NFL - Kalender 2021: Free Agency, Draft, Preseason - so läuft die Offseason

Der Super Bowl ist gespielt, die Saison 2020 ist beendet. Damit geht der Blick in der NFL schon wieder Richtung Offseason. Wann beginnt die Free Agency? Wann steht der Draft an? SPOX gibt einen Überblick.

NFL Free Agency: Termine, Fristen und Zahlen

Das erste wichtige Datum in der Offseason ist in diesem Jahr der 23. Februar. Ab diesem Tag können Teams einen ihrer Spieler mit dem Franchise oder dem Transition Tag belegen und diesen somit für ein weiteres Jahr an die eigene Franchise binden. Die Teams haben dafür zwei Wochen Zeit. Am 9. März schließt das Fenster, bis dahin müssen also alle Tags festgelegt worden sein.

Ab dem 15. März dürfen Teams und Spieler dann offiziell Kontakt zueinander aufnehmen und auch in Verhandlungen treten, zuvor ist dies verboten. Franchises und Spieler können sich also schon dann auf einen Vertrag einigen, verkündet werden darf diese Einigung offiziell allerdings noch nicht.

Dies ist erst ab dem 17. März um 21 Uhr deutscher Zeit möglich. Dann beginnt das offizielle Ligajahr 2021. Das bedeutet, dass alle Spieler, deren Verträge nach der Saison 2020 auslaufen, Free Agents werden.

Auch Trades dürfen zuvor nicht offiziell verkündet werden, auch wenn Verhandlungen bereits stattfinden. Die Detroit Lions haben beispielsweise Matthew Stafford für Jared Goff und zwei Erstrundenpicks zu den Los Angeles Rams getradet.

NFL Free Agency: Die besten Free Agents 2021

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Stars Free Agents. Hier findet Ihr eine Übersicht über die besten Free Agents auf dem Markt:

Spieler Position Bisheriges Team Dak Prescott Quarterback Dallas Cowboys Allen Robinson Wide Receiver Chicago Bears Kenny Golladay Wide Receiver Detroit Lions Chris Godwin Wide Receiver Tampa Bay Buccaneers Trent Williams Offensive Tackle San Francisco 49ers Justin Simmons Safety Dallas Cowboys Lavonte David Linebacker Tampa Bay Buccaneers Richard Sherman Cornerback San Francisco 49ers Brandon Scherff Guard Washington Football Team Cam Newton Quarterback New England Patriots Jameis Winston Quarterback New Orleans Saints Will Fuller V Wide Receiver Houston Texans Shaquil Barrett Edge Defender Tampa Bay Buccaneers Hunter Henry Tight End Los Angeles Chargers Ryan Fitzpatrick Quarterback Miami Dolphins

Auch wenn die Verträge dieser Spieler auslaufen, ist allerdings nicht gesichert, dass sie auch tatsächlich auf den Markt kommen werden. Noch kann jedes Team einen seiner Spieler mit dem Franchise Tag belegen, dadurch bleibt der Spieler ein weiteres Jahr bei seinem Team. Vor allem bei Dak Prescott wird stark davon ausgegangen, dass die Cowboys ihren Quarterback zur Not per Franchise Tag halten werden, auch bei Allen Robinson oder Kenny Golladay ist der Tag eine gut mögliche Option.

Spieler, die per Tag gehalten werden, bringen allerdings ein hohes Gehalt und einen hohen Cap Hit mit sich. Aufgrund des in dieser Offseason wohl geringeren Salary Caps ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr weniger Tags geben wird. Denkbar sind auch so genannte Tag-and-Trades. Dabei wird ein Spieler zunächst per Tag gehalten und dann per Trade an ein anderes Team abgegeben.

