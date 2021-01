NFL Playoffs: New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Divisional Round kommt es in der kommenden Nacht zum Duell der New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers - mit Drew Brees und Tom Brady. Alle Infos zur Übertragung der Partie gibt es hier.

NFL Playoffs - New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers: Infos zum Spiel

In der kommenden Nacht vom 17. auf den 18. Januar treffen die New Orleans Saints auf die Tampa Bay Buccaneers. Los geht es um 0.40 Uhr deutscher Zeit. Es ist das erste Duell der beiden Franchises in den Playoffs.

Gespielt wird im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans, Louisiana. Die Arena, die eigentlich 74.295 Besucher fasst, wird aufgrund der Corona-Pandemie nur mit etwa 3.000 Fans gefüllt.

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers heute live im TV und Livestream

Die gesamten NFL-Playoffs könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Der Streamingdienst, der bereits in der Regular Season mit der Red Zone sowie ausgewählten Einzelspielen jede Menge NFL-Action im Angebot hatte, zeigt folglich auch die Partie der Saints gegen die Bucs.

DAZN geht pünktlich mit Spielbeginn auf Sendung, um die Berichterstattung kümmern sich Kommentator Andreas Renner und Experte Flo Berrenberg. Auf DAZN seht Ihr zudem US-Sport aus der NBA, NHL und MLB - und all das im ersten Monat sogar kostenlos.

Auch auf ProSieben könnt Ihr die Begegnung und alle weiteren Playoff-Spiele live verfolgen. Los geht es um 0.15 Uhr im Free-TV, auch im Livestream auf ran.de könnt Ihr mitfiebern.

Brady gegen Brees: Duell der Quarterback-Legenden

581 Touchdownpässe von Brady, 571 von Brees. 80.358 Passing Yards und 7.142 Completions von Brees, 79.204 und 6.778 von Brady - die beiden Quarterbacks, die sich heute duellieren, zählen ohne Zweifel zu den besten aller Zeiten.

Zählt man die Zeit im College dazu, steht es im direkten Duell 5-3 für Brees, da dieser nach der Saison aller Voraussicht nach seine Karriere beenden wird, könnte es der neunte und letzte Vergleich der beiden sein - und dazu noch einer der wichtigsten.

"Ab der Minute, als er bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieb, hatte ich bereits das Gefühl, dass ich mit Brady im Wettkampf steht. Dieses Team hat so wie wir ernsthafte Ziele. Ich schätze, unser Duell war am Ende unvermeidbar. Wir haben eine Freundschaft und großen Respekt voreinander", erklärte Brees. Über das fortgeschrittenen Alter der beiden sagte er: "85 Jahre, das ist eine Menge Erfahrung, die am Sonntag auf dem Feld stehen wird."

NFL Playoffs: Die Divisional Round in der Übersicht

Zwei Siege trennen die acht Teilnehmer an der Divisional Round noch vom Super Bowl. Der Gewinner der Partie Saints vs. Bucs trifft am kommenden Wochenende am Championship Sunday auf die Green Bay Packers, die sich gestern gegen die Los Angeles Rams mit 32:18 durchsetzten.

AFC Divisional Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis/Übertragung Divisional Round Sonntag, 17. Januar 2.15 Uhr Buffalo Bills (#2) - Baltimore Ravens (#5) 17:3 Divisional Round Sonntag, 17. Januar 21.05 Uhr Kansas City Chiefs (#1) - Cleveland Browns (#6) DAZN, Pro7, Game Pass

NFC Divisional Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Übertragung Divisional Round Samstag, 16. Januar 22.35 Uhr Green Bay Packers (#1) - Los Angeles Rams (#6) 32:18 Divisional Round Montag, 18. Januar 0.40 Uhr New Orleans Saints (#2) - Tampa Bay Buccaneers (#5) DAZN, Pro7, Game Pass

NFL Playoffs: Die Ergebnisse der Wildcard Round

Beide Teams waren bereits in der ersten Playoff-Runde gefordert und feierten dort glanzlose, aber souveräne Favoritensiege. Die Saints setzten sich in einem defensiv geprägten Match gegen die Chicago Bears durch, die Bucs siegten in Washington beim Sieger der NFC East.

AFC Wildcard Round

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Spielpaarung Ergebnis Wildcard Samstag, 9. Januar 19.05 Uhr Buffalo Bills (#2) - Indianapolis Colts (#7) 27:24 Wildcard Sonntag, 10. Januar 19.05 Uhr Tennessee Titans (#4) - Baltimore Ravens (#5) 13:20 Wildcard Montag, 11. Januar 2.15 Uhr Pittsburgh Steelers (#3) - Cleveland Browns (#6) 37:48

NFC Wildcard Round