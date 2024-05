"Scheuen vor Trades nicht zurück": Der Offseason-Ausblick für die Orlando Magic

© getty

Die Youngster im Team stehen alle noch unter Vertrag, mit Markelle Fultz und Gary Harris werden aber gleich zwei Rotationsspieler Free Agents. Fultz verlor dabei im Laufe der Saison seinen Platz in der Starting Five. Der frühere Top-Pick passt als guter Perimeter-Verteidiger zwar gut zum Team, ist aber offensiv sehr limitiert und deswegen ein Wackelkandidat in Orlando, da man mit Rookie Anthony Black einen ähnlichen Spieler in seinen Reihen weiß. Die Zeichen stehen hier wohl auf Abschied.

Harris ist mit seinen 3-and-D-Qualitäten zumindest ein sinnvoller Rollenspieler, auch wenn er schwache Playoffs spielte. In einer etwas kleineren Rolle könnte Harris zurückkehren, während Restricted Free Agent Chuma Okeke in dieser Spielzeit kaum noch das Feld sah. Goga Bitadze war zwischenzeitlich sogar Starter, aber hinter Wendell Carter Jr. und Moritz Wagner am Ende nur noch Center Nummer drei.

Bei Wagner halten die Magic eine Team-Option über 8 Millionen Dollar, der Berliner war einer der besten Backup-Bigs der Liga und bildete vor allem mit Jonathan Isaac ein sehr gutes Tandem. Orlando brauchte sein Scoring, es ist davon auszugehen, dass die Magic den älteren Wagner halten werden. Der verletzungsanfällige Isaac kann dagegen einfach entlassen werden, kein Cent seiner 17,4 Millionen Dollar sind garantiert - und das bis Januar 2025.

Da dessen Defense aber so überragend war, wird man aller Voraussicht nach mit dem Big in die Saison gehen. Joe Ingles ist dagegen ein Wackelkandidat, hier dürfte es darauf ankommen, was für Alternativen die Magic in diesem Sommer haben. Der Boomer hat zwar gewaltig abgebaut, doch mit seiner Erfahrung war er ein wichtiger Bestandteil der Magic-Kabine.