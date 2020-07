NFL: Kommentar zum Trade von Jamal Adams - Die Seahawks haben sich über den Tisch ziehen lassen

Das Theater hat ein Ende! Die New York Jets haben All-Pro-Safety Jamal Adams (24) nun doch getradet. Die Seattle Seahawks hatten Gang Green ein Angebot gemacht, das sie definitiv nicht ablehnen konnten. Während die Jets damit ihre Zukunftsperspektiven deutlich verbesserten, muss man fragen, ob dieser Transfer aus Seahawks-Sicht nicht sogar ein großer Fehler war. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Marcus Blumberg.

Das Thema Jamal Adams zog sich wie ein lange schon durchgekauter Kaugummi durch die vergangenen zwölf Monate. Stets hatte der Safety für Unruhe gesorgt mit teils übertriebener Eitelkeit und zuletzt massiven Gehaltsforderungen, die in dieser Form kaum Sinn ergaben.

Die Sachlage war klar: Adams steht noch bis Ende 2021 unter Vertrag und auch danach via Franchise Tag unter Teamkontrolle. Auch klar: Er gehört zu den besten Safetys der NFL, 2019 wurde er erstmals ins All-Pro-First-Team gewählt. Er zählt damit zur Creme de la Creme auf seiner Position - und war sicherlich der beste Spieler der New York Jets (7-9 in der letzten Saison).

Nachdem Adams zuletzt aber via Social Media seinem Head Coach Adam Gase die Leader-Qualitäten abgesprochen hatte, dürfte auch dem Letzten klargeworden sein, dass eine Trennung von Gase oder Adams kaum noch zu verhindern war.

Die Jets standen somit gehörig unter Druck und mussten eine zeitnahe Lösung herbeiführen - und doch waren es am Ende die Seahawks, die sich über den Tisch ziehen ließen.

Seahawks: Jamal-Adams-Trade schränkt finanziellen Spielraum ein

Die Jets erzielten einen schier unglaublichen Preis für Adams: Zwei Erstrundenpicks, einen Drittrundenpick und Safety Bradley McDougald. Genug also, um eine der Kronjuwelen des Teams abzugeben, zumal die Jets weiterhin kein fertiges Team sind und nun schon zwei Erstrundenpicks im kommenden Frühjahr vorweisen können.

Die Seahawks (11-5 in der Saison 2019) auf der anderen Seite bekommen zwei Jahre von Adams in dessen Prime. Allerdings werden sie somit vor 2023 auch nicht mehr in Runde 1 des Drafts picken dürfen. Schlimmer noch: Mit aktuell 154 Millionen Dollar an Cap Hits für 2021 bleibt dann nicht mehr viel Spielraum, wenn man bedenkt, dass die Gehaltsobergrenze aufgrund der zu erwartenden Einnahmeverluste durch die Coronavirus-Pandemie drastisch gesenkt werden könnte.

Liga und Spielergewerkschaft einigten sich auf eine Untergrenze von 175 Millionen Dollar in den kommenden Jahren, doch Adams dürfte wie schon im Big Apple weiterhin eine massive Gehaltserhöhung samt langjähriger Vertragsverlängerung fordern.

© imago images / Cory Royster

NFL: Der Trade von Jamal Adams im Überblick

Teams Erhaltene Draftpicks Erhaltene Spieler New York Jets Erstrundenpick 2021 Erstrundenpick 2022 Drittrundenpick 2021 Safety Jamal Adams Seattle Seahawks Viertrundenpick 2022 Safety Bradley McDougald

Viel gravierender jedoch fällt die Bewertung des Deals an sich aus: Adams mag zwar einer der besten Safetys der Liga sein, aber Safety ist in der heutigen NFL keine Premium-Position. Die Defensiv-Positionen, in die heutzutage das große Geld - oder Draftkapital - gesteckt werden, sind Edge, Defensive Tackle und Cornerback.

