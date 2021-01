NFL Third and Long Divisional Round - der Mailbag: Können die Browns mit Mayfield ein Contender werden?

Die Divisional Round ist gespielt, nur noch vier Teams sind übrig. Die Browns mussten sich dagegen aus dem Playoff-Rennen verabschieden, können sie mit Baker Mayfield zum Contender werden? In dieser Woche beantwortet erneut SPOX-Redakteur Jan Dafeld Eure Fragen zum Spieltag. Darunter auch: Müssen die Saints jetzt einen großen Rebuild starten? Und hat die NFC ein Quarterback-Problem?

Ihr wollt Fragen an die SPOX-NFL-Kolumne stellen? Das geht direkt hier an SPOX-Redakteur Adrian Franke!

NFL Mailbag - Können die Browns mit Mayfield ein Contender werden?

Bene, Wolfpac, Moritzm, Eric Lange und Jens: Ist Baker Mayfield Clevelands langfristiger Franchise-Quarterback? Was fehlt den Browns noch, um ein Contender zu werden? Können sie sich dauerhaft als Playoff-Team etablieren?

Hinter Mayfied liegt seine eindeutig beste volle Saison in der NFL. Über die gesamte Spielzeit gesehen war Baker ein überdurchschnittlich guter Quarterback, über das letzte Saisondrittel kratzte er sogar an den Top-5. Auch gegen die Chiefs spielte er bis zu seiner Interception ein praktisch fehlerfreies Spiel und brachte einige sehenswerte Bälle an.

Natürlich profitierte Mayfield das gesamte Jahr über von den sehr guten Umständen, die Kevin Stefanski in seiner ersten Saison als Head Coach in Cleveland implementiert hatte: Stefanskis Outside-Zone-Scheme ist, vergleichbar mit denen von Kyle Shanahan in San Francisco oder Sean McVay in Los Angeles, sehr Quarterback-freundlich. Ein effizientes Running Game hilft, darauf aufbauend gibt es viel Play Action, viele Rollouts und viele klare Reads für den Quarterback.

Darüber hinaus spielte Mayfield 2020 hinter der (mit Abstand?) besten Offensive Line der Liga. Sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking trat die auf allen fünf Positionen überdurchschnittlich besetzte Line absolut dominant auf. Gegen die Steelers, die selbst über eine der besten Defensive Lines der NFL verfügen, wurde Mayfield exakt null Mal unter Druck gesetzt. Eine unfassbare Leistung.

All das muss man bei der Evaluation von Mayfield also berücksichtigen. Die Umstände in Cleveland zählten in dieser Spielzeit zu den besten in der gesamten Liga. Ob sie in seiner Karriere jemals erneut so gut sein werden, ist durchaus fraglich.

Wird Mayfield einer der bestbezahlten Quarterbacks?

Aber: Auch unter diesen tollen Umständen muss man als Quarterback erst einmal so abliefern können. Mayfield hat - unter anderem gegen die Chiefs - gezeigt, dass er auch über das Scheme hinaus kreieren kann. Etwas, das beispielsweise Jared Goff oder Mitchell Trubisky in einem ähnlichen Scheme deutlich seltener geschafft haben.

Stärker als das Scheme sollte daher die O-Line der Browns im Fokus stehen. Unter Druck spielte Mayfield 2020 deutlich schlechter, laut Pro Football Focus war bei keinem Quarterback die Diskrepanz zwischen Plays mit und Plays ohne Pressure größer als bei Mayfield. Könnten seine Leistungen also einbrechen, wenn er in Zukunft wieder mehr unter Druck steht? Carson Wentz wäre ein Beispiel für genau eine solche Entwicklung.

Das Problem für die Browns ist, dass Vertragsverlängerungen von Starting Quarterbacks sich eigentlich immer an den höchsten Gehältern in der Liga orientieren. Patrick Mahomes' Vertrag (45 Mio. Dollar pro Jahr) ist in puncto Länge und Struktur eine absolute Anomalie, eine ähnliche Entlohnung wie die von Deshaun Watson (39 Mio.) oder zumindest Russell Wilson (35 Mio.) dürfte bei Mayfield aber vermutlich fällig sein.

Ich persönlich würde dazu tendieren, Mayfield zunächst eine weitere Saison, es wäre seine erste unter dem gleichen Head Coach wie im Vorjahr in der NFL, spielen zu lassen. Kann der 25-Jährige seine Leistungen aus der zweiten Saisonhälfte bestätigen oder diese unter Umständen sogar noch weiter steigern, können die Browns ihm ohne Bauschmerzen einen großen Vertrag geben - selbst wenn dieser dann nochmal ein paar Millionen mehr kostet, als es in diesem Frühjahr wohl der Fall gewesen wäre.

