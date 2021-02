Super Bowl LV - Panel zum Duell Chiefs vs. Bucs: "Kansas City ist das vielleicht beste Team der NFL-Geschichte"

Es ist soweit, Super Bowl LV ist nur noch einen Tag entfernt. Welcher Spieler wird in dem Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers mitentscheidend sein? Welche Rolle spielt der Heimvorteil? Wer wird Super Bowl MVP? Und wer gewinnt den Super Bowl? SPOX-Redakteur Jan Dafeld diskutiert mit DAZN-Kommentator Günter Zapf, PFF-Statistiker Timo Riske und Christian "Detti" Detterbeck von der Footballerei.

Hat der Super Bowl überhaupt noch einen Einfluss auf Bradys Legacy?

Christian "Detti" Detterbeck (NFL-Experte, Footballerei): Selbstverständlich! Die Tatsache, dass sich Brady nach sechs Ringen und 20 Jahren in New England dazu entschloss, mit damals 42 Jahren nicht in Rente zu gehen und in Tampa seine Erfolgsstory weiter zu schreiben, nötigt viel Respekt ab. Die Tatsache, dass er sicherlich ein absolut entscheidender Faktor war, aus einem 7-9-Team (dem es natürlich schon letztes Jahr nicht an jungem Talent gemangelt hat) einen Super-Bowl-Finalisten zu machen, umso mehr. Sollte der GOAT nun tatsächlich seinen siebten Titel holen, wird er nicht nur der größte Quarterback der NFL-Geschichte sein (der er wohl ohnehin schon als Patriot war), sondern auch sportartenübergreifend in der Diskussion stehen, der bedeutendste (Mannschafts-)Sportler der Historie zu sein. Meine Stimme hierfür wäre ihm sicher. Weil er sich eben in Florida nicht in ein gemachtes Nest setzen durfte, dem nur noch ein Puzzleteil zum Super Bowl fehlt, sondern aus einem Verliererteam einen absoluten Contender machen konnte.

Günter Zapf (NFL-Kommentator DAZN): Ja und Nein. Brady ist und bleibt, zumindest für absehbare Zeit, der mit Abstand erfolgreichste und damit beste Quarterback der NFL-Geschichte. Daran wird der Ausgang dieses Spiels nichts ändern. Er kann aber seine Position als Legende und GOAT nochmal festigen und bestärken, wenn er diesen, seinen sage und schreibe zehnten Super Bowl, gewinnt. Damit wäre er der zweite Quarterback nach Peyton Manning, der diesen mit zwei verschiedenen Franchises gewann. Wenn man ehrlich ist, hat Manning seinen zweiten Erfolg allerdings fast ausschließlich der Verteidigung zu verdanken gehabt - er selbst musste nur das Spiel verwalten (was er aber großartig gemacht hat). Brady auf der anderen Seite ist sehr stark am Aufschwung der Bucs beteiligt und ohne ihn wäre diese Saison nicht möglich gewesen. Auch wenn die Bucs-Defense extrem stark spielt, war doch Brady und seine Fähigkeit, sich komplett neu zu erfinden, ausschlaggebend für den Super-Bowl-Einzug. Wenn er den jetzt auch noch gewinnt, legt er eindeutig das Vorurteil ab, er wäre doch nur ein "System-QB", der ohne Belichick nie etwas geworden wäre.

Jan Dafeld (NFL-Redakteur SPOX): Ich denke auch, dass der Super Bowl definitiv noch Einfluss auf Bradys Legacy hat. Wie Günter bereits angedeutet hat, werden Bradys und Belichicks Erfolge meist noch zusammen gedacht: Belichick profitierte also von einem der besten Quarterbacks aller Zeiten und umgekehrt. Gelingt es Brady nun auch noch ohne Belichick - in seinem ersten Jahr bei den Bucs wohlgemerkt - den Super Bowl zu gewinnen, würde das seiner Karriere nochmal eine ganz neue Dimension hinzufügen. Dazu kommt natürlich die reine Anzahl an Titeln. Ich bin kein Freund davon, Spieler einzig durch ihre Meisterschaften zu bewerten, die Anzahl der Ringe ist aber nun mal Teil jeder GOAT-Debatte. Gewinnt Mahomes in diesem Jahr, würde er in seinem dritten Jahr bereits auf vier Titel heranrücken und könnte vielleicht tatsächlich mal in ähnliche Sphären vorstoßen. Verliert er, hat er beinahe uneinholbare sechs Titel Rückstand auf Brady.

