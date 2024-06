"Alle zehn bis 15 Prozent besser": Mavericks-GM Nico Harrison verrät Offseason-Pläne

Draft, Free Agency und Co.: Alle Infos zur NBA-Offseason

Er wolle den Kern des Teams zusammenhalten, erklärte Harrison am Freitag. Gleichzeitig forderte er seine Spieler heraus, zur neuen Saison "alle zehn bis 15 Prozent besser" zurückzukehren.

Das gelte auch für Superstar Luka Doncic. "Ohne ihn wären wir nicht so weit gekommen, das ist wichtig", betonte Harrison. "Aber wir werden unsere Ziele gleichzeitig nicht ohne die bestmögliche Version Lukas erreichen können." Als Beispiel führte Harrison Spiel 3 und Spiel 4 der Finals an: Bei der Niederlage in Spiel 3 war Doncic mit sechs Fouls vorzeitig rausgeflogen und hatte anschließend viel Kritik kassiert, beim Kantersieg in Spiel 4 dann aber geglänzt. "Das zeigt seinen Charakter. Er kämpft sich durch alle Widrigkeiten hindurch - ich glaube, dass er sich weiter steigern wird", so Harrison.

Doncic hatte in den Finals trotz mehrerer kleiner Verletzungen gespielt. Ob er bei den Olympischen Spielen für Slowenien antreten wird - das Land muss sich zuvor in einem Quali-Turnier durchsetzen -, wollte der 25-Jährige im Anschluss an die Finals noch nicht definitiv bestätigen. "Es gibt wenig, was ihm mehr Freude bringt", sagte Harrison. "Solange er laufen kann, wird er wahrscheinlich für sein Land spielen."