Zudem könnte man meinen, die Seahawks hätten mit Adams den Erben von Earl Thomas, der Kopf der legendären "Legion of Boom", verpflichtet. Doch der ist ein komplett anderer Spielertyp. Thomas ist der Center Fielder, der in Coverage groß aufspielt, viel Raum beackert und im Prinzip überall ist, wo der Ball sein könnte. Einer, der auch durch seine Interceptions Gefahr ausstrahlt.

Adams (2 INT in 3 Jahren) dagegen ist - so imposant er auch auftritt - in erster Linie ein Box-Safety, der nahe an der Line of Scrimmage agiert und Gegenspieler umnietet. Er hilft zuvorderst gegen den Lauf, der aber nicht mehr die primäre Angriffsoption ist - außer vielleicht bei eher altmodischen Teams wie den Seahawks selbst. Das macht Adams besser als viele andere, doch ist das in der modernen NFL eben nicht mehr so sehr gefragt.

NFL: Die legendäre Defense der Seattle Seahawks 2013 - die "Legion of Boom" © imago images 1/42 Die Seattle Seahawks bildeten 2013 eine der gefürchtetsten Defenses dieses Jahrtausends. Die "Legion of Boom" bestand vor allem aus herausragenden Defensive Backs, die Front half jedoch auch gewaltig. © imago images 2/42 Am Ende bewies die Legion of Boom, dass man mit einer Mords-Defense immer noch Championships gewinnen kann. Die Denver Broncos wurden in Super Bowl XLVIII mit 43:8 klar geschlagen. SPOX blickt zurück auf die legendäre Defense der Seahawks. © imago images 3/42 DEFENSIVE END: Red Bryant. Das Erfolgsrezept der Seahawks 2013 war extreme Variabilität in der Front Seven. Sinnbild dafür war die Defensive Line, in der ständig munter durchgewechselt wurde. © imago images 4/42 Der erfahrene Red Bryant fungierte meist als Starter, war aber nur selten der Schlüssel (1,5 Sacks). Er spielte von 2008 bis 2013 für die Seahawks, anschließend noch je ein Jahr für die Jaguars und Cardinals. © imago images 5/42 DEFENSIVE TACKLE: Tony McDaniel. Er war weit gereist. Die Seahawks waren seine dritte NFL-Station und 2013 zugleich sein erfolgreichstes Jahr. © imago images 6/42 McDaniel kam als Undrafted Rookie 2006 zu den Jaguars und wechselte 2009 nach Miami. 2013 und 2014 war er für Seattle aktiv, ehe es noch zu den Bucs, Niners und Saints ging. Seit 2018 Free Agent. © imago images 7/42 DEFENSIVE TACKLE: Brandon Mebane. Mebane war und ist in erster Linie ein Run-Stopper. Dieser Rolle wurde er auch bei den Seahawks jahrelang gerecht. Für sie spielte der einstige Drittrundenpick von 2007 bis 2015. © imago images 8/42 Von 2016 bis 2019 spielte Mebane für die Chargers und war auch dort ein zuverlässiger Starter. Aktuell sucht er ein neues Team. © imago images 9/42 DEFENSIVE END: Chris Clemons. Clemons war wie Bryant meist der Starter in der Defensive Line, aber auch nicht der Star auf seiner rechten Seite (4,5 Sacks). © imago images 10/42 Er spielte von 2010 bis 2013 in Seattle, ging dann für zwei Jahre nach Jacksonville. 2016 unterschrieb er nochmal in Seattle, trat aber noch vor der Saison zurück. © imago images 11/42 DEFENSIVE END: Cliff Avril. Einer der Rotations-Stars der D-Line war Avril, der sich 2013 den Seahawks anschloss und direkt für Furore sorgte. Er kam auf 8 Sacks in der Saison. © imago images 12/42 Avril spielte zuvor fünf Jahre in Detroit und beendete seine Karriere schließlich im Trikot der Seahawks nach der Saison 2017. © imago images 13/42 DEFENSIVE END: Michael Bennett (l.). Bennett war der wohl beste Pass-Rusher der damaligen Seahawks (8,5 