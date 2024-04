“Wissen nicht, was wir machen”: Lakers-Coach Ham widerspricht Anthony Davis

Lakers: Ham zeigt Nachsicht mit Davis

"Ich schenke dem nicht so viel Bedeutung, weil er in diesem Moment frustriert war. Es war ein emotionales Spiel mit einem bitteren Ende." Ham blickte stattdessen nach vorne: "Es geht nicht darum zu sagen, dass unser Plan schlecht war und wir nun alles anders machen müssen. Wir müssen zunächst einmal verstehen, warum die Dinger letztlich so gelaufen sind."

LeBron James merkte an, dass man vor allem in der Crunchtime besser werden müsse und merkte an, dass man über die 48 Minuten viele Würfe am Ring vergab. Ob er dabei sich selbst meinte? In Spiel 2 traf James nur vier seiner elf Versuche am Ring, laut ESPN war LeBron nie schlechter in einem Playoff-Spiel für die Lakers.

Slide-Trenner

Nuggets vs. Lakers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 21. April (So) 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 114:103 2 23. April (Di) 4 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 101:99 3 26. April (Fr) 4 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 4 28. April (So) 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 5* 30. April (Di) tba Denver Nuggets Los Angeles Lakers 6* 3. Mai (Fr) tba Los Angeles Lakers Denver Nuggets 7* 5. Mai (So) tba Denver Nuggets Los Angeles Lakers

* wenn benötigt