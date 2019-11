NFL: Houston Texans vs. Indianapolis Colts - Vorentscheidung in der AFC South? Von wegen!

Woche 12 der NFL-Saison 2019 beginnt mit einem echten Showdown in der AFC South: Die Houston Texans empfangen die Indianapolis Colts zu einem vorweggenommenen Endspiel. Oder doch nicht? Eigentlich ist die Division noch komplett offen und jeder hat noch Chancen auf Platz 1. Houston gegen die Indianapolis seht Ihr Freitag um 2.20 Uhr live auf DAZN.

Vor Saisonstart und bevor in Indianapolis die Bombe platzte, dass Quarterback Andrew Luck von Bord gehen würde, waren die Texans und Colts die zwei Teams, die im Fokus standen in der AFC South. Beide legten in den vergangenen Jahren die wohl größte Konstanz an den Tag, was für Indy freilich nur für die Zeit mit Luck galt. Dennoch gingen beide als Favoriten in die Saison.

Seither allerdings ist einiges passiert. Die Colts verloren erst Luck und dann zeitweilig auch dessen Nachfolger Jacoby Brissett, machten jedoch über weite Teile der Saison das Beste daraus. Wirklich problematisch war bis hierhin eigentlich nur die peinliche 12:16-Pleite gegen die Miami Dolphins. Überzeugt haben sie hingegen nicht zuletzt beim Sieg im direkten Duell - 30:23 gegen die Texans Mitte Oktober.

Houston wiederum hatte seinen Top-Quarterback und zeitweiligen MVP-Kandidaten Deshaun Watson durchweg zur Verfügung. Ein Umstand, der das Team von Coach Bill O'Brien aber nicht davon abhielt, dennoch ordentlich Achterbahn zu fahren. Da war etwa die Pleite gegen die Panthers Ende September, gefolgt von einer Deklassierung der Falcons und einem beachtlichen 31:24-Sieg über Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs. Es folgten die Pleite in Indy, zwei Pflichtsiege gegen Oakland und Jacksonville sowie die Klatsche am vergangenen Sonntag in Baltimore.

Unterm Strich kommen damit beide bei 6-4 raus, sodass das anstehende Thursday Night Game zwischen den beiden schon vorentscheidenden Charakter haben könnte. Ein Sieg hievt das jeweilige Team für den Moment an die Spitze der Division. Garantiert wäre damit jedoch noch gar nichts, viel zu eng geht es im Süden der AFC in diesem Jahr zu.

NFL Week 12: Die Tabelle der AFC South

Platz Team Siege Niederlagen Siegquote Point Differential 1 Indianapolis Colts 6 4 .600 +21 2 Houston Texans 6 4 .600 +13 3 Tennessee Titans 5 5 .500 +6 4 Jacksonville Jaguars 4 6 .400 -33

Das macht die AFC South zur wohl am engsten umkämpften Division der NFL im Jahr 2019. Was spricht also für und gegen die vier Teams?

Houston Texans

Für die Houston Texans spricht unzweifelhaft der Quarterback. Auch wenn Watson in Baltimore ordentlich einstecken musste und mit seinem Team unterging, ragt er auf die Saison betrachtet fraglos heraus. Vor dem direkten Duell mit Lamar Jackson sahen nicht wenige Experten Watson als MVP-Kandidaten Nummer 1. Eine unterirdische Gesamtleistung wird nun zumindest nichts daran ändern, dass Watson zur Elite in dieser Saison zählt. Nach Total QBR (71,9) belegt er Platz 5 der NFL.

Ebenso verfügen die Texans über einen der besten Wide Receiver dieser Liga. DeAndre Hopkins ist essenziell nicht zu stoppen und fängt seit geraumer Zeit stets mindestens fünf Pässe pro Spiel. Zudem könnte Will Fuller bald wieder fit sein, was Watson mehr Optionen gibt. Kenny Stills war nicht nur in Abwesenheit des verletzten Speedsters eine willkommene Verstärkung.

