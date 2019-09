Green Bay Packers vs. Philadelphia Eagles 27:34 - Nach schwachem Start: Eagles ringen Packers nieder

Die Philadelphia Eagles haben Woche 4 der NFL-Saison mit einem 34:27-Erfolg bei den Green Bay Packers eröffnet. Die Gäste überzeugten dabei vor allem im Laufspiel und schafften letztlich zwei Goal-Line-Stands. Überschattet wurde die Begegnung von zwei potenziell schweren Verletzungen.

In einer intensiven ersten Halbzeit erwischten die Green Bay Packers den besseren Start. Nach frühem Verletzungsschock - Running Back Jamaal Williams musste nach überhartem Einsatz von Eagles-Edge-Rusher Derek Barnett mit einer möglichen Gehirnerschütterung abtransportiert werden - fand Aaron Rodgers Wide Receiver Davante Adams für einen 58-Yard-Pass. Wenig später fand Running Back Aaron Jones den Weg in die Endzone. Beim folgenden Packers-Drive reichte es dann nur zu einem Field Goal trotz erneutem Marsch in die Red Zone. Bis zur Mitte des zweiten Viertels gelang dann Kicker Mason Crosby noch ein Field Goal zur zwischenzeitlichen 13:0-Führung für Green Bay.

Danach jedoch erwachten die Eagles. Ein 67-Yard-Kick-Off-Return von Miles Sanders brachte sie in Position, kurz darauf fand Quarterback Carson Wentz den wiedergenesenen Wide Receiver Alshon Jeffery zum Touchdown. Eine Video-Review negierte dabei eine vermeintliche Offensive Pass Interference von Tight End Zach Ertz - eine richtige Entscheidung. Es folgte ein Strip-Sack von Barnett gegen Rodgers und Brandon Graham eroberte den Ball an der 17-Yard-Linie der Packers. Die kassierten dann zwar einen Touchdown-Lauf von Jordan Howard, ließen dank zeitiger Timeouts aber noch knapp eine Minute auf der Uhr, sodass Rodgers noch einen Drive über sieben Plays hinlegte und schließlich Geronimo Allison in der Endzone fand - 21:20 Eagles zur Pause.

Green Bay bekam zwar den Ball nach dem Break als erstes, machte daraus aber nichts. Die Eagles erzielten dann ihren vierten Touchdown des Spiels - ein 20-Yard-Swing-Pass auf Howard -, vergaben aber die Two-Point Conversion. Das gab dann den Packers die Chance zum Ausgleich. Rodgers nutzte sie und warf einen Touchdown-Pass auf Tight End Jimmy Graham kurz vor Ende des dritten Viertels.

Die Antwort der Eagles kam schnell: Zum Start des vierten Viertels marschierte Philly dank eines dominanten Laufspiels sowie einem Schlüssel-Pass bei Third Down auf Jeffery schnell übers Feld. Am Ende stand ein weiterer Touchdown-Lauf von Howard. Zwölf Spielzüge später fanden sich die Eagles dann mit Ball an der eigenen 1 wieder - sie stoppten die Packers, die auch den vierten Versuch vergaben, anstatt neun Minuten vor Ende ein weiteres Field Goal zu treten. Erschwerend kam hinzu, dass Adams nach einer Reception in der Red Zone mit einer Zehenverletzung raus musste und somit für alle Goal-Downs nicht zur Verfügung stand.

Die Eagles befreiten sich aus dieser Lage, mussten jedoch mit fünf Minuten zu spielen punten. Die Packers übernahmen anschließend tief in der eigenen Red Zone und marschierten erneut bis tief in die Red Zone. Dort wurde das Spiel dann mit einer 1:06 Minuten zu spielen unterbrochen, denn Eagles-Cornerback Avonte Maddox musste wie zuvor Williams mit einer Kopf- und Nackenverletzung abtransportiert werden. Die Behandlung auf dem Feld dauerte mehrere Minuten. Im Anschluss daran fing Linebacker Nigel Bradham einen abgefälschten Pass von Rodgers in der Endzone ab und entschied damit das Spiel.

Green Bay Packers (3-0) - Philadelphia Eagles (1-2)

Packers vs. Eagles - die wichtigsten Statistiken

Bei seiner 58-Yard-Reception im ersten Viertel erreichte Davante Adams laut NFL Next Gen Stats eine Höchstgeschwindigkeit von 20,83 Meilen pro Stunde. Das ist die höchste Geschwindigkeit, die Adams mit Ball in den letzten zwei Jahren erreicht hat. Schneller war allerdings Cornerback Sidney Jones, der Adams mit 21,21 MPH einholte und einen Touchdown verhinderte.

Adams kam auf 10 Receptions für 180 Yards. Die 180 Yards sind Karrierebestleistung für den Wide Receiver der Packers. Jordan Howard (Eagles) stellte seine Karrierebestleistung aus dem Jahr 2016 (gegen San Francisco) mit seinen drei Touchdowns im Spiel ein.

Aaron Rodgers war essenziell die Offense der Packers, die nicht in der Lage waren, mit dem Ball zu laufen. Rodgers warf für 422 Yards (34/53, 2 TD, INT) und lief für 46 Yards - der Rest seines Teams hatte 31 Rushing Yards.

Bei den Eagles spielte Carson Wentz solide (16/27, 160 YDS, 3 TD), musste aber auch nicht allzu viel selbst tun, da das Team insgesamt für 176 Yards lief. Bester Mann: Jordan Howard mit 115 Scrimmage-Yards.

Der Star des Spiels: Die Offensive Line der Eagles

Die Eagles liefen für 176 Yards und - noch wichtiger - hatten stets eine saubere Pocket. Bis auf zwei QB-Hits hatte Wentz wenig Probleme und konnte sein Spiel spielen. Football wird meist an der Line of Scrimmage entschieden und in diesem Spiel war es definitiv der Fall.

Der Flop des Spiels: Die defensive Front der Packers

Wenn die O-Line auf der einen Seite dominiert, heißt das wenig Gutes für ihr Gegenüber. Das Problem war aber nicht unbedingt das Spiel der Defensive Line, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Packers generell eher leicht unterwegs waren in der Defense. Man setzte zugunsten der Secondary auf weniger Spieler an der Front, was ein großer Nachteil war gegen das Laufspiel und gegen die Pass Protection der Eagles. Die positive Ausnahme: Cornerback Kevin King, der einen guten Job vor allem gegen Jeffery machte und für ein paar wichtige Pass-Breakups sorgte.

Analyse: Packers vs. Eagles - die Taktiktafel