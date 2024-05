Victor Wembanyama schreibt Geschichte: Die All-Defensive Teams 2023/24

Das gab es noch nie. Seit die All-Defensive Teams vor der Saison 1968/69 eingeführt wurden, schaffte es noch nie ein Rookie ins First Team, Wembanyama änderte dies nun. Der Franzose erhielt die zweitmeisten Stimmen und musste sich nur Landsmann und Defensive Player of the Year Rudy Gobert beugen, der einstimmig ins Team gewählt wurde.

Vor Wembanyama schafften es zumindest fünf andere Rookies ins All-Defensive Second Team: