Super Bowl 2021 im Liveticker: Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs - wer holt sich die Vince Lombardi Trohpy?

Es ist soweit! Super Bowl LV steht an. Die Tampa Bay Buccaneers empfangen im heimischen Raymond James Stadium Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Glückt den Chiefs der Repeat oder holt sich der GOAT, Tom Brady, seinen siebten Ring? SPOX begleitet das Geschehen im Norden Floridas im Liveticker.

Super Bowl 2021 im Liveticker: Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs

Vor Beginn: Doch auch die Bucs müssen sich nicht verstecken. In ihren Reihen wartet Tom Brady, der seinen siebten Titel in der NFL einfahren will. Damit hätte er dann mehr Lombardi Trophys gestemmt als jede anderen Franchise in der Vitrine stehen hat. Ein Spektakel ist also vorprogrammiert!

Vor Beginn: Die Chiefs wiederum könnten als erstes Team seit den Patriots der Saison 2004 schaffen, ihren Super-Bowl-Titel erfolgreich zu verteidigen. Gerüstet dafür sind sie allemal, verfügen sie doch über den wohl besten Quarterback der NFL, Patrick Mahomes.

Vor Beginn: Willkommen zum Höhepunkt einer langen Football-Saison - Super Bowl LV! Erstmals kommt es um Big Game zu einem echten Heimspiel, denn die Tampa Bay Buccaneers treten in ihrem heimischen Raymond James Stadium an. Wir liefern Euch die letzten Infos bis zum Kick-Off.

Super Bowl 2021 live: Daten zur Übertragung in TV und Live-Stream in der Übersicht

Super Bowl 2021 im Liveticker: Die Daten zur Partie

Teams: Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs

Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs Datum: 08.02.2021

08.02.2021 Kickoff Deutsche Zeit: 00:30 Uhr

00:30 Uhr Stadion: Raymond James Stadium, Tampa

Raymond James Stadium, Tampa Halftime Act: The Weeknd

The Weeknd Chef-Referee: Carl Cheffers

Super Bowl 2021 im Liveticker: Der Vorbericht zum Duell Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs - "Corona Bowl": Keine Partys, strenge Regeln und ein Generationenduell

Experten und Offizielle warnen Fans vor Partys, unter den nur 25.000 Fans im Stadion sind 7500 (geimpfte) Pflegekräfte mit Freikarten. Der 55. Super Bowl verläuft etwas anders als die vorherigen Auflagen, sportlich steht das Generationen-Duell der Quarterbacks im Blickpunkt.

Am Eingang des Raymond James Stadiums gibt es das Rundum-sorglos-Paket. Zum sogenannten PPE Kit für die Zuschauer gehört eine weiße Gesichtsmaske mit dem Logo des Super Bowl LV, auch Desinfektionsgel für die Hände und ein Hinweiskärtchen sind dabei. Bei der 55. Auflage des Football-Spektakels gelten ausnahmsweise nicht nur auf dem Feld strenge Regeln.

Nur 25.000 Fans dürfen beim "Corona Bowl" in Tampa/Florida dabei sein, unter ihnen sind 7500 (geimpfte) Pflegekräfte, die von der National Football League (NFL) als Dank für den Einsatz in der Pandemie Freikarten erhielten. Auch sie müssen Masken tragen, wenn sie nicht "aktiv essen oder trinken", wie es in den Anweisungen heißt. Und auch sie müssen Abstandsregeln einhalten, auf der Tribüne, im Fahrstuhl ("steht in den Ecken"), auf der Rolltreppe.

Beim etwas anderen Super Bowl läuft zumindest sportlich alles wie fast immer. Tom Brady steht mal wieder im Blickpunkt, mit der mittlerweile zehnten Finalteilnahme schreibt der Superstar Geschichte, mit seinen 43 Jahren und 188 Tagen ist der Quarterback auch der älteste Spieler, der jemals in einem Endspiel der US-Profiliga aufgelaufen ist.

Aber das ist nicht alles. Gewinnt Brady, der GOAT (Greatest Of All Time), der Größte aller Zeiten, in der Nacht zum Montag (00.30 Uhr) am Ende seiner ersten Saison bei den Tampa Bay Buccaneers den Titel, darf er die Vince Lombardi Trophy im eigenen Stadion in die Höhe strecken. Keine Franchise hat jemals zu Hause um den großen Preis gespielt.

Im Weg stehen die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger mit Spielmacher Patrick Mahomes (25), der sechs Jahre alt war, als sein Gegenüber erstmals im Super Bowl auflief. Bei den Buchmachern sind die Chiefs Favorit, doch Brady, der sechsmal mit den New England Patriots triumphierte, ist bekanntlich alles zuzutrauen.

