NFL Week 2 Preview: RedZone-Konferenz, Highlights, Ergebnisse

Woche 2 heißt auch: Erste Weichenstellung in der NFL! Verhindern die Steelers gegen Seattle einen Fehlstart? Knüpfen die Cowboys an ihren eindrucksvollen Auftakt an? Wer kann sich im Duell zwischen Green Bay und Minnesota in der Division ein schon ein wenig absetzen, wer sammelt im möglichen Duell um einen Top-Seed zwischen den Rams und Saints einen wichtigen Sieg - und wie übel wird der Gastauftritt der Patriots für die Dolphins? Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 2 Preview:

Pittsburgh Steelers (0-1) - Seattle Seahawks (1-0) (So., 19 Uhr)

Viel horrender hätte der Auftakt für die Steelers kaum laufen können - Pittsburgh war bei den Patriots in jedem Bereich des Spiels komplett chancenlos. Das allerdings muss für eine allein schematisch komplett andere Seahawks-Defense und -Offense nicht viel heißen.

Im Gegenteil: Die Steelers spielten gegen die Pats viel mit 4- und 5-Receiver-Sets und Empty-Formationen, so soll Roethlisberger den Ball schnell und effizient verteilen. Gegen die starke Patriots-Defense klappte das nicht - doch spielt Seattle, das wohl ohne Defensive Tackle Poona Ford und Safety Tedric Thompson auskommen muss, erneut so viel Base-Defense wie in Woche 1, sollten sich hier gute Matchups für die Steelers ergeben. Ein Problem wurde aber ebenfalls deutlich: Wenn Defenses JuJu Smith-Schuster mit einem Nummer-1-Cornerback ausschalten können, wachsen die Fragezeichen im Passspiel der Steelers deutlich.

Seattle wird auf beiden Seiten des Balls eine komplett andere Herausforderung darstellen als die Patriots. Die Seahawks liefen bei 57 Prozent ihrer First Downs, obwohl das überhaupt nicht funktionierte (1,8 Yards pro Run). Hier hat sich am Ansatz von Brian Schottenheimer und Pete Carroll also nichts geändert - gegen die Steelers-Defense zu laufen wird aber vermutlich ähnlich schwer sein wie gegen die Bengals-Front in der Vorwoche.

Die Seahawks sollten mit Wilson, D.K. Metcalf und Tyler Lockett versuchen, Pittsburghs Defense durch die Luft zu attackieren; spannend wird auch das Matchup an der anderen Seite der Line of Scrimmage: Die Seahawks-Front mit Neuzugang Jadeveon Clowney hinterließ gegen die Bengals den erwartet starken Eindruck - mit der Steelers-Line wartet eine ganz andere Prüfung.

Verletzungssorgen bei den Steelers: Joe Haden und T.J. Watt gingen angeschlagen aus dem Patriots-Spiel. Auch Center Maurkice Pouncey (Knöchel) war unter der Woche eingeschränkt.

Washington Redskins (0-1) - Dallas Cowboys (1-0) (So., 19 Uhr)

Die Cowboys-Offense hatte ein unheimlich vielversprechendes Debüt unter dem neuen Offensive Coordinator Kellen Moore - jetzt gilt es, in der Division auswärts daran anzuknüpfen.

Und das Matchup ist vielversprechend: Die große Stärke der Redskins ist die Defensive Front mit Ryan Kerrigan, Matt Ioannidis, Da'Ron Payne und Jonathan Allen. Allen musste gegen die Eagles verletzt raus, scheint aber Glück im Unglück gehabt zu haben. Das Problem aus Redskins-Sicht? Diese Front trifft jetzt auf die exzellente Cowboys-Line, in der Travis Frederick zurück ist und die Washingtons größte Stärke vermutlich zu einem guten Teil neutralisieren kann.

Passiert das, dürften sich Lücken in der Redskins-Secondary öffnen - was umgekehrt deutlich schwieriger werden sollte. Washington überraschte eine längst nicht sattelfeste Eagles-Coverage mit einigen Big Plays, allen voran Terry McLaurin hatte ein sehr gutes Rookie-Debüt. Bleiben diese jedoch aus, wird es für Case Keenum schwer, konstant Drives zu produzieren.

