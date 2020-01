NFL Playoffs live sehen: New England Patriots gegen Tennessee Titans

Zum ersten Mal seit zehn Jahren sind die New England Patriots bereits in der Wild-Card-Runde der NFL-Playoffs gefordert. Gegner sind die Tennessee Titans. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Patriots gegen Titans: Kickoff-Zeit und Austragungsort

Die New England Patriots haben sich in der regulären Saison mit einem Record von 12-4 den dritten Seed in der AFC gesichert. Somit hat das Team um Quarterback-Star Tom Brady am Wild-Card-Wochenende ein Heimspiel im Gillette Stadium in Foxborough, Massachussetts.

Kickoff der Partie ist um 2.15 Uhr deutscher Zeit (20.15 Uhr Ortszeit) in der Nacht auf Sonntag, den 5. Januar.

NFL Playoffs: Patriots vs. Titans heute live im TV und Livestream

Das Spiel der Patriots und Titans ist, wie alle anderen Partien der diesjährigen Playoffs auch, im Livestream auf DAZN zu sehen. Ab 2.15 Uhr begleiten euch Kommentator Andreas Renner und Experte Ingo Seibert durch das Spiel.

Zusätzlich zu den kompletten NFL-Playoffs gibt es auch die drei anderen großen US-Sportligen NBA, NHL und MLB auf DAZN zu sehen. Zusätzlich überträgt DAZN in dieser Saison auch über 100 Spiele der UEFA Champions League, die komplette Europa League, alle Freitagsspiele der Bundesliga, LaLiga, die Serie A und die Ligue 1.

Das Wild-Card-Game ist außerdem auch im Free-TV bei ProSieben zu sehen. Der Sender überträgt bereits ab 0.15 Uhr. Zudem gibt es Patriots gegen Titans auch im Livestream auf ran.de zu sehen.

Vorschau: Wird Ryan Tannehill zum Schlüsselspieler?

Die große Frage bei den Patriots ist sicherlich, wie das Team den Verlust der Bye-Week nach der überraschenden Niederlage gegen die Miami Dolphins in Week 17 verarbeitet hat. Besonders die am Anfang der Saison dominante Defense der Pats muss dazu wieder in Hochform auflaufen. Vor allem Stephon Gilmore dürfte hochmotiviert in die Partie gehen. Gestern wurde der Cornerback einstimmig ins AP NFL All-Pro First Team gewählt.

Die Hoffnungen der Titans beruhen offensiv vor allem auf zwei Spielern: Running Back Derrick Henry, der sich in der letzten Woche der regulären Saison noch den Rushing Title der NFL sichern konnte, und Quarterback Ryan Tannehill. Seit Tannehill Marcus Mariota als Starting Quarterback abgelöst hat, gehören die Titans zur offensiven Elite der Liga. Tannehills Weg vom Bankwärmer zum Hoffnungsträger bei den Titans, könnt Ihr hier nachlesen.

NFL Playoffs: Der Spielplan der AFC-Playoffs

Die Patriots würden im Falle eines Sieges nächste Woche gegen die Kansas City Chiefs antreten. Sollten die Titans gewinnen, so müssten sie zu den an Nummer eins gesetzten Baltimore Ravens reisen.