Tampa Bay Buccaneers: Diese Spieler werden 2021 Free Agents © getty 1/16 Die Tampa Bay Buccaneers haben Super Bowl LV gegen die Kansas City Chiefs gewonnen. Tom Brady will weiterspielen, gehen die Bucs also als Favorit in die nächste Saison? Möglicherweise. Viele Leistungsträger werden jedoch Free Agents. © getty 2/16 Auf Jason Licht (l.) kommt also eine herausfordernde Offseason zu. Tampa Bay wird wohl weniger als 30 Mio. Dollar Cap Space zur Verfügung haben, wohl zu wenig, um alle Leistungsträger zu halten. Wir geben den Überblick über die Stars, die gehen könnten. © getty 3/16 SHAQUIL BARRETT (Edge-Rusher): Barrett kam 2019 als Schnäppchen aus Denver zu den Bucs und schlug ein wie eine Bombe. 2020 spielte der 28-Jährige allerdings nicht mehr ganz so dominant wie 2019 als er die Liga in Sacks anführte. © getty 4/16 Doch Barrett zählte immer noch zu den besten Pass-Rushern der Liga und spielte auch im Super Bowl groß auf. Nun könnte er zum bestbezahlten Defender der Liga aufsteigen. Der Franchise Tag ist eine Option, dieser würde jedoch richtig teuer werden. © getty 5/16 LAVONTE DAVID (Linebacker): David zählt seit Jahren zu den besten Linebackern der Liga, fliegt aber nach wie vor enorm unterm Radar, wie seine Pro-Bowl-Nominierungen (nur eine im Jahr 2015) zeigen. © getty 6/16 Besonders in Coverage ist David ein Topspieler und bildet so mit Devin White eines der stärksten Linebacker-Duos der Liga. Der All-Pro ist allerdings auch schon 31. Auf was für einen Vertrag ist er aus? © getty 7/16 CHRIS GODWIN (Wide Receiver): Godwin explodierte 2019 mit 86 Catches für 1333 Yards und war drauf und dran einer der besten Receiver der Liga zu werden. 2020 spielte er etwas schwächer, war aber immer noch eine sehr gute Nummer zwei. © getty 8/16 Trotz einiger Drop-Probleme in den Playoffs gilt Godwin als einer der besten Route-Runner und Slot-Receiver der Liga. In der Offseason dürften Teams ihn wie einen Nummer-eins-Receiver bezahlen wollen. Zu viel für die Bucs? © getty 9/16 ANTONIO BROWN (Wide Receiver): Er könnte die günstige Alternative sein, falls Godwin tatsächlich ziehen gelassen wird. Etablierte sich bei den Bucs als starke Nummer drei. Dass er das Zeug für mehr hat, ist bekannt. © getty 10/16 Nach seinen zahlreichen Eskapaden in der Vergangenheit dürften viele Teams jedoch die Finger von AB lassen. Brady wird sich wohl für einen Verbleib stark machen. Evans mit Brown und Scotty Miller wäre immer noch ein sehenswertes Receiver-Trio. © getty 11/16 ROB GRONKOWSKI (Tight End): Gronk kam aus dem Ruhestand zurück und war gleich ein wichtiger Bestandteil des Super-Bowl-Teams. Er ist nicht mehr der Athlet von früher, als Blocker und Red-Zone-Waffe aber immer noch wertvoll. © getty 12/16 Der Tight End kündigte bereits an, vermutlich zu den Bucs zurückkehren zu wollen. Verzichtet er auf Geld, um weiter mit Brady zusammenspielen zu können? Falls ja, könnte er für Tampa Bay zum Schnäppchen werden. © getty 13/16 NDAMUKONG SUH (Defensive Tackle): Spielte zwei Jahre bei den Bucs und unterstrich in der Super-Bowl-Saison seine Klasse. Suh ist nicht mehr der Elite-Pass-Rusher aus früheren Tagen, neben Vita Vea und Co. sorgte er aber mehrfach für Chaos im Backfield. © getty 14/16 Suh ist bereits 34 Jahre alt, mehr als einen Einjahresvertrag wird der Hüne wohl nicht mehr erhalten. Sollte er günstig zu haben sein, könnten die Bucs ihn für ein weiteres Jahr zurückholen. © getty 15/16 LEONARD FOURNETTE (Running Back): Fournette wurde nach drei eher enttäuschenden Jahren in Jacksonville entlassen. Den Bucs schloss er sich mit einem Einjahresvertrag an. Wirklich überzeugen konnte er in der Regular Season zunächst nicht. © getty 16/16 In den Playoffs spielte "Playoff Lenny" dann jedoch seine vier stärksten Saisonspiele. Die Bucs dürften an einer Rückkehr interessiert sein - doch für welchen Preis? Sieht irgendein Team in Fournette immer noch einen Franchise Back (und bezahlt ihn so)?

NFL Draft: Wann findet der Draft statt?

Wie in jedem Jahr findet der Draft auch in diesem Jahr nach der Free Agency statt. Der Draft, der in diesem Jahr in Cleveland stattfinden soll, wurde 2021 auf den 29. April bis 1. Mai terminiert. Die erste Draft-Runde findet also am 29. April statt, die Runden zwei und drei werden am 30. April durchgeführt, die Runden vier bis sieben steigen dann am 1. Mai. Aufgrund der Corona-Lage könnte der Draft jedoch auch wie im Vorjahr wieder komplett virtuell stattfinden.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr, dass die NFL Combine, bei der sich die jungen Talente, die im Draft ausgewählt werden können, athletischen Tests unterziehen und erste Gespräche mit den Teams führen können, in diesem Jahr ausfallen wird. Der Grund dafür ist die Coronapandemie.

Teile der Combine sollen in diesem Jahr daher ausnahmsweise virtuell stattfinden. Das dürfte vor allem die Gespräche mit den Teams betreffen. Die Übungen wiederum finden lediglich im Rahmen von Pro Days der jeweiligen Colleges statt.

NFL Draft: Wie läuft der Draft ab?

Im NFL Draft können Teams nach und nach verfügbare Spieler auswählen, in der Regel kommen diese Spieler vom College. Den ersten Pick hält dabei das Team mit der schlechtesten Bilanz aus der Vorsaison, es folgt das zweitschlechteste Team und so weiter. Den 32. und letzten Pick in der ersten Runde halten also die Tampa Bay Buccaneers, der Super-Bowl-Champion.

In der ersten Runde des Drafts haben Teams bis zu zehn Minuten Zeit, um ihre Wahl zu treffen, also um ihren Pick bei der Liga einzureichen. In der zweiten Runde haben Teams dann sieben Minuten Zeit für ihren Pick, in den Runden drei bis sieben sind es dann nur noch fünf Minuten.

Natürlich können die Picks auch getradet werden. Die Jacksonville Jaguars könnten beispielsweise den ersten Pick im Draft abgeben und dafür mehrere spätere Picks oder auch gestandene Spieler erhalten.

NFL Draft: Das sind die besten Talente 2021

Mit Trevor Lawrence ist in diesem Jahr eines der größten Quarterback-Talente der vergangenen Jahrzehnte im Draft verfügbar. Generell gilt die Quarterback-Klasse im Draft 2021 als gut und tief besetzt. Doch auch die Receiver DeVonta Smith (der amtierende Heisman-Gewinner) und Ja'Marr Chase sowie Offensive Tackle Penei Sewell gelten als große Talente.

Hier findet Ihr eine Übersicht der größten Namen im Draft.