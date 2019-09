NFL Week 4 Preview: RedZone-Konferenz, Highlights, Ergebnisse

Die vierte Woche der laufenden NFL-Saison steht an und erstmals befinden sich zwei Teams in ihrer Bye Week. Bei den New York Giants sind erneut alle Augen auf Quarterback Daniel Jones gerichtet, während es in Baltimore zu einem richtungsweisenden AFC-North-Duell kommt. In Detroit und Buffalo treffen jeweils zwei ungeschlagene Teams aufeinander - und bei den Bears und den Vikings droht eine Defensiv-Schlacht. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

Bye Week: San Francisco 49ers, New York Jets

Atlanta Falcons (1-2) - Tennessee Titans (1-2) (So., 19.00 Uhr)

Im Mercedes-Benz Stadium kommt es zum Duell zweier Teams, die dank schwächelnder Division-Konkurrenz trotz eines wackligen Saisonstarts weiterhin alle Möglichkeiten haben, einen Run bis in die Playoffs hinzulegen. Ein erneuter Rückschlag und der Absturz auf 1-3 muss daher auf beiden Seiten dringend verhindert werden.

In Atlanta bleibt die Offensive Line das große Fragezeichen. Die gesamte Unit, Center Alex Mack inklusive, blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und erschwert Matt Ryan und Co. so das Aufziehen der neuen, vertikaleren Offense erheblich. In der Vorwoche zeigten die Falcons immerhin einen Schritt in die richtige Richtung: In nur sechs Drives gelangen der Offense von Dirk Koetter 24 Punkte.

Mit der Secondary der Titans wartet nun allerdings auch ein härterer Prüfstein. Tennessee ließ bislang noch in keinem der drei Saisonspiele mehr als 20 Punkte zu, die Defensive Backs rund um Safety Kevin Byard gehört zu den besten der Liga und auch der Pass-Rush mit Cameron Wake und Harold Landry scheint verbessert. Können die Pass-Rusher ihre direkten Duelle mit der Falcons-O-Line öfter gewinnen, sollte man Ryan zu Fehlern zwingen können.

Deutlich größere Sorgen bereitet in Tennessee derweil die eigene Offense. Nach dem überzeugenden Saisonaufktakt gegen die Browns fielen Marcus Mariota und Co. in alte Muster zurück. Zu wenige Big Plays, zu viele Sacks und in der Folge zu viele lange Second und Third Downs und zu viele Punts. Gegen die Jaguars musste Mariota allein neun Sacks schlucken, Left Tackle Taylor Lewan kehrt erst in der nächsten Woche von seiner Vier-Spiele-Sperre zurück. Im Duell mit Atlantas allenfalls durchschnittlicher Defense und deren eher zahnlosem Pass-Rush (fünf Sacks) muss Mariota liefern - oder sein Stuhl als Starter dürfte wackeln.

Die Falcons mussten defensiv derweil (mal wieder) eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Safety Keanu Neal zog sich einen Achillessehnenriss zu und wird erneut die gesamte Saison ausfallen, ihn ersetzt Kemal Ishmael. Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Trotz einer Zehenverletzung konnte Defensive Tackle Grady Jarrett zwei Mal voll trainieren und soll uneingeschränkt spielen können.

New York Giants (1-2) - Washington Redskins (0-3) (So., 19.00 Uhr)

It's Daniel-Jones-Time in New York! Nach nur zwei Spielen als Backup von Eli Manning durfte der 22-Jährige gegen die Buccaneers übernehmen und sein Team mit vier Touchdowns gleich zu 32 Punkten und dem ersten Saisonsieg führen. Aber: Noch klappte längst nicht alles. Jones schluckte fünf Sacks und leistete sich zwei Fumbles, zudem hätte mindestens einer seiner Pässe in einer Interception enden müssen. Das Spiel gegen die Redskins könnte zeigen, wie weit Jones wirklich schon ist. Schließlich gibt es nun Film für die Defenses.