Gegen die Texans spricht freilich, dass sich ihre Defense in problematischer Verfassung befindet. Die Secondary sieht gerade gegen schnelle Receiver eher alt aus. Und an der Front fehlt J.J. Watt an allen Ecken und Enden. Wie ESPN ermittelt hat, generieren die Texans ohne Watt auf dem Feld gerade mal eine Pass Rush Win Rate von 29 Prozent. Das wäre Platz 31 in der NFL, nur die Lions sind schlechter.

ermittelt hat, generieren die Texans ohne Watt auf dem Feld gerade mal eine Pass Rush Win Rate von 29 Prozent. Das wäre Platz 31 in der NFL, nur die Lions sind schlechter. Wenig überraschend kommt auch dieses Jahr wieder hinzu, dass die Offensive Line mit einer Adjusted Sack Rate von 8,6 Prozent immer noch im unteren Drittel der Liga unterwegs ist. Watson steht also weiterhin unter Dauerbeschuss, was die Sache keineswegs leichter macht.

Indianapolis Colts

Für die Colts sprechen vor allem die Fundamentals, wenn man so will: Sie stellen offensiv das siebtbeste Run Game der Liga (2,1 Prozent DVOA) und spielen defensiv gegen den Pass überdurchschnittlich gut (-2,5 Prozent DVOA, Platz 10). Damit sind sie nicht nur gegen die Texans recht gut gerüstet.

Der Trend bei den Verletzungen geht in die richtige Richtung. Wide Receiver T.Y. Hilton hat nun sechs Wochen mit einer Wadenverletzung verpasst, steht aber kurz vor der Rückkehr, was der Offense auch im Passspiel einen Boost geben dürfte. Auch zeigt insbesondere Zach Pascal positive Ansätze und würde von einer Rückkehr des Nummer-1-Receivers dank dann weniger Aufmerksamkeit des Gegners sicher profitieren.

Weiterhin problematisch bleibt jedoch die Tatsache, dass die Colts eben doch immer noch Luck vermissen. Brissett ist ein solider Quarterback, aber keiner, der ultimativ den Unterschied ausmacht. Entsprechend schwach ist die Passing Offense (2,1 Prozent DVOA, Platz 20). Zudem hält Brissett den Ball tendenziell zu lange, was auch die Verschlechterung der Pass-Protection im Vergleich zur Vorsaison erklären würde. Mittlerweile ist die Adjusted Sack Rate von 6,2 Prozent kein Top-10-Wert mehr.

Dann wäre da noch die unerklärliche, auch auf eine wacklige Defense zurückzuführende Inkonstanz. Die vier Niederlagen bislang kamen allesamt gegen Teams, die man eigentlich hätte schlagen können - teilweise müssen. Insofern ist das verhältnismäßig leichte Restprogramm auch nicht zwangsläufig ein Vorteil, sondern gleicht eher einer Wundertüte.

Tennessee Titans

Was zählt am meisten in der NFL? Touchdowns! Und wo erzielt man diese am ehesten? In der Red Zone natürlich! Welches Team ist am effizientesten in selbiger? Überraschung, es sind die Tennessee Titans! Sie scoren Touchdowns in 72 Prozent ihrer Red-Zone-Trips! Grund dafür ist vor allem Ryan Tannehill, der seit seiner Inthronisierung als Starter das Team zu zehn Touchdowns in ebenso vielen Red-Zone-Trips geführt hat. Mit Marcus Mariota war man noch bei 53 Prozent.

Sie haben es noch absolut selbst in der Hand. Die Titans spielen noch zweimal gegen Houston sowie an den kommenden zwei Wochenenden gegen die Jaguars und in Indianapolis - hinzu kommt ein Auswärtstrip nach Oakland am zweiten Sonntag im Dezember. Mit nur einem Spiel Rückstand auf die zwei Top-Teams ist für Mike Vrabels Truppe noch alles möglich, und die Defense könnte unter dem Strich die beste Defense in der Division sein.

