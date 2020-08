NFL-News: Linebacker C.J. Mosley von den New York Jets verzichtet auf die Saison 2020

Linebacker C.J. Mosley von den New York Jets verzichtet auf einen Start in der NFL-Saison 2020. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter mit Bezug auf ligainterne Quellen.

Dem Bericht nach wird der Star-Linebacker wegen familiärer Gesundheitsbedenken kommende Saison nicht spielen. Seinen offiziellen Brief mit der Erklärung soll er am Samstag an sein Team geschickt haben. Damit ist der 28-Jährige Teil der wachsenden Anzahl an Spielern, die kommende Saison nicht auflaufen werden.

Mosley ist mit 16 Millionen Euro pro Jahr der bestbezahlte Spieler im Jets-Roster. Zehn davon hat er bereits vor Beginn der Saison Mitte März erhalten, die weiteren sechs wären als klassisches Grundgehalt auf sein Konto geflossen.

NFL: Corona-Opt-Out - Diese Spieler verzichten auf die Saison 2020 © imago images / Fred Kfoury III 1/26 Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben alle NFL-Spieler das Recht, auf die kommende Saison zu verzichten. Die Deadline dafür ist sieben Tage nach der offiziellen Änderung des CBA. Doch schon jetzt erklärten einige Spieler ihren Verzicht. © imago images / Scott Winters 2/26 LAURENT DUVERNAY-TARDIF - Guard, Kansas City Chiefs: Duvernay-Tardif war der erste Spieler, der aus dieser Saison ausstieg. Mit gutem Grund: Als Arzt will er lieber an der Front in seiner Heimat Kanada kranken Menschen helfen. © imago images / Richey Miller 3/26 STEPHEN GUIDRY - Wide Receiver, Dallas Cowboys: Der Undrafted Free Agent hat als Rookie kein Anrecht auf die 150.000 Dollar, die Veterans bei Ausstieg erhalten. Seinen Signing Bonus (10.000 Dollar) darf er aber behalten. Die Cowboys halten seine Rechte. © imago images / Scott Winters 4/26 KYLE PEKO - Defensive Tackle, Denver Broncos: Peko, der bereits 2016 und 2017 für Denver spielte und im Dezember zurückkehrte, verzichtet auf die Saison, weil seine Frau gerade erst den Krebs besiegte und damit zur Risikogruppe zählt. © imago images / Jordan Mack 5/26 JORDAN MACK - Linebacker, Panthers: Der Undrafted Rookie ist der erste Panthers-Spieler, der auf die Saison verzichtet. Eine genaue Begründung ist nicht bekannt. © imago images / Stephen Lew 6/26 JASON VANDER LAAN - Tight End, New Orleans Saints: Vander Laan spielt seit fünf Jahren in der Liga und stand schon im Vorjahr im Kader der Saints. Er hätte um einen Job als Backup und Special Teamer gekämpft. © imago images / Zach Bolinger 7/26 COLE WICK - Tight End, New Orleans Saints: Wie Vander Laan sollte auch Wick um einen Backup-Spot kämpfen. Aufgrund seine Asthmas verzichtet er jedoch auf die Saison 2020. Er ist seit fünf Jahren in der Liga. © imago images / Rich Graessle 8/26 CALEB BRANTLEY - Defensive Lineman, Washington Football Team: Seit 2018 spielt Brantley schon in Washington, verbrachte das Vorjahr aber 15 Spiele lang auf Injured Reserve. Ob das bei seiner Entscheidung eine Rolle spielte, ist unklar. © imago images / Jevone Moore 9/26 DEVIN FUNCHESS - Wide Receiver, Green Bay Packers: Funchess, den die Packers als mögliche Nummer 2 oder 3 im Receiving Corps geholt hatten, kümmerte sich in der Offseason bereits um erkrankte Familienmitglieder. Das sorgte wohl für seinen Ausstieg. © imago images / Mike Buscher 10/26 DE'ANTHONY THOMAS - Wide Receiver, Baltimore Ravens: Der Return-Spezialist machte keine klaren Angaben über seinen Ausstieg, es wird jedoch spekuliert, dass Vorerkrankungen eine Rolle spielten. © imago images / Martin Leitch 11/26 ANDRE SMITH - Offensive Tackle, Baltimore Ravens: Keine Angaben zu seinem Verzicht. Der 33-Jährige war jedoch der älteste und erfahrenste Offensive Lineman des Teams. © imago images / Matthew Healey 12/26 DONT'A HIGHTOWER - Linebacker, New England Patriots: Der dreifache Super-Bowl-Sieger und Leader der Pats-Defense und seine Frau bekamen erst Mitte Juli ein Kind. Seine Mutter ist