Es kommt zum Duell der Generationen, und Mahomes gilt als Bradys designierter Nachfolger. Er wird wohl das Gesicht der Liga sein, wenn der Dauersieger mal aufhört. Allein deshalb ist das Spiel so interessant. "Das ist so, als würden LeBron (James) und (Michael, d. Red.) Jordan im NBA-Finale gegeneinander spielen", sagte etwa der frühere Quarterback und heutige TV-Experte Tony Romo. Zu diesem Gigantenduell ist es im Basketball nie gekommen.

Fernab vom Sport dominiert Corona den Super Bowl, der wieder gut 100 Millionen Amerikaner vor die Bildschirme ziehen wird. Möglichst im eigenen Wohnzimmer, im Familienkreis sollen die Footballfans das Spiel schauen, und nicht zusammen mit ihren Freunden.

"So spaßig Super-Bowl-Partys auch sind, es ist nicht die Zeit dafür", sagte Virologe Anthony Fauci, medizinischer Chefberater von US-Präsident Joe Biden. Denn "solche Sachen" wie Ferien, Weihnachten, Silvester oder Thanksgiving würden immer für eine Spitze bei den Infektionszahlen sorgen. Also potenziell auch der Super Bowl.

Verboten ist das traditionelle Tailgating auf dem Parkplatz vor der Arena, wo sich die Fans um die offenen Heckklappen (Tailgate) ihrer Pick-ups versammeln, grillen und Bier aus Kühlboxen trinken. Abgesehen von den 25.000 Glücklichen mit Tickets müssen alle vor den Fernseher. Für die Halbzeitshow sorgt Sänger The Weeknd, der dafür sieben Millionen Dollar aus der eigenen Tasche investiert. Es bleibt ein Megaevent, auch inmitten der Pandemie. (Quelle: SID)

Super Bowl 2021: Alle NFL-Endspiele von Tom in Übersicht

Sechsmal hat Tom Brady den Super Bowl mit den New England Patriots gewonnen, in der Nacht zum Montag steht der Quarterback nach seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers in seinem zehnten NFL-Finale. Seit seinem Draft in der Football-Profiliga im Jahr 2000 hat der Superstar an 48 Prozent aller Endspiele teilgenommen. Die "Brady-Finals" im Überblick:

Super Bowl XXXVI (36), 3. Februar 2002 (New Orleans/Louisiana): NEW ENGLAND PATRIOTS - St. Louis Rams 20:17

Im Alter von 24 Jahren läuft Tom Brady erstmals im Super Bowl auf - in seiner erst zweiten Saison für die New England Patriots, bei denen er in der Hauptrunde Drew Bledsoe nach dessen Verletzung als Nummer eins auf der Quarterback-Position abgelöst hat. Im Finale bringt der Spielmacher 16 von 27 Pässen für 145 Yards an den Mann. Und er bringt Kicker Adam Vinatieri in Position, der mit Spielschluss das Field Goal zum 20:17 gegen die St. Louis Rams verwandelt.

Super Bowl XXXVIII (38), 1. Februar 2004 (Houston/Texas): NEW ENGLAND PATRIOTS - Carolina Panthers 32:29

Nachdem 2003 die Tampa Bay Buccaneers, Bradys aktueller Klub, ihren bis heute einzigen Titel geholt haben, steht der Quarterback 2004 wieder im Finale. Es geht diesmal gegen die Carolina Panthers, Brady wirft drei Touchdowns und sorgt mit 32 Pässen für 354 Yards Raumgewinn. Nach dem Nipplegate-Skandal in der Halbzeitshow, als Justin Timberlake die Brust von Janet Jackson entblößt, fällt die Entscheidung wie zwei Jahre zuvor. Vinatieri versenkt ein Field Goal zum Endstand.

Super Bowl XXXIX (39), 6. Februar 2005 (Jacksonville/Florida): NEW ENGLAND PATRIOTS - Philadelphia Eagles 24:21

Es geht eng zu, erst im letzten Viertel bringt Vinatieri die Patriots per Field Goal auf 24:14 nach vorn. Die Eagles um Quarterback Donovan McNabb können 1:48 Minuten vor Schluss verkürzen, zum Comeback reicht es nicht mehr. MVP, wertvollster Spieler, wird ausnahmsweise nicht Brady, sondern Wide Receiver Deion Branch. New England hat es als zweites Team nach den Dallas Cowboys geschafft, drei Titel in vier Jahren zu holen.