Aufseiten der Redskins scheint zudem eine Rückkehr von Left Tackle Trent Williams weiterhin in den Sternen zu stehen. Darüber hinaus verletzte sich Running Back Derrius Guice im Spiel gegen Philadelphia, somit könnte Adrian Peterson - der in Woche 1 überraschend und sehr zu seiner Frustration aus dem Kader gestrichen wurde - wieder die Starter-Rolle einnehmen.

Tennessee Titans (1-0) - Indianapolis Colts (0-1) (So., 19 Uhr)

Eindrucksvoller Auftaktsieg der Titans in Cleveland bei den Browns, die mit einem immensen Offseason-Hype in die Saison gekommen waren. Die Titans spielten defensiv diszipliniert, sie setzten Mayfield unter Druck und sie nutzten ihre Chancen, wenn Mayfield Pässe erzwingen wollte. Gleichzeitig gelangen der Offense mehrere Big Plays, aus Play Action und Screens heraus, wo sie ebenfalls Fehler und Undiszipliniertheiten in der Browns-Defense ausnutzten.

Das Matchup gegen Division-Rivale Indianapolis ist in der Hinsicht komplett anders. Die Colts sind in gewisser Hinsicht das Gegenteil zu den Browns, dahingehend, dass sie defensiv deutlich mehr auf Sicherheit bedacht sind, weniger Big Plays zulassen und auch offensiv entschieden weniger Risiko eingehen.

Es ist eine Kurzpass-Offense mit schnellen Reads für den Quarterback, hinter einer Top-5-Offensive-Line. Anders gesagt: Tennessee wird Indianapolis nicht auf die gleiche Art und Weise schlagen wie Cleveland. Jacoby Brissett hatte einen sehr ordentlichen Auftakt gegen die Chargers, in einem Spiel, das die Colts hätten gewinnen müssen. Im Run Game war Indianapolis effizient; setzt sich das gegen eine starke Titans-Front fort? Auch im Passing Game wird es ein anderes Spiel, die Titans spielen deutlich lieber Man Coverage als die Chargers und Indianapolis fehlt der verletzte Devin Funchess.

Über Jahre war dieses Duell komplett einseitig; die Titans haben es nie geschafft, Andrew Luck zu bezwingen. Der Schritt von Luck zu Brissett ist ohne Frage ein klares Downgrade, doch sind die Umstände in Indianapolis so gut und dieses Team ist so gut ausbalanciert, dass das Division-Duell auf Augenhöhe stattfinden sollte. Kann Marcus Mariota, in Woche 1 ein solider Game Manager, das Spiel dann womöglich zugunsten der Titans entscheiden?

New York Giants (0-1) - Buffalo Bills (1-0) (So., 19 Uhr)

Die Giants haben in der Vorwoche mal wieder gegen die Dallas Cowboys verloren. Bemerkenswert an dem Spiel war, dass man stark gestartet war, dann aber nach und nach auseinanderfiel. Nicht wenige sahen dabei einen direkten Zusammenhang zwischen dem Leistungsabfall und der stetig weniger werdenden Nutzung von Running Back Saquon Barkley. War er zu Beginn noch der Motor des Teams, sah er danach kaum noch den Ball. Im Fokus steht somit, wie viele Touches Barkley dieses Mal bekommen wird. Die dürften dieses Mal ohnehin hoch gehen: Nummer-1-Receiver Sterling Shepard fällt mit einer Gehirnerschütterung aus.

Ebenfalls problematisch aus Giants-Sicht war die Leistung der Secondary gegen Dallas. Dak Prescott warf für über 400 Yards und drei Touchdowns und die Coverage war äußerst wacklig.

Das könnte nun schon deshalb besser werden, weil Bills-QB Josh Allen bekanntlich nicht der präziseste Passgeber in dieser Liga ist. Dafür birgt sein Spieler andere Gefahren. Er improvisiert gern und ist mit seinen Beinen oft gefährlicher als mit dem Arm. Werden die Giants also einen Spy auf ihn abstellen und damit anderweitig eine Lücke öffnen?

Kurios: Die Buffalo Bills treten im zweiten Spiel zum zweiten Mal im MetLife Stadium an. In der Vorwoche schlug sie dort haarscharf die New York Jets mit einem späten Comeback.

Miami Dolphins (0-1) - New England Patriots (1-0) (So., 19 Uhr)