NFL Playoffs - Gewinner und Verlierer Divisional Round: Drew Brees erlebt hässliches Ende einer herausragenden Karriere © getty 1/26 Die Divisional Round begann mit einer enttäuschenden Rams-Defense in Lambeau. Anschließend wurden die Ravens in Buffalo vom Winde verweht, zudem erlebte Drew Brees wohl ein trauriges Karriereende. Die Gewinner und Verlierer der zweiten Playoff-Runde. © getty 2/26 GEWINNER: Aaron Jones, Running Back, Packers. 113 Scrimmage Yards, ein Touchdown und ein sehenswerter 60-Yard-Run. Jones zeigte einmal mehr, was für ein großartiger Playmaker er ist und wie wichtig er für die Packers-Offense sein kann. © getty 3/26 GEWINNER: Aaron Rodgers, Quarterback, Packers. Insgesamt machte er mal wieder, was er wollte und brachte auch unter heftigstem Druck die wichtigen Pässe an. Und nun bestreitet Rodgers erstmals ein Championship Game im heimischen Lambeau Field. © getty 4/26 GEWINNER: Jaire Alexander, Cornerback, Packers. War kaum zu sehen, doch das hatte einen guten Grund: Goff mied seine Seite konsequent und das dürfte die ultimative Respektsbekundung sein - "Jaire Island"?! © getty 5/26 GEWINNER: Elgton Jenkins, Guard, Packers. Aaron Donald war nicht fit, das merkte man - und trotzdem war es eindrucksvoll, wie Green Bays Interior Line und allen voran Jenkins dieses Matchup über weite Strecken komplett dominierten. © getty 6/26 GEWINER: Stefon Diggs, WR, Bills: Diggs hat die Offense transformiert, und die Playoff-Spiele unterstreichen das. Auch gegen die Ravens war er derjenige, den Allen in kritischen Situationen suchte, der die Big Plays machte, dem Allen blind vertraute. © getty 7/26 GEWINNER: Bills-Linebacker: Tremaine Edmunds und Matt Milano mussten viel Raum abdecken und extrem diszipliniert den Run verteidigen, gleichzeitig aber auch in 1-gegen-1-Coverage halten, weil Buffalo viel blitzte. Beides zeigten beide gegen die Ravens. © getty 8/26 GEWINNER: Taron Johnson, Cornerback, Bills: Wurde mehrfach als Blitzer gebracht, musste in Coverage standhalten - und hatte den Pick Six, der das Spiel gegen die Ravens absolut in Richtung der Bills kippen ließ. © getty 9/26 GEWINNER: Jerry Hughes, LB, Bills: Die Bills blitzten viel - und kamen dennoch nur vereinzelt wirklich durch zu Lamar Jackson. Zwei wichtige Sacks gingen auf das Konto von Jerry Hughes, der zudem noch zwei Tackles im Backfield verzeichnete. © getty 10/26 GEWINNER: Andy Reid, Head Coach, Chiefs: Reids Offense zerlegte die Browns früh, selbst mit Chad Henne bekam sie noch den Ball bewegt. Seine Fourth-Down-Entscheidung kurz vor Schluss zudem: Mutig! © getty 11/26 Gewinner: Travis Kelce, Tight End, Chiefs: Kelce spielte wie Kelce eben spielt - wie der beste Tight End der NFL. Auch gegen die Browns war er nahezu permanent offen und verbuchte zahlreiche wichtige Catches. © getty 12/26 Gewinner: Tyreek Hill, Wide Receiver, Chiefs: Auch Hill spielte groß auf. Der Speedster kam sogar auf ein Receiving Yard mehr als Kelce. Zudem fing er das entscheidende Fourth Down, das die Chiefs zum Sieg führte. © getty 13/26 GEWINNER: Bucs-Defense. Tampa Bays Defense hatte sich nach einem starken Saisonstart zuletzt nicht immer überzeugend gezeigt, zuletzt wirkte die Bucs-Offense stärker. Gegen die Saints meldete sich die Unit aber sehr eindrucksvoll zurück. © getty 14/26 GEWINNER: Devin White, Linebacker, Bucs: Er stach in der Defense der Bucs besonders heraus. White kam auf eine Interception und sicherte sich einen Fumble. Zudem führte er die Bucs in Tackles an. Eine überragende Vorstellung des Linebackers. © getty 15/26 GEWINNER: Tre'Quan Smith, Wide Receiver, Saints: Seine Saints schieden aus, doch Smith betrieb Eigenwerbung. Er fing Winstons langen Touchdown-Pass und erzielte wenig später sehenswert einen weiteren TD. Bekommt er 2021 eine größere Rolle? © getty 16/26 VERLIERER: Jared Goff, QB, Rams. Die Storyline bleibt - Goff ist so gut, wie McVay ihn coachen kann. Das Packers-Spiel unterstrich diese These, Goff war desolat gegen Druck und attackierte kaum einmal enge Fenster. Mit Goff ist die Offense klar limitiert © getty 17/26 VERLIERER: Rams-Safeties: Eigentlich sind Jordan Fuller und John Johnson in vielerlei Hinsicht der Motor unter dem Radar für die Rams-Defense. Gegen die Packers war dem nicht so, gerade gegen den Run, aber auch im Kurzpassspiel zu viele verpasste Tackles © getty 18/26 VERLIERER: Rams-D-Line: Die Verletzung von Donald muss im Hinterkopf bleiben - aber selbst damit war es mehr als eindrucksvoll, wie deutlich die Rams an der Line of Scrimmage dominiert wurden. Das erlaubte es Green Bay, offensiv konservativ zu gewinnen. © getty 19/26 VERLIERER: J.K. Dobbins, Running Back, Ravens: Zwei Drops, keine explosiven Runs, wenig Spielraum. Dobbins hatte eine tolle zweite Saisonhälfte, sein Saisonabschluss dagegen verlief eher bitter. © getty 20/26 VERLIERER: Greg Roman, Offensive Coordinator ,Ravens: Schaffte es viel zu selten, per Play-Design Antworten auf die aggressive Defense zu finden. Baltimores Passspiel wirkt nach wie vor sehr eindimensional, da muss die oberste Offseason-Priorität liegen © getty 21/26 VERLIERER: Lamar Jackson. Roman und die Receiver trifft fraglos eine große Teilschuld, aber auch er selbst hatte zu viele Fehler gegen Buffalo. Der Pick Six allen voran, aber auch mehrfach Plays, bei denen er aus schlechten Plays Katastrophen werden ließ © getty 22/26 VERLIERER: Kevin Stefanski, Head Coach, Browns: Über die gesamte Saison gesehen ist Stefanski ein klarer Gewinner, gegen die Chiefs war er jedoch zu konservativ. Sein Gameplan war lange wenig überzeugend, seine 4th-Down-Entscheidungen einfach falsch. © getty 23/26 VERLIERER: Denzel Ward, Cornerback, Browns: Ward kehrte nach längerer Pause zurück und sollte die Pass-Defense stabilisieren, machte jedoch einige Fehler. Besonders schwer: Sein Ausrutscher gegen Travis Kelce vor dem zweiten Touchdown. © getty 24/26 VERLIERER: Drew Brees, Quarterback, Saints: Brees hat wohl sein letztes Spiel in der NFL gespielt - und es war kein erinnerungswürdiger Abschied. Brees' mangelnde Armstärke war klar sichtbar, am Ende warf er obendrein noch klar in Coverage. © getty 25/26 VERLIERER: Michael Thomas, Wide Receiver, Saints: "CantguardMike" heißt Thomas bei Twitter. Offensichtlich kann man ihn aber doch verteidigen. Gegen die Bucs kam er auf null Catches bei vier Targets. So spielt kein Nummer-eins-Receiver. © getty 26/26 VERLIERER: Jared Cook, Tight End, Saints: Auch Cook erwischte einen rabenschwarzen Tag. Der Tight End fing zwar fünf Bälle für 28 Yards, verlor allerdings auch den Fumble, der das Spiel kippen ließ. Kein gutes Ende seiner Zeit in New Orleans.

