach erhalten die Dolphins den 12. Pick im kommenden Draft sowie die Erstrundenpicks 2022 und 2023 sowie einen Drittrundenpick 2022 von den Niners.

Die 49ers werden somit aller Voraussicht nach im Draft einen neuen Quarterback verpflichten. Die Quarterback-Klasse im diesjährigen Draft gilt in der Spitze als exzellent besetzt.

Neben Trevor Lawrence, der sehr wahrscheinlich an erster Position von den Jacksonville Jaguars ausgewählt werden wird, werden auch Justin Fields, Zach Wilson und Trey Lance als sichere Erstrundenpicks gehandelt.

Laut Adam Schefter sollen die 49ers allerdings keinen bestimmten Quarterback im Auge haben. Demnach wäre San Francisco mit mehreren der Top-Quarterbacks zufrieden und könnte somit damit leben, falls die Jaguars und die Jets an den Positionen eins und zwei ebenfalls einen QB auswählen sollten.

Ungewiss ist somit auch die Zukunft von Jimmy Garoppolo. Der 29-Jährige war in der Vorsaison der Starting Quarterback der Niners. Ob er diesen Status auch mit einem Rookie-Quarterback behalten würde, ist fraglich. Ein Trade von Garoppolo ist somit ebenfalls denkbar. Garoppolo verfügt allerdings über eine No-Trade-Klausel.

NFL: Miami Dolphins traden mit den Philadelphia Eagles

Die Dolphins schicken den Pick der Niners derweil sofort weiter zu den Philadelphia Eagles. Das gaben die Eagles offiziell bekannt.

Im Gegenzug für den 12. und den 123. Pick im diesjährigen Draft sowie Miamis Erstrundenpick 2022 erhalten die Dolphins den 6. Pick sowie den 156. Pick der Eagles 2021.

Nach dem Trade verfügen die Dolphins nun über sechs Erstrundenpicks in den kommenden drei Drafts. Der dritte Pick im Draft, den Miami an die Niners abgibt, stammt noch aus dem Trade von Laremy Tunsil zu den Houston Texans. Durch Tunsils Trade haben die Dolphins nun also bereits vier Erstrundenpicks sowie einen weiteren Drittrundenpick einstreichen können.

Durch den Downtrade scheint Tua Tagovailoa bei den Dolphins zudem fester im Sattel zu sitzen. Zuletzt hatten Gerüchte kursiert, dass Miami selbst einen Quarterback draften könnte. Das scheint jedoch eher nicht der Fall zu sein.

Miami kann im Draft somit nun mehrere Baustellen angehen. Neben dem 6. Pick, den Miami von den Eagles erhält, hält die Franchise im Draft auch den eigenen 18. Pick.

Darüber hinaus wird durch den Deal auch wahrscheinlicher, dass die Jets an Draft-Position zwei ebenfalls einen Quarterback draften werden. Andernfalls ist davon auszugehen, dass New York selbst zu einem Downtrade mit den 49ers bereit gewesen wäre. Somit dürften im kommenden Draft drei Quarterbacks mit den ersten drei Picks ausgewählt werden.

NFL Draft: Die ersten 6 Picks 2021