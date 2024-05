NBA News: Keine Sperre für Jamal Murray - Knicks verlieren Center Mitchell Robinson

Wie die NBA am Dienstag bekanntgab, bekommt Murray eine Strafe von 100.000 Dollar aufgebrummt. Er hatte bei der Heimklatsche seines Teams in der Nacht auf Dienstag auf der Bank sitzend ein Heat Pack auf das Feld geworfen, als beide Teams gerade um einen Offensiv-Rebound kämpften. Wolves-Coach Chris Finch nannte dies nach dem Spiel "unentschuldbar" und "gefährlich".

Zu Beginn des zweiten Viertels war außerdem zu sehen, wie Murray das "Money Sign" in Richtung der Refs machte. Das hatte bisher noch keine Folgen.

Der Star-Guard, aktuell durch eine Wadenzerrung beeinträchtigt, tut sich bislang in den Playoffs schwer (37,5 Prozent Trefferquote aus dem Feld). In Spiel 2 gelangen ihm nur 8 Punkte (6/18 FG). Spiel 3 der Serie findet in der Nacht auf Samstag in Minneapolis statt.