Bei aller Euphorie, besonders nach dem Sieg über die Chiefs, darf man nicht vergessen, dass die Titans im Grunde genommen aber ein Durchschnitts-Team sind. Sie belegen Platz 19 in Offense DVOA und 16 in Defense DVOA. Sie verteidigen zwar sehr gut gegen den Lauf (Platz 4), haben aber offensiv keine klar dominante Stärke. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sie die bislang fehlende Konstanz in dieser Saison für den Schlussspurt finden werden.

Die Wide Receiver sind weiter ein großes Fragezeichen. Rookie A.J. Brown ist der Leading-Receiver mit 442 Yards, aber erstens ist das nach zehn Spielen nicht sonderlich beeindruckend und zweitens unterstreicht es, dass sich keiner wirklich in den Vordergrund gespielt hat. Die Titans haben zum Beispiel viel zu wenig aus Slot-Receiver Adam Humphries gemacht, während Tight End Delanie Walker angeschlagen ist, ebenso wie Wide Receiver Corey Davis. In einer Passing League braucht es mehr verlässliche Waffen.

Fantasy Tipps Week 12: DK, Metcalf, Cameron Brate in - Hollywood Brown out! © getty 1/22 Woche 12 in der NFL, und für Fantasy-Manager überall werden jetzt die Playoff-Weichen gestellt. SPOX gibt euch die Tipps für Woche 12 - offensichtliche Starts wie Christian McCaffrey, Lamar Jackson oder Chris Godwin tauchen hier nicht auf. © getty 2/22 Quarterbacks, STARTS: Derek Carr, Raiders (@ Jets). Carr und die Raiders spielen aktuell mit starker Form (3 Siege in Serie) und treffen auf ein Team, das überragend ist gegen den Lauf, aber löchrig in der Secondary. © getty 3/22 Jacoby Brissett, Colts (@ Texans): Die Colts sind angeschlagen und haben Running Back Marlon Mack verloren. Es wird also vermehrt durch die Luft gehen müssen gegen eine Secondary, die anfällig ist gegen schnelle Receiver. Die Colts haben solche. © getty 4/22 Baker Mayfield, Browns (@ Dolphins). Die Browns zeigten zuletzt aufsteigende Form und die Dolphins sind trotz ihrer zuletzt respektableren Vorstellungen immer noch ein Team, das defensiv kaum Angst verbreitet. © getty 5/22 Quarterbacks, SITS: Jared Goff, Rams (vs. Ravens). Seine Receiver werden langsam gesünder, doch auch gegen Chicago sah das sehr zäh aus. Nun geht es gegen Baltimore, das defensiv gerade groß aufspielt. © getty 6/22 Josh Allen, Bills (vs. Broncos): Allen spielte gerade erst groß auf, aber die Broncos sind eine starke Defense, die gerade gegen den Lauf schwer zu überwinden ist. Auch gegen den Pass ein Problem für Allen. © getty 7/22 Nick Foles, Jaguars (@ Titans): Ein Start von Foles nach letzter Woche ist riskant. In Tennessee zudem wird es eher ungemütlich. Es könnte sich lohnen, aber eine sichere Alternative wäre empfehlenswert. © getty 8/22 Running Backs, STARTS: Tevin Coleman, 49ers (vs. Packers). Coleman ist fit und die Packers stellen laut "Football Outsiders" die fünftschlechteste Run-Defense der NFL. Ein gefundenes Fressen für Coleman. © getty 9/22 Jaylen Samuels, Steelers (@ Bengals): Die Schlacht gegen die Browns war verlustreich, zahlreiche Offensivwaffen drohen auszufallen. Die Chance für Samuels, sowohl auf dem Boden als auch im