Blowout! Celtics dominieren Spiel 1 gegen Cavaliers dank Jaylen Brown und Derrick White

Boston Celtics (E1) - Cleveland Cavaliers (E4) 120:95 (BOXSCORE), Serie: 1-0

Die Celtics übernahmen nach einem ausgeglichenen ersten Viertel das Kommando, führten zumeist mit 10+ Punkten und verwandelten die Partie zu Beginn des Schlussviertels in einen Kantersieg. Die bisherigen fünf Siege in der Postseason fuhr das Team von Head Coach Joe Mazzulla mit im Schnitt fast 23 Punkten Vorsprung ein, nur ein Spiel verlor man in der ersten Playoff-Runde gegen die Miami Heat.

Bester Mann beim Top-Seed im Osten war Jaylen Brown mit 32 Punkten (12/18 FG), Derrick White traf sieben Dreier und steuerte 25 Zähler bei. Boston kam trotz eines schwachen Starts von draußen am Ende auf 18/46 von der Dreierlinie und leistete sich nur sechs Ballverluste. Da konnte sich Jayson Tatum einen weitgehend ruhigen Abend leisten (18 Punkte, 7/19 FG).

Cleveland hatte in Superstar Donovan Mitchell den besten Mann (33 Punkte, 12/25 FG), Big Man Evan Mobley legte ein Double-Double auf (17 und 13). Danach wurde es aber schnell dünn. Die Cavs mussten weiterhin auf den nominellen Starting Center Jarrett Allen (Rippenprellung) verzichten und waren ohne ihn an den Brettern klar unterlegen (38:55), bei den so tief besetzten Celtics fiel die Verletzung von Center Kristaps Porzingis (Wade) dagegen nicht ins Gewicht.

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Freitag erneut in Boston statt.