Super Bowl XLII (42), 3. Februar 2008 (Glendale/Arizona): NEW YORK GIANTS - New England Patriots 17:14

Erstmals war Brady in zwei aufeinanderfolgenden Jahren beim Endspiel nur Zuschauer, diesmal ist er wieder dabei und erlebt eine Enttäuschung. Gegen die New York Giants um Eli Manning führen die Patriots 35 Sekunden vor dem Ende, dann beendet Wide Receiver Plaxico Burress den Drive der Giants mit einem Touchdown nach einem 13-Yards-Pass von Manning. Beim letzten Ballbesitz kann New England nicht mehr antworten, Brady ist erstmals geschlagen.

Super Bowl XLVI (46), 5. Februar 2012 (Indianapolis/Indiana): NEW YORK GIANTS - New England Patriots 21:17

Vier Jahre vergehen bis zur nächsten Finalteilnahme, wieder geht es gegen die Giants, wieder zieht Brady den Kürzeren. Diesmal bringt Running Back Ahmad Bradshaw 57 Sekunden vor dem Ende New York mit einem Touchdown auf die Siegerstraße. Brady wirft mit Ablauf der Zeit eine "Hail Mary", einen hohen Verzweiflungswurf, aber es klappt nicht. Bis heute verfolgt ihn das Trauma. "Ich habe Tom einige Male getroffen und nie über die Super Bowls geredet. Er fängt immer damit an", erzählte Manning zuletzt.

Super Bowl XLIX (49), 1. Februar 2015 (Glendale/Arizona): NEW ENGLAND PATRIOTS - Seattle Seahawks 28:24

Die Patriots treffen auf Titelverteidiger Seattle Seahawks und triumphieren erstmals seit zehn Jahren. Dabei sieht es in der Crunch Time schlecht aus. 1:05 Minuten vor dem Ende schaffen die Seahawks an der Fünf-Yard-Linie des Gegners ein First Down. Running Back Marshawn Lynch bringt den Ball bis auf ein Yard an die Endzone, bekommt ihn danach aber nicht mehr, Quarterback Russell Wilson unterläuft eine Interception. Brady wirft in diesem Spiel vier Touchdowns, seine 37 erfolgreichen Pässe sind damals Super-Bowl-Rekord. Später verbessert Brady ihn selbst auf 43. Das Spiel ist mit einem Schnitt von 114,442 Millionen Zuschauern die erfolgreichste TV-Übertragung der US-Geschichte.

Super Bowl LI (51), 5. Februar 2017 (Houston/Texas): NEW ENGLAND PATRIOTS - Atlanta Falcons 34:28 n.V.

Zum neunten Mal stehen die Patriots im Finale - Rekord. Und sie erleben einen unvergesslichen Abend. 3:28 liegen Brady und sein Team noch Mitte des dritten Viertels hinten, dann beginnt die größte Aufholjagd der Super-Bowl-Geschichte. New England macht 25 Punkte in Folge und erzwingt die Overtime, Running Back James White macht den Sieg mit einem Touchdown klar. Mehr als 30 NFL-Rekorde werden beim Spektakel gebrochen, Brady bekommt zum vierten Mal die MVP-Auszeichnung - als erster Spieler im Alter von 39.

Super Bowl LII (52), 4. Februar 2018 (Minneapolis/Minnesota), PHILADELPHIA EAGLES - New England Patriots 41:33

Es geht gegen die Philadelphia Eagles. Die treten mit Quarterback Nick Foles an, der den Job nach einem Kreuzbandriss bei der eigentlichen Nummer eins Carson Wentz übernommen hat. Die Patriots sind Favorit, auch wegen dieser Personalie. Doch die Eagles gehen kurz vor Schluss 41:33 in Führung, Brady muss wieder eine "Hail Mary" versuchen - und scheitert erneut damit.

Super Bowl LIII (53), 3. Februar 2019 (Atlanta/Georgia): NEW ENGLAND PATRIOTS - Los Angeles Rams 13:3

New England holt den sechsten Super Bowl und zieht mit Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleich. Die Rams haben die Chance zur Revanche für 2002, nutzen sie in einem der enttäuschendsten Finals der Geschichte aber nicht. Niemals wurden im Endspiel so wenige Punkte erzielt. Mit zehn gefangenen Pässen wird Wide Receiver Julian Edelman zum MVP gewählt. Doch Brady ist mit sechs Super-Bowl-Ringen ab sofort alleiniger Rekordhalter. (Quelle: SID)