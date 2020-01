NFL Divisional Playoffs: San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings & Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans im LIVETICKER

Divisional Saturday ist hier! In der zweiten Runde der NFL Playoffs empfangen zunächst die San Francisco 49ers die Minnesota Vikings. Anschließend treffen die Baltimore Ravens auf die Tennessee Titans. Bei SPOX verpasst Ihr nichts, denn wir begleiten beide Spiele im LIVETICKER. Zudem seht Ihr beide Partieren natürlich LIVE AUF DAZN.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Divisional Playoffs: San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings im LIVETICKER

Vor Beginn: Spannend wird natürlich das Duell der beiden Quarterbacks. Auf der einen Seite haben wir Captain Kirk, der in der Vorwoche sein erstes Playoff-Spiel überhaupt absolviert hat. Das verlief offensichtlich erfolgreich. Jimmy G auf der anderen Seite macht heute seinen ersten Start in den Playoffs - er durfte zuvor schon einmal aufs Feld für New England und wurde damit beauftragt, die Uhr bei einem Kantersieg über die Colts herunter zu spielen. Einen Playoff-Pass warf er noch nicht, hat aber natürlich zwei Ringe als Backup vom GOAT in der Tasche.

Vor Beginn: Wir haben noch etwas mehr als eine halbe Stunde bis zum Kick-Off. Das gibt mir die Gelegenheit, auf unsere ausführliche Vorschau auf beide Samstagsspiele hinzuweisen. Hier entlang!

Vor Beginn: Bei den Vikings ist Aufatmen angesagt, denn Wide Receiver Adam Thielen, der zuletzt die Saints zerlegt hat, kann nach einer blutigen Knöchelverletzung spielen! Nicht dabei ist Safety Jayron Kearse und der ohne schon in der Vorwoche fehlende Mackensie Alexander landete unter der Woche auf IR.

Vor Beginn: Gehen wir direkt in medias res: Bei den 49ers sind alle Mann an Bord. Das heißt auch, dass Linebacker Kwon Alexander seine Brustmuskelverletzung überstanden hat und sein Comeback geben wird. Allerdings ist vorgesehen, dass er zunächst mal nur in Run Downs spielt, um ihn nach über zwei Monaten Pause nicht zu überfordern. Zudem ist auch Edge Rusher Dee Ford am Start.

Vor Beginn: Die Vikings freilich sind das Überraschungsteam der Vorwoche, haben sie doch einen der Topfavoriten, die New Orleans Saints, raus gekickt. Gelingt ihnen heute die nächste Überraschung?

Vor Beginn: Willkommen am Divisional Saturday! Das Warten hat ein Ende, jetzt steigen auch die Top-Seeds der AFC und NFC ins Rennen ein. Den Auftakt machen die 49ers, die Nummer 1 der NFC. Sie treffen im Field of Jeans auf die Nummer 6 der Conference, die Vikings.