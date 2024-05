"Allein kann man das nicht schafffen": Defensive Player of the Year Rudy Gobert stellt NBA-Rekord ein

Gobert war Anführer und Anker der besten Defense in der NBA in der Regular Season. Er brachte es auf 2,1 Blocks pro Spiel und hielt seine direkten Gegenspieler bei einer effektiven Trefferquote von gerade mal 45,2 Prozent - Bestwert in der Liga. Dazu legte er im Schnitt 14,0 Punkte und 12,9 Rebounds auf.

Mit 72 Erststimmen gewann Gobert den Award klar vor Super-Rookie Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs, den dritten Rang belegte Center Bam Adebayo von den Miami Heat vor Anthony Davis von den Los Angeles Lakers. Wembanyama war tags zuvor bereits als Rookie des Jahres ausgezeichnet worden.

Dass es auch ohne Gobert geht, zeigten die Wolves in Spiel 2 ihrer Serie gegen die Denver Nuggets. Der Center fehlte aufgrund der Geburt seines ersten Kindes, dennoch machte der Titelverteidiger offensiv keinen Stich und verlor 80:106.