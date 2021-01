NFL Recap: Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams 20:30 - Angeschlagene Rams erdrücken Seahawks - Donald und Kupp verletzt

Da beide Defensive Lines zumeist die Line of Scrimmage dominierten, setzten die Offense sehr oft auf kurze, schnelle Pässe und jede Menge Run Plays. Das hatte zur Folge, dass Big Plays meist ausblieben. Ausnahmen entstanden dann, wenn die Quarterbacks improvisierten und aus der Pocket ausbrachen und die defensive Struktur entsprechend zusammenbrach.

Die Seahawks setzten defensiv anders als zuletzt gegen die Rams doch nicht allzu häufig auf eine breite Front mit mehr als vier Down-Lineman. Stattdessen, und das ist ebenfalls besonders für die Seahawks, spielten sie häufig im Sub-Package mit fünf oder sechs Defensive Backs. In der Regel setzen sie vor allem auf ihre Base-Defense. Das sorgte indes dafür, dass ihre Front Seven gerade vor der Pause anfällig war gegen Läufe durch die Mitte.

Die Rams wiederum setzten hauptsächlich auf Zone-Coverage mit zwei tiefen Safetys. Sie spielten also das, was Wilson seit Wochen Probleme bereitet. Das nahm den Seahawks überwiegend die gefährlichen Deep Balls und zwang Wilson dazu, den Ball immer wieder zu lange zu halten. Sein Pick-Six kam derweil auch gegen klare Zone Coverage, bei der Williams die Augen von Wilson laß und schon vorher wusste, was kommt - nämlich ein Screen zu Metcalf.