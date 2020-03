NFL Free Agency 2020 LIVE: Die Transfers der NFL im Ticker

Die NFL hat entschieden - trotz des Ausbruchs des Coronavirus startet die Free Agency wie geplant. Das bedeutet für den Montag: Ab 17 Uhr deutscher Zeit dürfen die Berater angehender Free Agents offiziell mit anderen Teams verhandeln. Bei SPOX verpasst ihr dazu nichts!

NFL Free Agency 2020: Der Start im Liveticker

Free Agency: Vikings verlängern mit Kirk Cousins

15.21 Uhr: Wir haben inzwischen auch mehr Details was die Franchise Tags angeht - diese Deadline endet um 16.59 Uhr, also eine Minute, ehe das Verhandlungsfenster beginnt. Berichten zufolge werden A.J. Green (Cincinnati) und Leonard Williams (Giants) den Tag erhalten. Laut Rapoport geben außerdem die Steelers Bud Dupree sowie die Buccaneers Shaq Barrett den Tag. Damit ist klar: Tampa Bay kann Jameis Winston nicht mehr den Franchise Tag geben...

15.15 Uhr: Die Packers derweil adressieren ihre Linebacker-Baustelle bereits vor dem Start der Free Agency: Christian Kirksey war in Cleveland entlassen worden und konnte somit bereits jetzt unterschreiben. In Green Bay erhielt der Linebacker jetzt einen Vertrag über 2 Jahre und bis zu 16 Millionen Dollar!

15.08 Uhr: Die erste Breaking News des Tages kommt aus Minnesota! Die Vikings haben mit Kirk Cousins verlängert. Das bestätigte sein Berater, es soll sich um eine Vertragsverlängerung um 2 Jahre handeln. Cousins wäre andernfalls in sein letztes Vertragsjahr gegangen, es ist davon auszugehen, dass der Move Cap Space für diese Offseason kreiert.

15.05 Uhr: Davor aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Es ist natürlich völlig klar, dass auf der Welt gerade wichtigere Dinge passieren als die NFL Free Agency und viele Menschen ganz andere Sorgen haben - gesundheitlich, aber auch was ihre Jobs angeht - und die Free Agency sowie generelle Berichterstattung darüber im Moment unpassend finden. Ich war und bin selbst auch unschlüssig, ob man die Free Agency nicht hätte verschieben sollen. Auf der anderen Seite ist es, und auch da stimme ich zu, für viele eine willkommene Abwechslung und unter der Prämisse, dass der Part der Free Agency, der heute beginnt, ohne größere direkte Kontakte funktioniert, darf man es als Fan vielleicht auch einfach als solche wahrnehmen. Also: Hände waschen, zuhause bleiben, und die Ablenkung wo immer möglich genießen! Viel Spaß!

15.00 Uhr: Und damit Herzlich Willkommen zum offiziellen Start der NFL Free Agency! Um 17 Uhr unserer Zeit geht es los, dann öffnet das Verhandlungsfenster und erfahrungsgemäß dauert es dann nicht lange, bis die ersten großen Deals über die Bühne gehen.

NFL Free Agency: Das war los am Sonntag

Wechsel fanden am gestrigen Sonntag zwar noch nicht statt, und doch passierte immens viel. Ein kleiner Überblick: