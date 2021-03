NFL Free Agency 2021: Liveticker, Gerüchte, Trades und Transfers

Die erste Woche der Free Agency neigt sich ihrem Ende zu. Mit Jadeveon Clowney oder Richard Sherman sind nach wie vor einige Hochkaräter auf dem Markt. Wer findet heute ein neues Team? Wir begleiten den Tag im Liveticker und halten Euch über jede Entwicklung auf dem Laufenden. Die Free Agency könnt Ihr übrigens auch im NFL Network verfolgen, live auf DAZN!

NFL: Free Agency 2021 im Liveticker

16.35 Uhr: Die Raiders befinden sich nach ihren zahlreichen Entlassungen auf der Suche nach (günstigen) Verstärkungen für die Offensive Line. Elijah Wilkinson wird diese Verstärkung (vorerst) nicht. Der Offensive Tackle reiste zwar zu einem Meeting nach Las Vegas, verließ das Trainingsgelände jedoch ohne unterschriebenen Vertrag. Ob Wilkinson wirklich NFL-Starterniveau mitbringt, ist zudem nochmal eine andere Frage...

16.20 Uhr: Was passiert noch bei den Baltimore Ravens? Das Team war an Juju Smith-Schuster dran, bot dem Receiver angeblich sogar das meiste Geld. Auch an Kenny Golladay bestand Interesse. Nun gibt es aber keine Top-Receiver mehr auf dem Markt. Gibt sich Baltimore mit einem T.Y. Hilton oder Alshon Jeffery zufrieden? Gibt es einen Trade? Oder suchen die Ravens ihr Heil im Draft? Mein Tipp: Eric DeCosta wartet noch ab, ob ein interessanter Receiver nicht doch nocht entlassen wird. Zur Not muss (erneut) ein Receiver im Draft her.

16.00 Uhr: Nachdem die wichtigsten Free-Agent-Deals über die Bühne gegangen sind, wäre es nun auch mal wieder an der Zeit für ein paar Trades, meint Ihr nicht auch? Im letzten Jahr gab es mit Deandre Hopkins, Stefon Diggs und DeForest Buckner jede Menge Blockbuster-Deals. Wen könnte es dieses Jahr treffen? Der Trade-Wunsch von Orlando Brown bei den Ravens ist bekannt. Werden hier die Chargers oder womöglich sogar die Chiefs aktiv? Bei Deshaun Watson dürfte sich in den nächsten Tagen und Wochen wohl eher nichts tun...

15.40 Uhr: Eine News können wir auch vermelden: Jon'Vea Johnson geht zu den Jaguars. Kennt Ihr nicht? Muss Euch nicht peinlich sein. Der Wide Receiver wurde nach seiner Entlassung in Dallas geclaimt. Er war 2019 ein Undrafted Free Agent und trainierte im vergangenen Jahr in Dallas' Practice Squad.

15.25 Uhr: Akiem Hicks bleibt wohl bei den Bears. Das berichtet die Chicago Tribune. Hicks hatte von seiner Franchise die Erlaubnis erhalten, selbst die Möglichkeit eines Trades auszuloten. Offenbar kam jedoch kein passendes Angebot zustande. Eine Rolle dürfte dabei sicher auch Hicks' Vertrag gespielt haben. Der Defensive Lineman verdient in der kommenden Saison satte 12 Millionen Dollar. Eine Entlassung, die 10,5 Millionen Dollar Einsparungen bringen würde, soll aber keine Option sein.

15.15 Uhr: Hier ein paar Deals, die ich gerne sehen würde:

Alejandro Villanueva zu den Chargers: Los Angeles hat seine Offensive Line mit Corey Linsley und Matt Feiler bereits gut verstärkt. Ein Fragezeichen gibt es noch auf Left Tackle. Villanueva ist ein sehr solider Tackle, der mit einem Ein- oder Zweijahresvertrag wertvoll wäre. Die Chargers könnten einen Tackle draften, dieser müsste aber nicht zwingend direkt starten.



Richard Sherman zu den Jets: Die Jets haben einige gute Deals in der Free Agency eingefädelt, die Cornerback-Position ist aber noch eine echte Baustelle. Sherman kennt das System von Robert Saleh aus dem Effeff, er würde als Starter Qualität mitbringen, aber auch andere junge Corner unterstützen können.



Adoree' Jackson zu den Cardinals: Auch die Cardinals haben mit einigen Moves in der Free Agency Aufmerksamkeit erregt. Doch auch die Cardinals haben auf der Cornerback-Position noch klaren Bedarf. Jackson kann - wenn er fit ist - die Rolle als Nummer eins in der Defense einnehmen und könnte Patrick Peterson vergessen machen. Die starke D-Line des Teams könnte ihm zudem zugute kommen.

15.05 Uhr: Auf dem Markt sind unter anderem noch Richard Sherman, ein nach wie vor sehr guter Zone-Corner, und Adoree' Jackson, der - wenn er wieder bei 100 Prozent ist - ebenfalls ein Nummer-eins-Corner sein kann. Im Pass-Rush könnten Jadeveon Clowney, Justin Houston und Melvin Ingram so manchem Team helfen. In der Offense ist wohl bei den Offensive Tackles die meiste Qualität zu holen: Alejandro Villanueva, Russell Okung, Mitchell Schwartz, Eric Fisher und Dennis Kelly haben alle NFL-Starterniveau.

15.00 Uhr: Gestern war bereits jede Menge los: Kyle Fuller ging zu den Broncos, Xavier Rhodes blieb bei den Colts und der Deal, auf den wir alle gewartet haben: Kenny Golladay unterschrieb bei den Giants. Die ganz großen Namen sind damit vom Markt, noch gibt es aber jede Menge Free Agents, die mindestens gute Starter sein können. Mal sehen, was heute noch passiert.

14.55 Uhr: Willkommen zu der nächsten Ausgabe unseres Free-Agency-Tickers. Let's go!

Alle Entwicklungen des gestrigen Tags findet Ihr hier.

NFL Free Agency 2021: Diese Spieler sind noch auf dem Markt

Jadeveon Clowney ist nach wie vor auf dem Markt. Der Edge Defender hatte eine schlechte letzte Saison, sein Potenzial ist jedoch unbestreitbar. Mit Melvin Ingram oder Justin Houston gibt es zudem weitere starke Pass-Rusher, die noch ohne Team sind.

In der Secondary ist Adoree' Jackson vielleicht der interessanteste Kandidat. Der Cornerback wurde aus Cap-Gründen von den Titans entlassen, kann jedoch - wenn er fit ist - eine starke Nummer eins sein. Weitere Cornerbacks auf dem Markt: Richard Sherman und Malcolm Butler.

Weitere Namen, die wir im Auge behalten sollten: James Conner, T.Y. Hilton, Ndamukong Suh, Mitchell Schwartz, Alejandro Villanueva, Kareem Jackson und K.J. Wright.