Sacks) und verwirrte gegnerische Quarterbacks auch immer mit seiner Flexibilität. Er stellte sich häufig auch als Interior Lineman auf. © imago images 14/42 Der stets nachdenklich wirkende Bennett spielte bis 2017 für die Seahawks. Anschließend ging es 2018 nach Philly und 2019 zu den Patriots, die ihn nach Querelen mit Coaches zu den Cowboys tradeten. Aktuell ist er Free Agent. © imago images 15/42 DEFENSIVE END: Clinton McDonald. Ein weiterer Beleg für die Tiefe der D-Line damals: McDonald brachte es als Backup auch noch auf 5,5 Sacks und verschaffte den Stars dadurch immer wieder Verschnaufpausen. © imago images 16/42 McDonald spielte von 2011 bis 2013 für die Seahawks. Anschließend ging es vier Jahre nach Tampa. 2018 spielte er für die Raiders, 2019 für die Cardinals. Aktuell ist er Free Agent. © imago images 17/42 LINEBACKER: Bruce Irvin. In seinem zweiten Jahr in der Liga gewann der 2012er Erstrundenpick direkt den Super Bowl. Allerdings verpasste er das Big Game verletzt. © imago images 18/42 Irvin blieb bis 2015 in Seattle, wechselte dann zu den Raiders. 2018 ging es zu den Falcons und 2019 war er für Carolina aktiv. 2020 kehrt der Linebacker nach Seattle zurück. © imago images 19/42 LINEBACKER: Bobby Wagner. Damals wie heute eine Maschine! Wagner führte die Seahawks 2013 mit 120 Tackles an und kam zudem auf 5 Sacks und 2 Interceptions. © imago images 20/42 Der Zweitrundenpick 2012 spielt bis heute für die Seahawks und hat die Liga schon zweimal (2016, 2019) in Tackles angeführt. © imago images 21/42 LINEBACKER: K.J. Wright (r.). Wright patrouillierte schon damals die Weak Side und hat seine Qualitäten vor allem im freien Raum. 2013 war seine dritte NFL-Saison. © imago images 22/42 Der Viertrundenpick 2011 spielt immer noch für die Seahawks und ist weiterhin unumstrittener Starter. © imago images 23/42 LINEBACKER: Malcolm Smith. Kein Starter, aber unheimlich wichtig! Smith krönte die Saison der Seahawks als Super Bowl MVP. © imago images 24/42 Smith returnierte eine Interception kurz vor der Halbzeit gegen Peyton Manning und die Broncos über 69 Yards zum Touchdown. 2015 ging es nach Oakland. Aktuell ist er Free Agent. © imago images 25/42 CORNERBACK: Richard Sherman. Das Gesicht, der Anführer und Lautsprecher der Legion of Boom. Sherman ragte heraus und führte die NFL mit 8 Interceptions an. Sherman war der Star der Truppe. © imago images 26/42 Sherman verletzte sich im 4. Viertel des Super Bowls am Knöchel und musste raus. Anschließend feierte er auf Krücken. Die Seahawks verließ er nach einer Achillessehnenverletzung und spielt seit 2018 für die 49ers. © imago images 27/42 SAFETY: Kam Chancellor. Wenn man so will brachte er den "Boom" in die Legion. Der beinharte Safety brachte es hinter Wagner und Thomas auf die drittmeisten Tackles (99) im Team und lehrte gegnerische Receiver stets das Fürchten. © imago images 28/42 Chancellor finge eine der zwei Manning-Interceptions im Super Bowl. Er spielte noch bis 2017 in Seattle, ehe ihn eine Nackenverletzung zum Karriereende zwang. © imago images 29/42 SAFETY: Earl Thomas. Thomas war so etwas wie das Herzstück dieser Defense. Er war der zweite (Erstrunden-)Pick in der Carroll-Ära 2010 und stets eine unüberwindbare Präsenz im Backfield der Seahawks. © imago images 30/42 Thomas spielte bis 2018 für die Seahawks und war somit das letzte Überbleibsel der Legion of Boom. Nach der Saison ging er in Unfrieden