Wildcard Round in der AFC: Houston Texans vs. Buffalo Bills und New England Patriots vs. Tennessee Titans im Live-Ticker

Die Playoffs starten, die Wildcard Round in der AFC steht an. Zuerst treffen die Houston Texans auf die Buffalo Bills, anschließend empfangen die New England Patriots die Tennessee Titans. In unserem Live-Ticker verpasst ihr nichts Wissenswertes zu den beiden Partien, auf DAZN könnt ihr beide Spiele live ansehen.

Die Houston Texans und die Buffalo Bills machen den Auftakt in den diesjährigen Playoffs.

Wildcard Round in der AFC: Texans vs. Bills und Patriots vs. Titans im Live-Ticker

1. Viertel, 0:0: Auf geht's! Das erste Spiel beginnt, die Bills starten mit dem Ball. Freuen wir uns auf acht Stunden tollen Football!

Vor Beginn: Auf der Gegenseite darf man einen Blick auf das Duell zwischen DeAndre Hopkins und Tre'Davious White werfen - erst Recht jetzt, wo die Texans auf Fuller verzichten müssen. White spielte eine herausragende Saison und wurde ins All-Pro-Team gewählt, gegen Hopkins musste er im Regular-Season-Duell allerdings Lehrgeld zahlen. Kann er heute die Oberhand behalten?

Vor Beginn: Im Blickfeld natürlich: J.J. Watt. Der Defensive End schaffte es nach seiner Operation im Oktober überraschenderweise pünktlich zu den Playoffs zurück. Watt ist - wenn fit - ohne Frage der beste Houston-Verteidiger. Kann er Josh Allen heute in der Pocket unter Druck setzen?

Vor Beginn: Schlechte Nachrichten für die Texans! Wide Receiver Will Fuller wird wie erwartet ausfallen, Deshaun Watson wird somit auf seine zweitwichtigste Waffe verzichten müssen. In der Regular Season war Houstons Offense mit Fuller auf dem Feld deutlich explosiver. Es bleibt abzuwarten, ob Kenny Stills, Keke Coutee und Co. den Speedster heute Abend ersetzen können. Auch Cornerback Johnathan Joseph fällt aus, auf Seiten der Bills fehlt derweil Cornerback Levi Wallace.