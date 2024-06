NBA Finals, Noten zu Mavericks vs. Celtics, Spiel 3: Kyrie Irving überragt - Boston ohne Schwachstelle

© getty

Dallas Mavericks: Die Reservisten

Dereck Lively II: Der Rookie ist in den Finals angekommen! Nach zwei Spielen gezahltem Lehrgeld erinnerte er mit seiner Leistung wieder mehr an seine Form gegen die Timberwolves. Kontrollierte die Bretter und schnappte sich 3 seiner 13 Rebounds am gegnerischen Ring, dazu bot er sich immer wieder als Anspieloption an (11 Punkte, 5/6 FG). Defensiv in 30 Minuten die gleiche Situation wie bei Gafford, war jedoch gerade in der starken defensiven Phase der Mavs zum Schluss auffällig gut. Note: 1,5

Maxi Kleber: Doncic zeigte Kleber an, aggressiver den Dreier zu nehmen. Doch der Deutsche vertraut seiner verletzten Schulter oder seinem Wurf - oder beidem - offenbar noch nicht richtig seit seiner Rückkehr. So steht er hauptsächlich für seine Defense auf dem Parkett, die Mavs konnten jedoch nur phasenweise überhaupt was in der Defense ausrichten. Während seinen acht Minuten war dies nicht der Fall, die gingen mit -13 verloren. Note: 3,5

Josh Green: Kidd hielt an Green fest, obwohl er offensiv bisher quasi noch nicht stattfand in den Finals. Das wiederholte sich in Spiel 3, da kommt auch gute Defense an seine Limits. Note: 4,5

Tim Hardaway Jr.: Eine erste Chance in der Serie für THJ war zu erwarten, der Flügelmann stand sogar gleich 19 Minuten auf dem Parkett, auch in der Crunchtime. Er nahm zwar keine schlechten Würfe, traf jedoch auch keinen seiner fünf. Hatte mit -16 das schlechteste Rating aller Spieler. Note: 5,5

Dante Exum: Der Energizer schaffte es mal wieder, die Menge mit einem Highlight abzuholen. Spielte jedoch nur zweieinhalb Minuten.Keine Bewertung.

Jaden Hardy: Spielte knapp vier Minuten, verfehlte seinen einzigen Wurf und leistete sich einen Turnover. Keine Bewertung.