und schloss sich den Baltimore Ravens an. © imago images 31/42 CORNERBACK: Brandon Browner. Der wuchtige Browner (1,93 m, 100 kg) war schon durch seine physische Präsenz wertvoll für die Seahawks. Verpasste allerdings den Super Bowl verletzt. © imago images 32/42 Browner spielte von 2011 bis 2013 für Seattle, ging anschließend zu den Patriots und gewann Super Bowl 49 gegen die Seahawks. Nach der Saison 2015 (Saints) war Schluss. Sitzt aktuell eine Gefängnisstrafe wegen versuchten Mordes ab. © imago images 33/42 CORNERBACK: Byron Maxwell. Startete im Super Bowl anstelle Browners. Machte einen soliden Job und wurde anschließend zum Starter. © imago images 34/42 2015 wechselte er nach Philadelphia und 2016 zu den Dolphins. Im Laufe der Saison 2017 ging es nochmal nach Seattle zurück. Anschließend beendet er seine Karriere. © imago images 35/42 SAFETY: Walter Thurmond. Kam in Seattle nie über die Backup-Rolle hinaus, stand jedoch stets seinen Mann. Startete jedoch im Super Bowl als Slot-Corner. © imago images 36/42 Thurmond war ein Viertrundenpick 2010 der Seahawks und blieb bis 2013. 2014 war er für die Giants aktiv, 2015 für die Eagles und das sogar als Starter. Anschließend beendete er ein wenig überraschend die Karriere. © imago images 37/42 CORNERBACK: Jeremy Lane. Galt lange als Zukunftshoffnung der Seahawks und machte 2013 seine zweite Saison. Das Feld sah er dabei nur sporadisch. © imago images 38/42 Lane, der einst als Sechstrundenpick (2012) kam, blieb bis 2017 in Seattle. Wirklich durchgesetzt hat er sich jedoch nie. Offiziell ist er Free Agent, spielte aber seit 2017 nicht mehr in der NFL. © imago images 39/42 HEAD COACH: Pete Carroll. Der stets unter Strom stehende Head Coach krönte seine Karriere 2013 mit dem Erfolg in Super Bowl XLVIII. Im Jahr darauf scheiterte er jedoch in letzter Minute an den Patriots und verpasste damit seinen zweiten Titel. © imago images 40/42 Carroll übernahm die Seahawks 2010 und nur zu Beginn zwei Losing Seasons hin. Seither stehen acht positive Bilanzen am Stück zu Buche - sowie insgesamt acht Playoff-Teilnahmen in zehn Jahren. © imago images 41/42 Neben dem schockierend klaren Kantersieg im Super Bowl über die historisch gute Offense der Broncos bleibt die Legion of Boom 2013 durch drei All-Pros (Sherman, Thomas, Chancellor) in Erinnerung. © imago images 42/42 Der Super-Bowl-Triumph war die Krönung, die erneute Teilnahme ein Jahr später der Nachhall. Anschließend verlor die Legion of Boom immer mehr ihrer Bestandteile. 2020 ist keiner mehr übrig.

Seahawks: Exorbitanter Preis für Chancellor 2.0

Im Endeffekt haben die Seahawks Haus und Hof für "Kam Chancellor 2.0" verpfändet: Chancellor war ein großartiger Spieler, aber sicherlich in der internen Rangliste der damaligen Secondary höchstens der dritt- oder viertwichtigste Part.

Adams wird dem Team helfen, keine Frage, aber er wird nicht annähernd den Wert rechtfertigen, der ihm durch diesen Trade beigemessen wird. Vielmehr halfen die Seahawks den Jets dabei, ihren Neuaufbau im Idealfall merklich zu beschleunigen.

Aus Sicht der Seahawks dagegen war der Preis für diese Verpflichtung ohnehin schon hoch. Er könnte sich am Ende als noch viel gravierender erweisen und schlimmstenfalls sogar den sportlichen Erfolg der verbleibenden Russell-Wilson-Ära gefährden. Die Seahawks mögen jetzt jubeln, doch am Ende ist dies ein Deal, der noch lange hinterfragt werden könnte.