Passspiel viele Touches zu kriegen gegen einen schwachen Gegner. © getty 10/22 James White, Patriots (vs. Cowboys): Keine leichte Aufgabe für New England, aber die Cowboys verteidigen Running Backs, gerade in Space, nicht unbedingt effektiv. Ein gefundenes Fressen für White trotz schwächelndem Passspiel. © getty 11/22 Running Backs, SITS: Devin Singletary, Bills (vs. Broncos). Der Rookie muss gegen eine Defense ran, gegen die Dalvin Cook in der Vorwoche kein Land sah. Viel Glück dabei! © getty 12/22 Adrian Peterson, Redskins (vs. Lions): Nicht falsch verstehen, die Lions sind keine Leuchten gegen den Lauf. Aber Derrius Guice ist zurück und sieht gut aus, insofern wird Peterson stetig weniger Touches bekommen. © getty 13/22 Brian Hill, Falcons (vs. Bucs): Freeman ist am Fuß verletzt, sodass Hill erneut starten könnte. Doch selbst wenn er das tut, stellen die Bucs die beste Run-Defense der Liga (-35 Prozent DVOA). Und: Es läuft sowieso auf einen Shootout im Passspiel hinaus. © getty 14/22 Wide Receiver, STARTS: Marvin Jones, Lions (@ Redskins). Jones erzielte bereits in der Vorwoche 2 Touchdowns und trifft nun auf eine schwache Secondary, die schon gegen andere überfordert war. © getty 15/22 John Brown, Bills (vs. Broncos): Brown spielt eine starke Saison und trifft nun auf eine Secondary, die in der Vorwoche gegen Stefon Diggs gar nicht so gut aussah. Brown könnte eine ähnliche Rolle spielen. © getty 16/22 DK Metcalf, Seahawks (vs. Eagles): Die Eagles sind gegen den Pass ohnehin anfällig. Metcalf dürfte durch diese Secondary nun durchpflügen wie der "echte" Hulk durch die Chitauri-Armee in New York in "Marvel's Avengers" ... © getty 17/22 Wide Receiver, SITS: Marquise Brown, Ravens (@ Rams). Kein Happy End für "Hollywood" in Hollywood! Brown wird sehr wahrscheinlich von Jalen Ramsey ausgeschaltet werden. © getty 18/22 Terry McLaurin, Redskins (vs. Lions): McLaurin ist einer der wenigen Lichtblicke der Redskins. Doch Cornerback Darius Slay zeigte sich zuletzt in guter Verfassung. Das gepaart mit einem eher unsicheren Dwayne Haskins bedeutet: SIT! © getty 19/22 Curtis Samuel, Panthers (@ Saints): Samuel fungiert eher als Deep Threat der Panthers. Gegen den Saints-Pass-Rush jedoch wird QB Kyle Allen wohl nicht die Chance bekommen, entsprechende Pässe zu werfen. © getty 20/22 Tight End, START: Cameron Brate, Bucs (@ Falcons). Nachdem O.J. Howard diese abenteuerliche Interception ermöglichte, landete er auf der Bank. Gut möglich, dass Brate nun den Vorzug erhält, zumal ihm Winston vertraut. Make Cameron Brate Again! © getty 21/22 Tight End, SIT: Noah Fant, Broncos (@ Bills). Die Bills verteidigen die Tight Ends sehr gut in dieser Saison, weshalb Fant eher gemieden werden sollte. Zudem lag der Fokus zuletzt sowieso eher auf den aufstrebenden Receivern um Sutton. © getty 22/22 Sleeper: Josh Gordon, WR, Seahawks (@ Eagles). Wir erwähnten bereits die schwache Secondary der Eagles und Gordon, der nun zwei weitere Wochen Traininig hatte in Seattle, könnte nun schon besser integriert sein. Zeigte zuvor schon gute Ansätze.

Jacksonville Jaguars