Browns könnten im Frühjahr die eigene Secondary verstärken

Und auch sonst kann Cleveland relativ entspannt in die Offseason gehen. Olivier Vernon, Larry Ogunjobi und Rashard Higgins werden im Frühjahr Free Agents, gute Spieler, jedoch keine essentiellen Leistungsträger im Kader. Die dominante O-Line bleibt zusammen und sofern Odell Beckham Jr. nicht abgegeben wird, ist auch das Waffenarsenal der Browns mit OBJ, Jarvis Landry, Austin Hooper, Kareem Hunt und Nick Chubb gut besetzt.

Cleveland verfügt laut OvertheCap über den neuntmeisten Cap Space der Liga, mit einer Entlassung von Sheldon Richardson würden weitere zehn Millionen Dollar hinzukommen. Verstärken die Browns nach den Investitionen in die Offense nun die eigene Defense? Sowohl die Defensive Line als auch der Linebacker Corps und die Secondary könnten Verstärkungen gebrauchen.

Dank Myles Garrett verfügen die Browns im Pass-Rush allerdings bereits über eine solide Baseline, Jordan Elliott dürfte 2021 Ogunjobi ersetzen. Eine verstärkte Secondary könnte die Browns defensiv auf ein neues Level heben.

Safetys wie Anthony Harris und John Johnson III könnten in der Free Agency relativ günstig zu haben sein. Mike Hilton wäre zudem eine mögliche Slot-Option, Denzel Ward und Greedy Williams könnten dann außen spielen. Auch im Draft dürfte die Secondary eine Option sein.

Die Browns haben also gute Voraussetzungen, um auch 2021 um die Playoffs mitspielen zu können. Das Team sollte auf dem Papier eher stärker als schwächer werden. Ein "dauerhaftes Playoff-Team" zu werden, ist in der NFL allerdings beinahe unmöglich - die Patriots mit Brady und Belichick mal ausgenommen. Erfolgsserien wie die der Seahawks (in 9 von 11 Saisons unter Pete Carroll in den Playoffs), Ravens (in 9 von 13 unter John Harbaugh) oder der Steelers (in 9 von 14 unter Mike Tomlin) sind in der NFL nach wie vor klare Ausnahmen.