NFL Week 9 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 9

In Woche 9 kehren Christian McCaffrey bei den Panthers und Antonio Brown bei den Tampa Bay Buccaneers auf den Rasen zurück. Nick Foles und Daniel Jones könnten besonders unter Druck stehen, während bei den Jaguars ein neuer Quarterback startet. In Buffalo steigt ein echtes Spitzenspiel und in Dallas droht das nächste Quarterback-Desaster. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz verfolgen!

NFL: Week 8 Recaps

Teams mit Bye Week: Bengals, Browns, Eagles, Rams

Welche Spieler fallen aus? Wer ist noch fraglich? Die Verletzungs-Übersicht vor Week 9

Tennessee Titans (5-2) - Chicago Bears (5-3) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Genau einen Snap spielte Mitchell Trubiky in der Vorwoche gegen die New Orleans Saints - und verletzte sich dabei prompt an der Schulter. Trubisky wird gegen die Titans somit nicht dabei sein, unter Druck dürfte Nick Foles aber dennoch stehen. Der Quarterback der Bears, der Trubisky erst während der laufenden Saison als Starter ablösen durfte, spielte zuletzt schwach. Bessert er sich nicht, könnte Trubisky in wenigen Wochen wieder übernehmen.

Die Defense der Titans ist allerdings definitiv schlagbar, das Receiving Corps der Bears rund um Allen Robinson wirkte zuletzt verbessert, vor allem dank Rookie Darnell Mooney, der sich als Deep Threat in Chicagos Rotation festgespielt hat. Hier sollten sich für Foles Gelegenheiten ergeben, Tennessees Secondary ist noch längst nicht auf dem Niveau der letzten Saison.

Offensiv hoffen die Titans derweil natürlich auf den nächsten starken Tag von Derrick Henry, die Offense ist um das Laufspiel über Henry sowie das darauf aufbauende Play-Action-Game aufgezogen. Hilfreich ist an dieser Stelle, dass Defensive End Roy Robertson-Harris auf Seiten der Bears ausfallen könnte. Mit Khalil Mack, Akiem Hicks und Roquan Smith verfügt Chicago aber so oder so über eine der besten Front Sevens der NFL, vor allem Smiths Qualitäten in Coverage könnten gegen die Play-Action-Offense der Titans wichtig werden.

Defensiv bangt Tennessee noch um den Einsatz von Jadeveon Clowney. Der Neuzugang spielt bislang zwar noch nicht so stark wie erhofft, ein Ausfall wäre dennoch eine Schwächung für den Pass-Rush der Gastgeber. Genau dieser Pass-Rush dürfte gegen Chicago allerdings wichtig werden: Die Offensive Line der Bears ist auch aufgrund von Verletzungen schlagbar, gegen Tennessee droht nun auch noch Center Sam Mustipher auszufallen.

Washington Football Team (2-5) - New York Giants (1-7) (So., 19.00 Uhr)

Spielt Daniel Jones bereits um seine Zukunft? Die Giants befinden sich aktuell schnurstracks auf dem Weg zu einem Top-3-Pick, Jones warf in der Woche ein eigentlich gutes Spiel der Giants mit zwei bösen Interceptions weg - nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. Mit Colt McCoy als Backup droht Jones seinen Job als Starter während der Saison nicht zu verlieren. Steigert er sich in den kommenden Wochen allerdings nicht, könnte am Saisonende Justin Fields, Trey Lance oder sogar Trevor Lawrence den Weg in den Big Apple finden.

Mit dem Football Team steht Jones bei diesem Unterfangen in dieser Woche kein angenehmer Gegner gegenüber. Washingtons Front zählt zu den besten der NFL und sollte die Offensive Line der Giants vor gehörige Probleme stellen, zudem spielt Kendall Fuller in der Secondary eine herausragende Saison. Jason Garrett hatte gegen die Bucs allerdings sein vielleicht Spiel als Playcaller für die Giants und schaffte es gegen eine der besten Defenses der Liga den Ball zu bewegen. Kann die Offense der Giants nun darauf aufbauen?

Die Offense der Gastgeber präsentierte sich mit Kyle Allen under Center zuletzt tatsächlich etwas besser. Durch die Verletzung von Dontrelle Inman, der das Spiel gegen die Giants wohl verpassen wird, scheint Terry McLaurin im Receiving Corps mal wieder stark auf sich allein gestellt zu sein. Hier erwartet uns vermutlich ein interessantes Duell mit James Bradberry, beide spielen bislang eine starke Saison.

In der Defense muss das Team von Head Coach Ron Rivera das Saisonaus von Safety Landon Collins auffangen, er wird vermutlich durch Deshazor Everett ersetzt werden. Von der stark und tief besetzten Front erwartet Washington wohl das nächste starke Spiel. Die Offensive Line der Giants ist wacklig, gegen die Bucs präsentierte sich die Unit allerdings leicht verbessert.

Minnesota Vikings (2-5) - Detroit Lions (3-4) (So., 19.00 Uhr)

Einen besseren Auftritt hätte sich Offensive Coordinator Gary Kubiak in der Vorwoche - zumindest in der ersten Halbzeit - offensiv wohl nicht malen können. Die Vikings konnten endlich ihre erwünschte Offense spielen, mit einem dominanten Run Game und Kirk Cousins in einer Rolle als Game-Manager. Minnesota wird auch in dieser Woche auf eine weitere Top-Performance von Running Back Dalvin Cook hoffen, Detroits Laufverteidigung ist anfällig.

Sorgen bereitet dagegen weiterhin die Defense, insbesondere die Secondary. Gesunde Cornerbacks sind in Minnesota mittlerweile eine Seltenheit. Cameron Dantzler wird in dieser Woche ebenso ausfallen wie Holton Hill. Jeff Gladney wird somit aller Voraussicht nach zusammen mit Harrison Hand, der allerdings selbst angeschlagen ist, starten. Josh Metellus würde die reine Rookie-Rotation auf der Position perfekt machen.

Perfekte Voraussetzungen also für die Lions, um mit einem aggressiven Deep-Passing-Game zu attackieren. Dafür müsste allerdings Matthew Stafford spielen. Der Quarterback befindet sich noch auf der Covid-19-Liste, wahrscheinlich wird er aber pünktlich aktiviert werden und spielen können. Fehlen wird ihm dann allerdings sein bester Receiver: Kenny Golladay fällt erneut aus, Marvin Jones schlüpft somit in die Rolle des Nummer-eins-Wideouts.

Auf eine starke Vorstellung hofft derweil auch Everson Griffen. Der Pass-Rusher spielte die ersten zehn Jahre seiner Karriere für die Vikings und wurde vor dem ersten Aufeinandertreffen von Griffen mit seinem ursprünglichen Team von Head Coach Mike Zimmer als "guter Spieler" bezeichnet. In den Augen von Griffen offenbar nicht genug: Der Veteran erklärte, seinem ehemaligen Coach nun zeigen zu wollen, dass er mehr als nur "gut" sei.

Kansas City Chiefs (7-1) - Carolina Panthers (3-5) (So., 19.00 Uhr)