Wollten die New York Jets Jamal Adams traden? Verwirrung um Star-Safety

Jamal Adams hat via Twitter Gerüchten widersprochen, wonach er einen Trade aus New York anstreben würde. Der Safety griff dabei auch General Manager Jou Douglas an.

"Jegliche Berichte, wonach ich um einen Trade gebeten habe, sind falsch", schrieb Adams bei dem Kurznachrichtendienst. "Am Ende der letzten Woche traf ich mich mit dem GM und Coach Gase und sagte ihnen, dass ich in New York bleiben will. Gestern wurde mir von meinem Berater mitgeteilt, dass man mich hinter meinem Rücken anderen Teams angeboten hatte, obwohl ich darum gebeten hatte, hier bleiben zu dürfen. Verrücktes Geschäft!", so der 24-Jährige weiter.

Die Jets, die in der laufenden Saison nur eins von sieben Spielen gewannen, waren am letzten Tag vor der Trade-Deadline mit zahlreichen Trades von eigenen Spielern in Verbindung gebracht worden, darunter neben Robby Anderson und Le'Veon Bell auch Adams. Zuvor hatte das Team bereits Defensive Lineman Leonard Williams zu den New York Giants getradet.

Medien widersprechen Adams' Darstellung

Ryan Clark von ESPN hatte im Laufe des Abends berichtet, Adams würde gerne zurück nach Texas gehen und einen Trade zu den Dallas Cowboys daher positiv aufnehmen. Laut Ian Rapoport vom NFL Network hatten die beiden Teams tatsächlich miteinander verhandelt, Dallas' Angebot von einem First- und einem Third-Round-Pick sei jedoch zu wenig gewesen. Auch die Baltimore Ravens sollen sich um die Dienste von Adams bemüht haben.

Medien berichteten am Ende des Abends allerdings übereinstimmend, dass die Jets den Safety, anders als von diesem dargestellt, keinem Team angeboten hätten und lediglich Angebote für den Youngster entgegen genommen hätten.

Der Vertrag von Adams läuft noch bis zum Ende der Saison 2020 mit der Option auf ein weiteres Jahr. In der vergangenen Saison war der sechste Pick des Drafts 2017 in den Pro Bowl sowie ins Second-Team All-Pro gewählt worden.