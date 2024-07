NBA News: Mavericks-Star Kyrie Irving an der linken Hand operiert

Kyrie Irving (32) von den Dallas Mavericks hat sich während der Sommerpause in der NBA einer Operation an der linken Hand unterzogen. Das teilten die Mavericks am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Demnach hatte sich Irving, neben Luka Doncic ein Leistungsträger der Texaner, die linke Hand Anfang des Monats im Training gebrochen.

Weitere Informationen sollen "zu gegebener Zeit" bekanntgegeben werden. Laut ESPN ist man bei den Mavs optimistisch, dass Irving zum Start des Training Camps in rund zweieinhalb Monaten wieder vollständig fit sein wird. Er hatte in der vergangenen Saison im Schnitt 25,6 Punkte und 5,2 Assists aufgelegt. Die Mavericks um Forward Maxi Kleber hatten in der abgelaufenen Saison die Finalserie gegen den Rekordchampion Boston Celtics verloren und ihren ersten Titel seit 2011 verpasst. Beim neuen Anlauf auf die Meisterschaft soll der viermalige NBA-Champion Klay Thompson helfen, der nach einer enttäuschenden Saison bei den Golden State Warriors vertragsloser Free Agent geworden war und sich mit den Mavs auf einen Dreijahresvertrag geeinigt hat. NBA Power Ranking: Eine große Celtics-Aufgabe - Mavs blasen zum Angriff