Jones' Supporting Cast bleibt dabei dünn. Running Back Saquon Barkley (Knöchel) soll mindestens vier Spiele ausfallen, Wide Receiver Russell Shepard wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Golden Tate wird zudem erst in der kommenden Woche von seiner Vier-Spiele-Sperre zurückkehren. Somit dürften Tight End Evan Engram sowie Wide Receiver Sterling Shepard Jones' Lieblings-Targets bleiben.

Auch defensiv bleiben die Giants angeschlagen: Linebacker Alec Ogletree (Oberschenkel) wird ausfallen, immerhin soll Linebacker Lorenzo Carter (Ellbogen) spielen können. New Yorks Secondary sah bislang in allen drei Saisonspielen schlecht aus, in der Vorwoche machte Bucs-Wideout Mike Evans mit den Cornerbacks, was er wollte. Hier muss gegen Washingtons dünnes Receiving-Corps eine Steigerung gelingen!

Auf Seiten der Redskins muss Rookie-Quarterback Dwayne Haskins nach wie vor auf sein Debüt warten. Trotz einer grausamen Vorstellung mit fünf Turnovern gegen Chicago bleibt Case Keenum vorerst der Starter. Auf viel Unterstützung kann er dabei allerdings nicht hoffen. Center Chase Roullier (Knie) fällt aus, auch Guard Brandon Scherff (Knöchel) könnte fehlen. Zudem wird Tight End Jordan Reed (Gehirnerschütterung) sein viertes Spiel in Folge verpassen und sogar hinter einem Einsatz des bislang herausragenden Rookie-Receivers Terry McLaurin (Oberschenkel) steht noch ein Fragezeichen.

Miami Dolphins (0-3) - Los Angeles Chargers (1-2) (So., 19.00 Uhr)

Zwei Niederlagen aus den ersten drei Saisonspielen, noch kein Sieg in der regulären Spielzeit - völlig klar, dass das Gastspiel bei den Dolphins für die eigentlich hoch gehandelten Chargers ein absolutes Must-Win-Game darstellt. Sogar Running Back Melvin Gordon, der in dieser Woche seinen Holdout beendete, begründete seine Rückkehr mit dem enttäuschenden Saisoneinstand seines Teams.

Ob und wie lange Gordon gegen Miami auf dem Platz stehen wird, ist derweil noch nicht sicher. Eigentlich sollte der 26-Jährige noch eine Woche geschont werden, die Verletzungssorgen der Chargers könnten nun jedoch zu einem Umdenken führen. Running Back Justin Jackson (Wade) fällt aus, Gordon könnte seine Rolle übernehmen. Darüber hinaus fehlen offensiv neben dem länger verletzten Tight End Hunter Henry (Knie) auch Tight End Virgil Green (Leiste), Wide Receiver Mike Williams (Rücken) und wohl auch Wide Receiver Travis Benjamin (Hüfte). Somit dürfte noch mehr Verantwortung auf den Schultern von Keenan Allen lasten. Nach drei Spielen führt der die Liga in Targets, Receptions und Receiving Yards an.

Auf Seiten der Dolphins wird Josh Rosen erneut als Starter ins Spiel gehen dürfen. Gegen den starken Pass-Rush der Chargers mit Joey Bosa und Melvin Ingram droht dem 22-Jährigen allerdings erneut ein langer Nachmittag mit vielen Hits. In der Vorwoche zeigte Rosen eine zumindest solide Leistung, wurde von seinen Receivern (Drops!) aber zu oft im Stich gelassen. Kann gegen die Chargers, deren Pass-Defense bislang eine große Enttäuschung ist und die eventuell auf Cornerback Casey Hayward (Rücken) verzichten müssen, der nächste Schritt folgen?

Einen Sieg erwartet in Miami wohl noch niemand. Doch: Können sich die Dolphins im vierten Spiel endlich mal als konkurrenzfähig erweisen? Bislang verlor das Team von Head Coach Brian Flores alle Spiele mit mindestens 25 Punkten Rückstand, keine einzige Sekunde lag man in Führung. Kann sich das in dieser Woche ändern? Über einen Sieg sprechen wir dann nach Miamis Bye Week in Woche sechs gegen die Redskins.

Indianapolis Colts (2-1) - Oakland Raiders (1-2) (So., 19.00 Uhr)