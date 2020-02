Im Kampf um die Vince Lombardi Tophy kommt es heute Nacht im Super Bowl zum Aufeinandertreffen der San Francisco 49ers und der Kansas City Chiefs. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Fernsehen und Livestream schauen könnt.

Den Super Bowl inklusive Nationalhymne und Halbzeitshow kannst Du sowohl mit deutschem als auch mit Originalkommentar live auf DAZN schauen. Hol dir jetzt deinen gratis Probemonat.

Super Bowl: Wann und wo spielen San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs?

Die 49ers und die Chiefs treffen in heutigen Nacht von Sonntag, 2. Februar, auf Montag um 0.30 Uhr aufeinander. Austragungsort des Super Bowl ist in diesem Jahr das Hard Rock Stadium in Miami, das aktuell 65.326 Zuschauern Platz bietet.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl heute live im TV und Livestream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt den Super Bowl live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten bereits um 23.40 Uhr. Dabei könnt ihr zwischen dem englischen Originalkommentar und der deutschsprachigen Alternative. Auf Deutsch begleitet folgende Besetzung das Geschehen für euch:

Moderation: Martin Pfanner

Kommentator: Markus Kuhn

Experte: Sebastian Vollmer

Der erste Monat auf DAZN ist dabei für euch kostenlos. Hier könnt ihr euch registrieren. Solltet ihr euch nach den ersten 30 Tagen entscheiden den Dienst behalten zu wollen, kostet DAZN im Anschluss 11,99 Euro pro Monat oder im Jahresabonnement 119,99 Euro.

Im Fernsehen läuft das Spiel zudem bei ProSieben. Ab 20.15 startet die Übertragung bei ProSieben Maxx, um 23 Uhr übernimmt der Hauptsender.

Wer zeigt den Super Bowl: Das ist DAZN

Das American-Football-Angebot beim Streamingdienst DAZN ist riesig. Jede Saison gibt es hier eine Vielzahl von Spielen der Regular Season zu sehen und im Anschluss sämtliche Playoff-Partien inklusive des Super Bowls. Auch die besten Spiele des College Footballs könnt ihr hier sehen. Auch Fans der anderen US-Sportarten kommen voll auf ihre Kosten, denn NBA, NHL und MLB werden ebenfalls live auf DAZN gezeigt.

Dazu kommt eine große Auswahl an Fußballwettbewerben, darunter Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Champions League und Europa League. Die besten Box- und MMA-Kämpfe, alle Darts-Majors und zahlreiche Tennisturniere siehst du hier ebenfalls.

San Francisco 49ers: Alles so normal wie möglich halten

Vor dem großen Spiel ist 49ers-Coach Kyle Shanahan um Normalität bemüht. Für seine Spieler soll sich möglichst wenig ändern: "Du willst, dass alles gleich bleibt. Du versuchst es so gut du kannst, aber es ist der Super Bowl. Es gibt ein paar Verpflichtungen, die du erledigen musst. Es ist also gut diese Dinge schon zu kennen und schon einmal dabei gewesen zu sein."

Auch bei der Vorbereitung sollte alles wie immer laufen: "Wir hatten eine ganz normale Woche. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden."

Kansas City Chiefs: Surreales Gefühl

Der Super Bowl ist ein ganz besonderes Ereignis für jeden Beteiligten. Auch Chiefs-CEO Clark Hunt musste die Situation erst realisieren: "Wenn du hier ankommst, denkst du dir: 'Wow, wir spielen wirklich in diesem Spiel. Wir haben die Lamar Hunt Trophy gewonnen und werden hoffentlich die Vince Lombardi Trophy nach Kansas City bringen.'"

San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs: Die letzten Duelle

Bei den letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnten zumeist die 49ers siegen, so auch in dieser Saison. Beim letzten Duell siegten die Kalifornier mit 27:17.

Datum Heim Gast Ergebnis 25.08.2019 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 23.09.2018 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:38 12.08.2017 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 05.10.2014 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 17:22 16.08.2013 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 15:13

San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs: Die Playoff-Spiele zum Super Bowl