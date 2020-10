Coin Toss Week 6: Bills-Defense wird Patrick Mahomes zusetzen - Kyler Murray als X-Faktor

Zum Abschluss von Week 6 stehen noch zwei Leckerbissen auf der Speisekarte: Die Buffalo Bills empfangen die Kansas City Chiefs zum Topspiel in der AFC, im Anschluss treffen die Dallas Cowboys im ersten Spiel ohne Dak Prescott auf die Arizona Cardinals. Wer kann sich zurückmelden? Buffalo oder Kansas City? Und wie präsentiert sich Andy Dalton? SPOX diskutiert mit SPOX-User Petzie. Beide Spiele könnt Ihr in der Nacht auf Dienstag (ab 23.00 Uhr) live auf DAZN verfolgen.

NFL Preview: Buffalo Bills (4-1) - Kansas City Chiefs (4-1) (Mo., 23 Uhr live auf DAZN)

Jan Dafeld (SPOX): Die Offense der Chiefs mag - mit Ausnahme des Spiels gegen die Ravens - in der laufenden Saison noch nicht konstant auf dem vor der Spielzeit erwarteten Level sein. Das Gleiche gilt aber auch für die Defense der Bills, sogar in einem größeren Ausmaß. Buffalos Defense rangiert nach fünf Spielen gemäß DVOA im unteren Viertel der Liga, hier werden Patrick Mahomes und Co. attackieren können. Insbesondere mit Wut im Bauch nach der Pleite gegen die Raiders und in einem Primetime-Spiel.

Auch ohne Sammy Watkins verfügen Andy Reid und Eric Bienemy offensiv über zahlreiche Waffen, die die Bills vor enorme Probleme stellen können - erst Recht wenn Tre'Davious White und Matt Milano nicht bei 100 Prozent sein sollen. Kelce, Hill und auch Mecole Hardman und Clyde Edwards-Helaire sind allesamt in der Lage, ihre individuellen Matchups gegen die Man-Coverage-Konzepte der Bills zu gewinnen und so zu Big Plays zu kommen.

Buffalos Pass-Rush ist bislang zudem nur Durchschnitt, ich bezweifle stark, dass es ihnen konstant gelingen kann, Mahomes unter Druck zu setzen und das Timing der Chiefs-Offense zu stören, die Probleme in Kansas Citys O-Line hin oder her. Mahomes bewegt sich hervorragend gegen den Pass-Rush, mit Mitchell Schwartz und Eric Fisher hat er zudem ein auf dem Papier mindestens gutes Tackle-Duo an seiner Seite.

Eine Vorstellung wie gegen die Raiders, als Clelin Ferrell plötzlich aussah wie Khalil Mack, wird sich nicht direkt nochmals wiederholen.

Chiefs: Wie schwer ist das defensive Mismatch?

Defensiv ist das Duell zwischen Kansas Citys Cornerbacks und Buffalos Wide Receivern ein klares Mismatch. Dies galt zuvor allerdings auch schon in anderen Spielen, wirklich Kapital daraus schlagen konnte, mit Ausnahme der Raiders in der Vorwoche, noch kein Gegner so wirklich.

Steve Spagnuolo hat es geschafft aus einer defensiven Unit mit einigen wenigen Ausnahmespielern und ansonsten viel (unterem) Durchschnitt eine durchaus respektable Defense zu formen, die variabel auftreten und in der Folge nahezu jedem Gegner Probleme bereiten oder zumindest Big Plays kreieren kann. Besonders die Safeties Tyrann Mathieu und Juan Thornhill werden darin kreativ eingesetzt, die Zuständigkeiten und Matchups ändern sich somit von Play zu Play.

Mit Chris Jones, Frank Clark und Co. verfügt Kansas City obendrein über gute individuelle Pass-Rusher, die Josh Allen zumindest in der Theorie unter Druck setzen können - vor allem wenn dieser den Ball erneut das ein oder andere Mal zu lange halten sollte. Bislang konnte die D-Line der Chiefs ihr Potenzial in dieser Saison viel zu selten abrufen. Womöglich war die Pleite gegen Las Vegas ja tatsächlich eine Art Weckruf.

Ich erwarte ein enges Spiel zwischen zwei der besseren Teams in der NFL. Beide Teams haben offensive Feuerkraft, beide Teams haben defensive Schwachstellen. Ersteres besser einsetzen und Letzteres besser verstecken - das ist der Schlüssel. Tipp: 31:24 Chiefs.

SPOX-User Petzie: Bei Buffalos Niederlage gegen die Titans war das Spiel enger als es am Ende auf dem Papier aussieht. Auch die Chiefs haben am vergangenen Spieltag gegen Division-Rivale Las Vegas ihre erste Niederlage hinnehmen müssen und werden sich rehabilitieren wollen.

Bei den Chiefs wirkte es auch in den Spielen zuvor schon ein wenig als würde das Team nicht dauerhaft zu 100 Prozent konzentriert sein. Viele schlampige Fehler schlichen sich ein, Andy Reid und Patrick Mahomes schafften es aber immer, das Spiel noch zu gewinnen; gegen die Raiders gelang dies nun nicht mehr. Das Team aus Missouri sollte daher besonders auf Wiedergutmachung aus sein.

Die Bills-Defense wird hier daher besonders gefordert sein, allerdings ist es noch unklar, ob Tre'Davious White und Matt Milano rechtzeitig fit werden, beide trainierten zuletzt nur limitiert. Sollten beide ausfallen, wäre das für die Bills fatal, Josh Norman und Co. hatten gegen Tennessee schon so ihre Probleme, gegen Tyreek Hill, Mecole Hardman, Travis Kelce und Co. dürfte das defensive Backfield der Bills aber noch deutlich mehr gefordert sein.

Kansas City Chiefs: Chris Jones und Frank Clark im Fokus

Offensiv kann Head Coach Sean McDermott dafür nahezu aus den Vollen schöpfen. Damit die Bills gegen Kansas City gewinnen können, müssen McDermott und Play-Caller Brian Daboll gegen die Chiefs konstant punkten und aggressiv auftreten.

Die Secondary der Chiefs ist schlagbar, das haben nicht zuletzt die Raiders offenbart, die O-Line muss Josh Allen aber auch die nötige Zeit verschaffen, um sein Passspiel aufzuziehen. Hier wird es besonders darauf ankommen, wie gut die Bills Chris Jones und Frank Clark kontrollieren können. Im bisherigen Saisonverlauf rangiert die O-Line der Bills in Pass Protection im Mittelfeld der Liga, eine halbwegs stabile Pocket sollte also möglich sein - viel mehr aber auch nicht.

Defensiv muss bei den Bills schon sehr viel klappen, um die Chiefs konstant zu stoppen, die D-Line der Bills muss versuchen, Mahomes zu Fehlern zu zwingen. Das ist möglich, und hier muss Kansas City Antworten finden: Die Chiefs sind auf den Guard-Spots anfällig, jetzt fällt auch noch Kelechi Osemele aus.

Die Secondary wird auf der Hut sein müssen, denn Mahomes ist jederzeit für ein Big Play gut, gerade wenn er aus der Pocket rollt und das Play so verlängert. Für Buffalo ist es hier essentiell, ob White und auch Milano spielen können, beide haben aber nun zwei Tage hintereinander voll mittrainieren können, man ist optimistisch, dass beide mit an Board sein werden.

Nichtsdestotrotz sehe ich KC hier insgesamt im Vorteil. Die Bills sind aber keinesfalls chancenlos. Sollte KC weiterhin schlampig auftreten und leichte Fehler produzieren, kann Buffalo hier auch gewinnen, ruft KC aber sein volles Potential ab, wird es für die Bills nicht reichen. Tipp: 35:28 Chiefs.