außerdem Diabetikerin, weshalb ein Verzicht nahelag. © imago images / Fred Kfoury III 13/26 MARCUS CANNON - Offensive Tackle, New England Patriots: Cannon gehört zur Risiko-Gruppe, nachdem er schon als Rookie 2011 gegen den Krebs kämpfte. Daher erhält er 350.000 Dollar von der Liga. © imago images / Chris Szagola 14/26 BRANDON BOLDEN - Running Back, New England Patriots: Der Special-Teams-Spezialist wäre 2020 in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Das wird nun 2021 geschehen. Ein Grund für seinen Verzicht ist nicht bekannt. © imago images / Scott Winters 15/26 DANNY VITALE - Fullback, New England Patriots: Einen Grund nannte Vitale nicht, doch bringt sein Verzicht den Deutschen Jakob Johnson in eine gute Position, einen Platz im Kader des sechsmaligen Champions zu ergattern. © imago images / Ian Johnson 16/26 PATRICK CHUNG - Safety, New England Patriots: Chung hatte erst im Frühjahr seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert und einen Signing Bonus in Höhe von zwei Millionen Dollar kassiert. Seine Frau ist schwanger, sein Vater über 80. © imago images / Scott Winters 17/26 NAJEE TORAN - Offensive Lineman, New England Patriots: Toran verbrachte die Saison 2019 auf der Practice Squad der Patriots und wollte sich um einen Backup-Spot bemühen. Auch bei ihm ist kein Grund für den Verzicht bekannt. © imago images / Mark Goldman 18/26 MICHAEL PIERCE - Defensive Tackle, Minnesota Vikings: Pierce verzichtet auf die Saison aus Sorge for Atemwegsproblemen. Er hatte erst im Frühjahr einen Dreijahresvertrag in Minnesota unterzeichnet, der nun 2021 beginnt. © imago images / Daniel Dunn 19/26 EDDIE VANDERDOES - Defensive Tackle, Houston Texans: Vanderdoes war ein Rollenspieler der Texans 2019 und machte drei Spiele. Er steigt aus, weil er generell wegen der Coronavirus-Pandemie besorgt ist. © imago images / Paul Kitagaki Jr. 20/26 MARQUISE GOODWIN - Wide Receiver, Philadelphia Eagles: Goodwin kam per Trade aus San Francisco nach Philly und sollte für Speed sorgen. Er verzichtet auf die Saison, nachdem seine Frau nach mehreren Fehlgeburten im Februar ein Mädchen zur Welt brachte. © imago images / ZUMA Press 21/26 LEO KOLOAMATANGI - Offensive Tackle, New York Jets: Der Practice-Squad-Spieler des Vorjahres war für zwei Spiele aktiv, spielte aber nicht. Seine Beweggründe sind nicht bekannt. © imago images / Scott Winters 22/26 MAURICE CANADY - Cornerback, Dallas Cowboys: Canady, der im Vorjahr in 13 Spielen für die Ravens und Jets aktiv war, begründete seine Entscheidung in einem Tweet: "Zuerst die Familie, dann das Geld." © imago images / Matthew Lynch 23/26 ANTHONY MCKINNEY - Offensive Tackle, Tennessee Titans: Der UDFA ist der erste Titans-Spieler, der auf die Saison verzichtet. Eine Begründung ist nicht bekannt. © imago images / Chris Szagola 24/26 CHANCE WARMACK - Guard, Seattle Seahawks: Er verpasste die Saison 2019 verletzungsbedingt und sollte um einen Starter-Job in Seattle kämpfen. Medienberichten zufolge verstarb ein Familienmitglied an COVID-19 und mehrere weiteren lagen im Krankenhaus. © imago images / Rich Graessle 25/26 STAR LOTULELEI - Defensive Tackle, Buffalo Bills: Lotulelei spielt seit 2018 in Buffalo und hat erst kürzlich seinen Vertrag restrukturiert, sodass ihm 2020 4,5 Millionen Dollar zustehen. Die werden nun 2021 fällig. Warum er ausstieg, ist unklar. © imago images / Patrick Gorski 26/26 EDDIE GOLDMAN - Defensive Tackle, Chicago Bears: Seit 2015 ist Goldman eine Bank in der D-Line der Bears. Seine Beweggründe für den Ausstieg sind nicht bekannt.

Mosley nach Adams schon der zweite Verlust für die Jets

Durch den Ausfall von Mosley hat die Franchise aus New York nun innerhalb einer Woche ihre zwei besten Defensivspieler verloren, nachdem vergangenen Sonntag Safety Jamal Adams zu den Seahawks getradet wurde.

In der vergangenen Saison unterschrieb Mosley einen Fünfjahresvertrag über 85 Millionen Dollar bei den Jets, verpasste vergangene Saison aber 14 Spiele aufgrund einer Verletzung.