Siege, Touchdowns, Zuschauer: Das sind die größten Rekorde der Super-Bowl-Geschichte © getty 1/16 Wenn die Kansas City Chiefs in Super Bowl LV auf die Tampa Bay Buccaneers treffen, ist ein Spektakel vorprogrammiert. Doch wird die Partie auch Bestmarken aufstellen? SPOX zeigt die größten Super-Bowl-Rekorde der Geschichte. © getty 2/16 Los geht es da natürlich mit Tom Brady. Der Quarterback der New England Patriots hält den Rekord für die meisten Super-Bowl-MVP-Titel. Brady erhielt die Auszeichnung 2002, 2004, 2015 und 2017 - doch das ist (natürlich) nicht sein einziger Rekord ... © getty 3/16 Tom Brady steht 2021 zum zehnten Mal im Super Bowl. Das ist mit Abstand der Topwert unter allen Spielern. © getty 4/16 Nochmal Brady, das war's dann aber auch, versprochen! Die sechs Siege des 42-Jährigen sind ebenfalls ein Super-Bowl-Rekord. Bis 2019 hatte sich Brady diesen Rekord noch mit Defensive Lineman Charles Haley geteilt, der fünfmal den Super Bowl gewann. © getty 5/16 In Super Bowl LII (Eagles gegen Patriots) wurde die historische Bestmarke von 1151 Yards insgesamt zwischen beiden Teams aufgestellt. Toppen die Chiefs und Bucs diesen Rekord mit ihren explosiven Offenses noch? © getty 6/16 Einen weniger schönen Rekord hält Gale Gilbert. Der Quarterback verlor alle fünf Super Bowls, in die er einzog - übrigens jedes Mal als Backup. Diesen Rekord teilt er sich mit Offensive Lineman Glenn Parker und Linebacker Cornelius Bennett. © getty 7/16 Der nächste Rekord: Die meisten Touchdown-Pässe in einem Super Bowl. Diesen hält Steve Young. Der 49ers-Quarterback warf im Super Bowl XXIX gegen die San Diego Chargers für sechs Touchdowns - bis heute unerreicht. © getty 8/16 Den Rekord für die meisten Interceptions hält derweil Rich Gannon. Gegen die Tampa Bay Buccaneers warf der Raiders-Quarterback zwar zwei Touchdowns, allerdings auch fünf Picks. Übel. © getty 9/16 James White stellte beim Overtime-Sieg der Patriots über die Falcons gleich mehrere Rekorde auf. Darunter auch zwei wirklich bemerkenswerte: White verzeichnete die meisten Receptions (14) aller Zeiten und erzielte gleichzeitig die meisten Punkte (20). © getty 10/16 Auch ein Special-Teams-Rekord darf in der Liste natürlich nicht fehlen. Die Bestmarke für den längsten Return-Touchdown hält Jacoby Jones. Gegen die San Francisco 49ers lief Jones den Ball zu Beginn der zweiten Hälfte über 108 Yards zurück. © getty 11/16 Nicht fehlen darf in einer Super-Bowl-Rekorde-Diashow natürlich auch Joe Montana. "Joe Cool" führte seine 49ers in Super Bowl XXIV zu 55 Punkten gegen Denver. Auch der 45-Punkte-Vorsprung der Niners ist der höchste der Super-Bowl-Geschichte. © getty 12/16 Das Gegenteil gelang Jared Goff und Co. in Super Bowl LIII. Die Rams erzielten gerade mal drei Punkte, nie zuvor hatte ein Team weniger auf das Scoreboard gebracht. Den Rekord teilt sich das Team mit den Miami Dolphins 1972. © getty 13/16 Blicken wir auf die Coaches. Hier dominiert natürlich Bill Belichick. Belichick stand zwölfmal im Super Bowl (Rekord), neun Mal davon als Head Coach (Rekord) und gewann acht, sechs als Head Coach (ebenfalls Rekorde). © getty 14/16 Die meisten Super-Bowl-Niederlagen musste der legendäre Don Shula hinnehmen. Der Colts- und Dolphins-Coach verlor gleich vier Endspiele. Auf ebenfalls vier Niederlagen kommen auch: Bud Grant, Marv Levy und Dan Reeves. © getty 15/16 Einen Rekord stellte auch Super Bowl XLIX auf. Die dramatische Niederlage der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots verfolgten in den USA 114,5 Millionen Zuschauer. Bis heute stellt dies die höchste Marke aller Zeiten dar. © getty 16/16 Den Rekord für die meisten Zuschauer im Stadion hält derweil Super Bowl XIV. Das Aufeinandertreffen der Pittsburgh Steelers und der Los Angeles Rams im Rose Bowl in Pasadena verfolgten ganze 103.985 Zuschauer.

Timo Riske (Data Scientist PFF): Kurzfristig würde eine Niederlage der Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady sicher zu der gewohnten Häme in den sozialen Medien führen, aber langfristig bleibt Bradys Legacy von negativen Einflüssen unangetastet, der Meinung war ich auch schon vor Super Bowl LIII gegen die Los Angeles Rams. Im Gegenteil: Er kann eigentlich nur gewinnen, weil er mit einem Sieg Patrick Mahomes im Rennen um die meisten Super-Bowl-Siege auf vorerst sicherem Abstand halten könnte. Zudem wäre er nicht nur zusammen mit Peyton Manning der einzige QB, der mit verschiedenen Teams einen Ring gewänne, er könnte mit entsprechender Leistung der erste QB werden, der mit zwei Teams Super Bowl MVP wird.